ఒకే పరీక్షతో రెండు కోర్సుల్లోకి - ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కామన్‌ ఎంట్రన్స్‌ టెస్ట్‌(ఐసెట్‌) 2026

ఏపీ, తెలంగాణ ఐసెట్‌-2026 ప్రకటన విడుదల - తెలంగాణలో మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయాల ఆధ్వర్యంలో ఐసెట్‌ 2026 పరీక్షల నిర్వాహణ - తెలంగాణ నుంచి దాదాపు 75 వేల మంది పోటీ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 24, 2026 at 7:34 AM IST

Integrated Common Entrance Test in Telangana : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు చేరుతోన్న పోస్ట్​ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సుల్లో ఎంబీఏ, ఎంసీఏలు ముఖ్యమైనవి. రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కామన్‌ ఎంట్రన్స్‌ టెస్ట్‌(ఐసెట్‌)తో వీటిలో అడ్మిషన్ లభిస్తుంది. ఇటీవలే తెలంగాణ, ఏపీల్లో ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. పరీక్షలో ప్రతిభతో యూనివర్సిటీలు వాటి అనుబంధ కాలేజీల్లో ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సులు చదువుకోవచ్చు.

ఉన్నత విద్యా మండలిల తరఫున తెలంగాణలో మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం, ఏపీలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీల ఆధ్వర్యంలో ఐసెట్‌ 2026 పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ఐసెట్‌ స్వరూపం దాదాపు ఒకే విధంగా ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో అర్హతకు కావాల్సిన మార్కులు పొందడం సులువైన విషయమే. అయితే మరింత మంచి సంస్థల్లో అవకాశం మాత్రం అధిక మార్కులు, ఉన్నతమైన ర్యాంకు సాధించిన వారికే దక్కుతుంది. ఈ పరీక్షకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి సుమారు 1.10 లక్షల మంది అప్లై చేసుకుంటున్నారు. వీరిలో దాదాపు 75 వేల మందికి పైగా తెలంగాణ విద్యార్థులే పోటీ పడుతున్నారు.

పరీక్ష : ప్రతి ప్రశ్నకూ ఒక మార్కు చొప్పున 200 మార్కులకు ఆన్‌లైన్‌లో 120 నిమిషాల వ్యవధితో నిర్వహిస్తారు. ప్రతి ప్రశ్నకూ నాలుగు ఆప్షన్లు ఇస్తారు. వీటిలో విద్యార్థి సరైన జవాబును గుర్తించాలి. ఎలాంటి నెగటివ్ మార్కులు లేవు.

తెలంగాణ ఐసెట్‌

సెక్షన్‌ A : అనలిటికల్‌ ఎబిలిటీ విభాగానికి 75 మార్కులను కేటాయించారు. వీటిలో డేటా సఫిషియన్సీ 20, ప్రాబ్లమ్‌ సాల్వింగ్‌ ప్రశ్నలు 55 వరకు వస్తాయి.
సెక్షన్‌ B : మ్యాథమెటికల్‌ ఎబిలిటీ సబ్జెక్ట్ నుంచి 75 మార్కులు వస్తాయి. ఇందులో అర్థమెటికల్‌ ఎబిలిటీ నుంచి 35, స్టాటిస్టికల్‌ ఎబిలిటీ 10, ఆల్జీబ్రికల్‌ అండ్‌ జియోమెట్రికల్‌ ఎబిలిటీ 30 ప్రశ్నలు వస్తాయి.
సెక్షన్‌ C : కమ్యూనికేషన్‌ ఎబిలిటీ మొత్తం 50 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో వోకాబ్యులరీ 10, బిజినెస్‌ అండ్‌ కంప్యూటర్‌ టెర్మినాలజీ 10, రీడింగ్‌ కాంప్రహెన్షన్‌ 15, ఫంక్షనల్‌ గ్రామర్‌ నుంచి 15 ప్రశ్నలు వస్తాయి.

ఏపీ ఐసెట్‌

సెక్షన్‌ A : అనలిటికల్‌ ఎబిలిటీలో డేటా సఫిషియన్సీ నుంచి 20 ప్రశ్నలు, ప్రాబ్లమ్‌ సాల్వింగ్‌ 55 చొప్పున 75 ప్రశ్నలు ఇస్తారు.
సెక్షన్‌ B : కమ్యూనికేషన్‌ ఎబిలిటీలో వోకాబ్యులరీ నుంచి 15, ఫంక్షనల్‌ గ్రామర్‌ నుంచి 20 ప్రశ్నలు, బిజినెస్‌ అండ్‌ కంప్యూటర్‌ టెర్మినాలజీ 15, రీడింగ్‌ కాంప్రహెన్షన్‌ 20 చొప్పున మొత్తంగా 70 ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
సెక్షన్‌ C : మ్యాథమెటికల్‌ ఎబిలిటీలో అర్థమెటికల్‌ ఎబిలిటీ నుంచి 35, ఆల్జీబ్రాయికల్‌ అండ్‌ జియో మెట్రికల్‌ ఎబిలిటీ 10, స్టాటిస్టికల్‌ ఎబిలిటీ నుంచి 10 చొప్పున 55 క్వశ్చన్స్​ వస్తాయి.

ప్రిపరేషన్

  • ముందుగా సెక్షన్లు, విభాగాల వారీదా పూర్తి సిలబస్‌ వివరాలను గమనించాలి. వీటిని ఐసెట్ వెబ్‌సైట్లలోనూ అందుబాటులో ఉంచారు.
  • సిలబస్‌ ప్రకారం అంశాల వారీగా మీ ప్రిపరేషన్​ను కొనసాగించాలి. ప్రతీ విభాగం, అంశంలోనూ వీలైనన్ని బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి.
  • గత పరీక్షల్లో వచ్చిన ప్రశ్నపత్రాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి. విభాగాలు, అంశాల వారీ ఎన్ని ప్రశ్నలు, ఏ స్థాయిలో వస్తున్నాయో గమనించాలి. దాని ప్రకారం సన్నద్ధతను చేసుకోవాలి. ఎక్కువ ప్రశ్నలు ఉన్నవిభాగాలకు అత్యంత ఎక్కువ ప్రాధాన్యత చదవాలి.
  • పరీక్షకు కొద్ది రోజుల ముందు ఐసెట్‌ వెబ్‌సైట్లలో ఉన్న మాక్‌ టెస్టులు రాసి, మీరు చేస్తున్న తప్పులను బేరీజు వేసుకోవాలి.
  • సన్నద్ధత పూర్తైన తర్వాత కనీసం 10 మోడల్ ప్రశ్నపత్రాలు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. రిజల్ట్స్ విశ్లేషించుకుని, సన్నద్ధతను తీర్చిదిద్దుకోవాలి.
  • ఇంటర్మీడియట్‌, డిగ్రీలో మ్యాథమేటిక్స్ లేనివారు 8, 9, 10 తరగతుల్లోని గణిత పాఠ్యాంశాలపై కాస్త శ్రద్ధ వహించి, వీలైనన్ని మాదిరి ప్రశ్నలు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎక్కువ మార్కులను సులభంగా పొందవచ్చు.
  • పరీక్షలో సమయ పాలనకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది. ఎక్కువ సమయం తీసుకునే ప్రశ్నలను చివరలోనే చేయాలి.
  • నెగటివ్ మార్కులు లేనందు వల్ల బాగా ఆలోచించి, తెలియని ప్రశ్నలకూ సైతం జవాబులను గుర్తించవచ్చు.
  • పేపర్‌లోని అంశాలన్నీ ఉన్న ఏదైనా మార్కెట్​లోని ఒక ప్రామాణికమైన పుస్తకాన్నే తీసుకుని, అందులోని ప్రశ్నలన్నీ ప్రాక్టీస్​ చేస్తే సరిపోతుంది.

సులువుగానే : పరీక్షలో కనీస అర్హతకు 25 శాతం మార్కులను సాధించాలి. పరీక్ష రాసిన వారిలో దాదాపు 90 శాతం మంది అర్హులుగా బయటకు వస్తున్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఎలాంటి అర్హత మార్కులు ఉండవు. ఐసెట్‌లో కనీసం 50 శాతం ప్రశ్నలు తేలికగానే ఉంటాయి. 30 శాతం ప్రశ్నలు మీడియంగా, మిగిలిన 20 శాతం కొంచెం కఠినంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సగటు విద్యార్థులూ 120 మార్కులు సాధించగలరు. 150+ మార్కులు వస్తేనే మంచి పేరున్న సంస్థల్లో సీటు దక్కుతుంది. ఇంగ్లీష్, ఆప్టిట్యూడ్, మ్యాథ్స్‌లపై పట్టున్నవారు ఈ పరీక్షలో ఎక్కువగా రాణించగలరు.

45 సెకన్లే : 200 ప్రశ్నలకు 120 నిమిషాలు అంటే ప్రతి ప్రశ్నకూ 45 సెకన్ల వ్యవధి దక్కుతుంది. అనలిటికల్, మ్యాథమెటికల్‌ ఎబిలిటీ ప్రశ్నలకు ఈ సమయం సరిపోకపోవచ్చు. ఈ విభాగాల్లో వీలైనన్ని ఎక్కువ మోడల్​ ప్రశ్నలు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఉన్న వ్యవధిలోనే జవాబు గుర్తించగలిగే స్కిల్​ సొంతమవుతుంది. సూత్రాలు ఉపయోగించడం, షార్ట్‌కట్‌ పద్ధతి అనుసరించడంలో మెలకువలు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. సులువైన ప్రశ్నలనే ముందు సాల్వ్​ చేయాలి.

ముఖ్య వివరాలు

అర్హత : ఎంబీఏ కోసమైతే ఏదైనా డిగ్రీ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎంసీఏకి డిగ్రీతో పాటు ఇంటర్మీడియట్‌ లేదా యూజీలో మ్యాథ్స్‌ ఒక సబ్జెక్టుగా కచ్చితంగా చదివి ఉండాలి. రెండు కోర్సులకూ యూజీలో 50 (ఎస్సీ, ఎస్టీలైతే 45) శాతం మార్కులు కలిగి ఉండాలి. ప్రస్తుతం డిగ్రీ చివరి ఏడాది కోర్సులు చదువుతున్నవారు కూడా ఈ పరీక్ష రాయడానికి అర్హులే. గరిష్ఠ వయసు నిబంధన వంటిది ఏమీ లేదు.

తెలంగాణ

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : మార్చి 16, 2026.
రుసుము : ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.550. ఇతరులకైతే రూ.750.
పరీక్ష నిర్వహించే తేదీలు : మే 13, 14.

వెబ్‌సైట్‌ కోసం లింక్ : https://icet.tgche.ac.in/

ఆంధ్రప్రదేశ్‌

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ : మార్చి 2, 2026.
ఫీజు : ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రూ.650, బీసీలకు రూ.700, ఇతరులకైతే రూ.750.
పరీక్ష తేదీ: మే 2, 2026.

వెబ్‌సైట్ కోసం లింక్: https://cets.apsche.ap.gov.in/ ICET/ICET/ICET_HomePage

COMMON ENTRANCE TEST
I CET ENTRANCE
MBA AND MCA IN PG COURSES
ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కామన్‌ ఎంట్రన్స్‌
ICET IN TELANGANA

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

