ETV Bharat / education-and-career

బీఎస్సీ తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియడం లేదా? - అగ్రికల్చర్​కి దగ్గరగా ఉన్న రంగం ఇదే!

భవిష్యత్తు జీవితానికి అర్థికంగా, వృత్తిపరంగా ప్రభావితం చేస్తున్న నిర్ణయాలు - ఇలా​ చేస్తే యూనివర్సిటీల్లో అధ్యాపకుడిగా స్థిరపడే అవకాశం - బ్యాంకు పరీక్షలకు సిద్ధం కావడం ఉత్తమ మార్గం

After BSC Agriculture What Next
After BSC Agriculture What Next (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 22, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

After BSC Agriculture What Next : చాలా మంది విద్యార్థులు ఉన్నత చదువులు చదవాలి మంచి ఉద్యోగం సాధించాలి అనే ఆలోచనలతో ఉంటారు. అందులో భాగంగానే వారి లక్ష్యాలు సాధించడానికి వివిధ కోర్సుల్లో జాయిన్​ అవుతుంటారు. మరి కొంత మంది విద్యార్థులకు వ్యవసాయంపై ఎక్కువ ఆసక్తి ఉండటంతో బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్​ ఆనర్స్​ కోర్సు పూర్తి చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఏ కోర్సులో చేరితే బాగుంటుంది. ఏ రంగంలో ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయో వారికి తెలియక అయోమయంలో పడుతుంటారు. మరి అలాంటి వారు ఏ కోర్సు చేస్తే బాగుంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మీ నిర్ణయం మీ జీవితం : బీస్సీ అగ్రికల్చర్​ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత మీరు తీసుకునే నిర్ణయం భవిష్యత్తు జీవితాన్ని ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా చాలా ప్రభావితం చేస్తుంది. పీజీలో ఎమ్మెస్సీ (సోషల్​ సైన్సెస్)​ చదవడం లేదా బ్యాంకు పరీక్షలకు సిద్ధం కావడం అనే రెండు మార్గాలూ మంచివే. కానీ దాని ఫలితాలు మాత్రం భిన్నంగా ఉంటాయి.

ఇది చేస్తే అధ్యాపకుడిగా స్థిరపడే అవకాశం : సోషల్​ సైన్సెస్​ అకడమిక్ ప్రోగ్రాం. దీని ద్వారా సమాజం, ఆర్థిక వ్యవస్థ, అభివృద్ధి విధానాలు, ప్రజా విధానాలు లాంటి అంశాలపై అవగాహన వస్తుంది. ఈ ఎమ్మెస్సీ కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత నెట్​/సెట్​ అర్హత సాధిస్తే పీహెచ్​డీ చేసిన తర్వాత కళాశాలలు, యూనివర్సిటీల్లో అధ్యాపకుడిగా స్థిరపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాదు పలు పాలసీ థింక్​ ట్యాంకులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులు లాంటి వాటిలో కొలువులు సాధించడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ మార్గంలో ఫలితాలు పొందడానికి చాలా టైం పడుతుంది. దీనికోసం దీర్ఘకాల సన్నద్ధత, పోటీ పరీక్షలపై పట్టు, నిరంతర చదువు అవసరం. చదువు మీద నిజమైన ఆసక్తి లేకుండా ఈ మార్గంలోకి వెళితే సరైన ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందలేకపోయే ప్రమాదం ఉంది.

అగ్రికల్చర్​కి దగ్గరగా ఉన్న రంగం ఇదే : ఇక బ్యాంకింగ్ రంగం విషయానికొస్తే బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్​కు చాలా దగ్గరగా ఉండేది బ్యాంకింగ్​ జాబ్స్​. అగ్రికల్చర్​ విద్య ద్వారా వచ్చిన పరిజ్ఞానం బ్యాంకు ఉద్యోగంలో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఒకసారి బ్యాంకు ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత అవసరమైతే ఉన్నత చదువులు చదివే అవకాశం ఉంటుంది. కాని ఎమ్మెస్సీ (సోషల్​ సైన్సెస్​) మార్గంలోకి వెళ్తే, మధ్యలో నిర్ణయం మార్చుకోవడం కష్టం అవుతుంది.

ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. త్వరిత ఉద్యోగాలు, కుటుంబ బాధ్యతలు ప్రధానంగా ఉన్న వారికి బ్యాంకు పరీక్షలకు సిద్ధం కావడం మంచి ఆలోచన. చదువు, పరిశోధన, బోధన రంగాలపై ఆసక్తి ఉన్నవారు మాత్రం ఎమ్మెస్సీ (సోషల్​ సైన్సెస్) చేయవచ్చు. దీనిపై ఇంకా స్పష్టత లేకపోతే ముందుగా రెండు సంవత్సరాలు బ్యాంకు పరీక్షలకు ప్రయత్నించి, ఆ తర్వాత ఎమ్మెస్సీ చేయవచ్చు. సరైన ఆలోచన, క్రమశిక్షణలతో ముందుకుస సాగితే ఏ మార్గం ఎంచుకున్నా చివరికి విజయం సాధించడం సాధ్యమే.

బ్యాంకు పరీక్షలకు సిద్ధం కావడం ఎన్నో లభాలు : బ్యాంకు పరీక్షలకు సిద్ధం కావడం ద్వారా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో ఉద్యోగం లభిస్తే ఆర్థిక స్విరత్వం, నెలనెలా జీతం, పదోన్నతులు, ఉద్యోగ భద్రత దక్కుతాయి. ఇప్పుడున్న బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్​ పూర్తి అయ్యే సమయానికి విద్యార్థినుల వయసు తక్కువే ఉంటుంది. ఈ వయసు బ్యాంకు పరీక్షల సిద్ధం కోసం సరిగా సరిపోతుంది. అగ్రికల్చర్​ నేపథ్యం ఉన్న విద్యార్థులకు బ్యాంకుల్లో అగ్రికల్చర్​ ఆపీసర్​ పోస్టులు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. నాబార్డ్ లాంటి సంస్థల్లోనూ కొన్ని కొలువులు లభిస్తాయి. గ్రామీణ అభివృద్ధి, రైతు రుణాలు వంటి కార్యక్రమాలు లాంటి రంగాల్లో అగ్రికల్చర్​ విద్య ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఈ బ్యాంకు పరీక్షలకు తీవ్రమైన పోటీ ఉండటంతో నిరంతర సాధన, సమయ పాలన, మానసిక ధైర్యం చాలా అవసరం. ​

విమానయాన రంగంలో 10 వేలకు పైగా ఉద్యోగాలు - కోర్సులో శిక్షణ పొందితే చాలు!

పదో తరగతి అర్హతతో ఆర్​బీఐలో ఉద్యోగాలు - ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.అర లక్ష జీతం

TAGGED:

AFTER BSC AGRICULTURE WHAT NEXT
BSC AGRICULTURE NEXT AFTER
BSC AGRICULTURE BANKING PREPARATION
అగ్రికల్చర్​ బ్యాంకింగ్​ ఉద్యోగాలు
BSC AGRICULTURE BANKING JOBS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.