'పది' పాసైన వారికి టీటీడీ శుభవార్త - ఈ కళాశాలలో చేరితే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, హాస్టల్ సౌకర్యం!

-టీటీడీ ఎస్వీ శిల్పకళాశాలలో అడ్మిషన్స్ ప్రారంభం - ఉచిత విద్యతో పాటు రూ.1 లక్ష డిపాజిట్!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 6, 2026 at 9:37 AM IST

TTD SV Sculpture College Admissions 2026 : ఇటీవల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పదో తరగతి పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. దాంతో విద్యార్థులంతా నెక్ట్స్ ఏం చదివితే మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందనే ఆలోచనలో ఉంటారు. అలాగే, ఏ కోర్సుకు భవిష్యత్తులో డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుందని ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటివారందరికీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) గుడ్​​న్యూస్ చెప్పింది. పదో తరగతి పాసై, శిల్పకళ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న విద్యార్థుల నుంచి శ్రీ వెంకటేశ్వర సంప్రదాయ ఆలయ నిర్మాణ శిల్ప కళాశాల దరఖాస్తులను కోరుతోంది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి అడ్మిషన్లు స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇంతకీ, ఈ కళాశాలలో ఏయే కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి? దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సంప్రదాయ ఆలయ నిర్మాణ శిల్పకళను సంరక్షిస్తూ, భవిష్యత్తు తరాలకు అందించడంలో విశిష్ట సేవలందిస్తోంది టీటీడీ. ఈ క్రమంలోనే తిరుపతిలో ఉన్న ఎస్వీ సంప్రదాయ ఆలయ నిర్మాణ శిల్ప కళాశాలలో 2026-27 సంవత్సరానికి అడ్మిషన్స్​ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 4 సంవత్సరాల డిప్లొమా కోర్సు, 2 సంవత్సరాల సర్టిఫికేట్ కోర్సులకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మే 4 నుంచి ప్రారంభమైన అడ్మిషన్స్ జూన్ 20 వ తేదీ వరకు కొనసాగనున్నాయి. పదో తరగతి పాసైన విద్యార్థులు ఈ కోర్సులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. శిల్పకళపై ఆసక్తి ఉన్నవారు దరఖాస్తులను కళాశాలలో నేరుగా పొందవచ్చు. లేదంటే టీటీడీ వెబ్​సైట్​లో డౌన్​లోడ్ చేసుకుని సంబంధిత వివరాలను నింపి అప్లికేషన్స్​ను జూన్ 20వ తేదీ సాయంత్రం లోపు కళాశాలలో అందజేయాలని సూచిస్తోంది టీటీడీ.

ఫ్రీ హాస్టల్, భోజనంతో పాటు రూ.1 లక్ష డిపాజిట్ :

శ్రీవేంకటేశ్వర శిల్పకళాశాలలో ప్రతి విభాగంలో సంవత్సరానికి 10 మంది చొప్పున, మొత్తం 60 మంది ప్రవేశం కల్పిస్తారు. అలాగే, కోర్సులకు ఎంపికైన విద్యార్థులకు ఉచిత వసతి, భోజన సౌకర్యం ఉంటుంది. చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులకు దక్షిణ భారతదేశంలోని ప్రసిద్ధ ఆలయాల సందర్శన కూడా కల్పిస్తారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఈ కళాశాలలో అడ్మిషన్ పొందిన విద్యార్థుల పేరిట రూ.1 లక్షను జాతీయ బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తుంది టీటీడీ. కోర్సు కంప్లీట్ అయ్యాక నిబంధనల ప్రకారం ఆ డబ్బుల్ని వడ్డీతో సహా విద్యార్థులకు అందజేస్తారు.

శిల్పకళాశాల విశిష్టత చూస్తే..

1960లో స్థాపించిన శ్రీవేంకటేశ్వర శిల్పకళాశాల ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఏకైక శిల్పశిక్షణ సంస్థగా నిలిచి, భారతీయ సంప్రదాయ ఆలయ నిర్మాణం, వాస్తు, శిల్పకళలో నైపుణ్యంతో కూడిన శిల్పులను తీర్చిదిద్దుతోంది. భారతీయ సంస్కృతి, వారసత్వ పరిరక్షణలో విద్యార్థులను మార్గనిర్దేశం చేస్తోంది ఈ కళాశాల.

కోర్సుల వివరాలిలా..

టీటీడీ శ్రీవేంకటేశ్వర శిల్పకళాశాలలో కోర్సుల విషయానికొస్తే డిప్లొమా ఇన్ ట్రెడిషనల్ స్కల్ప్చర్ (4 సంవత్సరాలు). రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ, ఏఐసీటీఈ అనుమతితో నిర్వహించే ఈ కోర్సులో 6 విభాగాలున్నాయి. శిలా శిల్పం, ఆలయ నిర్మాణం, సుధా శిల్పం, లోహ శిల్పం, కొయ్య శిల్పం, సంప్రదాయ వర్ణచిత్ర లేఖనం వంటివి ఉన్నాయి.

ఇవి మాత్రమే కాకుండా సంప్రదాయ కలంకారి కళ (2 సంవత్సరాల సర్టిఫికేట్ కోర్సు) కూడా ఎస్వీ కళాశాలలో అందుబాటులో ఉంది. వస్త్రాలపై సంప్రదాయ చిత్రకళలో శిక్షణనిచ్చే ఈ ప్రత్యేకమైన కోర్సులో ఏటా 10 మందికి అడ్మిషన్ కల్పిస్తారు. ఫ్రీ హాస్టల్, భోజన సౌకర్యంతో పాటు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు విస్తారంగా ఉంటాయి. దేశ విదేశాల్లోనూ కలంకారి కళకు మంచి డిమాండ్ కూడా ఉంది.

ప్రవేశ విధానమిలా..

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాల ప్రకారం ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా టీటీడీ శ్రీవేంకటేశ్వర శిల్పకళాశాలలో కోర్సులకు విద్యార్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు మే 04 నుంచి జూన్ 20 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

ఉపాధి అవకాశాలిలా..

ఈ కళాశాలలో శిక్షణ పొందిన వారు టీటీడీ ఆలయ నిర్మాణ, పునర్నిర్మాణ విభాగాల్లో స్థపతులు, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లు, కాంట్రాక్టర్లు దేవాదాయ, పర్యాటక, పురావస్తు శాఖల్లో ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారు. అంతేకాక, జాతీయ స్థాయిలో అనేక అవార్డులు అందుకుంటున్నారు.

ఇతర వివరాలకు, ఈ కోర్సులకు సంబంధించి ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే శ్రీ వేంకటేశ్వర సంప్రదాయ ఆలయ నిర్మాణ శిల్పశిక్షణ సంస్థ, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, అలిపిరి రోడ్, తిరుపతి – 517507ను సంప్రదించవచ్చు. లేదంటే www.tirumala.org వెబ్​సైట్ లేదా కళాశాల ఆఫీసు నంబర్ 0877-2264637ను సంప్రదించవచ్చని సూచించింది టీటీడీ.

