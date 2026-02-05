ETV Bharat / education-and-career
అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్లో ఎలాంటి కోర్సులు ఉంటాయో తెలుసా?
ఐటీఐలను ఏటీసీలుగా మార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్న తెలంగాణ - ట్రైనింగ్ అనంతరం ఏటీసీల్లో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు - పరిశ్రమలకు అవసరమైన హై డిమాండ్ టెక్నికల్ కోర్సులు - కోర్సుల వ్యవధి సాధారణంగా 1-2 ఏళ్లు
Published : February 5, 2026 at 9:23 PM IST
Advanced Technology Centers in Telangana : నేను పదో తరగతి చదువుతున్నాను. ఉన్నత విద్యలో అంతగా ఆసక్తి లేదు. అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్(ఏటీసీ)లో చేరితే త్వరగా ఉపాధి లభిస్తుందా?, అక్కడ అసలు ఎలాంటి కోర్సులు నేర్పుతారు, ప్రవేశం ఎలా పొందవచ్చు? -ఓ విద్యార్థి ప్రశ్న
పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా : ఇటీవల కాలంలో కొంతమంది విద్యార్థులు పదో తరగతి పూర్తయ్యాక సంప్రదాయ విద్య కంటే నేరుగా ఉద్యోగానికి అవసరమైన నైపుణ్య ఆధారిత శిక్షణ వైపు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇలాంటి వారి కోసం ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్(ఏటీసీ)లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుద్యోగుల కోసం ఐటీఐలను ఏటీసీలుగా మార్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది.
ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే : ఇవి పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆధునిక సాంకేతిక నైపుణ్యాలను నేర్పించి, ట్రైనింగ్ పూర్తయిన వెంటనే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాయి. భారత ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, స్కిల్ ఇండియా మిషన్ ఆధ్వర్యంలో అనేక గుర్తింపు పొందిన కేంద్రాలు ఈ విధమైన ట్రైనింగ్ను విద్యార్థులకు అందిస్తున్నాయి.
రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ వంటి కోర్సులు : అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్లో సాధారణంగా వివిధ రకాలైన పరిశ్రమలకు అవసరమైన హై డిమాండ్ టెక్నికల్ కోర్సులు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మెయింటెనెన్స్, మెకట్రానిక్స్, పీఎల్సీ లేదా స్కాడా సిస్టమ్స్, సీఎన్సీ మెషిన్ ఆపరేషన్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్, హార్డ్వేర్ అండ్ నెట్వర్కింగ్, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్, ఇండస్ట్రియల్ వెల్డింగ్, ఆటోమొబైల్ సర్వీసింగ్ లాంటి కోర్సులు ఎక్కువగా అందుబాటులో ఉంటాయి. కొన్ని కేంద్రాలు డ్రోన్ టెక్నాలజీ, ఇండస్ట్రియల్ రోబోట్ ఆపరేషన్, త్రీడీ ప్రింటింగ్ లాంటి ఆధునిక విభాగాల్లోనూ ట్రైనింగ్ను ఇస్తున్నాయి. ఈ కోర్సుల వ్యవధి సాధారణంగా 1 నుంచి 2 ఏళ్లు ఉంటుంది.
- ఏటీసీల ముఖ్యమైన ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్. అనేక కేంద్రాలు పరిశ్రమలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని ట్రైనింగ్ పూర్తయ్యాక క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తాయి. విద్యార్థి నైపుణ్యాలు, ప్రాక్టికల్ పరిజ్ఞానం బాగా ఉంటే ట్రెయినీ టెక్నీషియన్, జూనియర్ ఎలక్ట్రీషియన్, మెషిన్ ఆపరేటర్, సర్వీస్ టెక్నీషియన్ లాంటి ఉద్యోగాల్లో నేరుగా చేరవచ్చు. శిక్షణలో చూపిన ప్రతిభతోనే అవకాశాలు ఉంటాయని ఇక్కడ ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాలి.
- సాధారణంగా పదో తరగతి మార్కులతో ఏటీసీల్లో ప్రవేశం లభిస్తుంది. ఇందుకోసం ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులు తలెత్తినప్పుడు మాత్రమే సందర్భాల్లో మాత్రం ఆప్టిట్యూడ్ టెస్టు లేదా ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలతో నడిచే కేంద్రాల్లో ఫీజు నామమాత్రంగా ఉంటుందనే విషయం గమనించాలి.
- చదువుకోవడం కంటే ప్రాక్టికల్గా పని చేయడం ఇష్టపడే వారికీ, త్వరగా ఉపాధి పొందాలనుకునే వారికీ, భవిష్యత్తులో స్వయం ఉపాధి (వర్క్షాప్, సర్వీస్ సెంటర్) ప్రారంభించాలనుకునే వారికీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్లు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటాయి.
"ఉన్నత విద్యలో ఆసక్తి లేకపోయినా, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్ల్లో నైపుణ్యాలు సంపాదిస్తే మంచి భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవచ్చు. సరైన కేంద్రాన్ని ఎంచుకొని, కోర్సు నాణ్యత, సర్టిఫికేషన్ గుర్తింపు, ప్లేస్మెంట్ రికార్డు లాంటి అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని నిర్ణయం తీసుకుంటే విద్యార్థులకు చాలా మేలు చేకూరుతుంది" -ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్, కెరియర్ కౌన్సెలర్
తెలంగాణలో ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక ఏటీసీ ఉండాలని గతంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయించారు. అయితే రాష్ట్రంలో ఐటీఐలు మాత్రమే ఉండటంతో గ్రామీణ నియోజకవర్గాల్లోనూ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మేరకు ఉపాధి కల్పనశాఖ అధికారులు అందుబాటులో భూములు, ఇతర వనరుల ఆధారంగా కొత్తగా మరో 45 ఏటీసీలు అవసరమని గుర్తించారు. వీటిని కలిపితే మొత్తం ఏటీసీల సంఖ్య ప్రస్తుతం తెలంగాణలో 110కి చేరింది.
