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టీటీడీ కళాశాలలో టూరిజం అడ్మిషన్లు - ఉచిత వసతి, భోజన సౌకర్యం!
శ్రీ వేంకటేశ్వర కళాశాలలో ఇంటర్, డిగ్రీ స్థాయి కోర్సులు - దరఖాస్తు వివరాలివే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 2:18 PM IST
SRI VENKATESHWARA COLLEGE : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్టు (టీటీడీ) ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రాచ్య కళాశాలలో ఉచిత హాస్టల్, భోజన వసతితో ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తెలుగు, సంస్కృతం సహా టూరిజం కోర్సుల్లోనూ ప్రవేశాలు పొందవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన అర్హత, దరఖాస్తు వివరాలు మీకోసం.
టూరిజం కోర్సు చదవాలనుకునే విద్యార్థులకు టీడీడీ అద్భుత అవకాశం కల్పిస్తోంది. పదో తరగతి పూర్తి చేసిన వారికి రెండేళ్ల పాటు ఉచిత హాస్టల్, వసతి సదుపాయంతో తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రాచ్య కళాశాలలో ఈ కోర్సులను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ మేరకు 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో అడ్మిషన్లను ఆహ్వానిస్తోంది.
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కోర్సులు
ఇంటర్మీడియట్కు సమానమైన రెండేళ్ల ప్రీ-డిగ్రీ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి 18ఏళ్ల లోపు వయస్సు కలిగి ఉండాలి. పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థినీ, విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
అదే విధంగా మూడేళ్ల డిగ్రీకి సమానమైన కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి 21సంవత్సరాల వయస్సు కలిగి, ఇండర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థినీ, విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
డిగ్రీలో బీఏ (ఓ.ఎల్.), తెలుగు, సంస్కృతం, హిందీ, టూరిజం అండ్ ట్రావెల్ మేనేజ్మెంట్ విభాగాలలో ప్రవేశాలు పొందవచ్చు. ప్రీ డిగ్రీ (ఇంటర్మీడియట్)లో సంస్కృతం, తెలుగు, హిందీ విభాగాలలో కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఉచిత హాస్టల్, భోజన సదుపాయాలు
టీటీడీ శ్రీవేంకటేశ్వర ప్రాచ్య కళాశాలలో ప్రవేశం సాధించిన విద్యార్థినీ, విద్యార్థులకు వేర్వేరుగా ఉచిత హాస్టల్, భోజన వసతి కల్పిస్తారు.
దరఖాస్తు చేయడం ఇలా
అర్హులైన విద్యార్థులు, విద్యార్హత, వయస్సు ధ్రువీకరణ పత్రాలతో జూన్ 17లోగా నేరుగా ప్రవేశాలు పొందవచ్చు. కేటీ రోడ్డులోని ఎస్వీ ప్రాచ్య కళాశాల కార్యాలయంలో రూ.25 చెల్లించి దరఖాస్తు పూర్తి చేసి జూలై 31లోగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అడ్మిషన్లు, కోర్సులకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలకు 9848642346, 6281894208 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చని కళాశాల అధికారులు తెలిపారు.
కళాశాలలో వివిధ కోర్సులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి మెరిట్ ప్రాతిపదికన సీట్లు కేటాయించనున్నారు. అర్హత ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుందని, మెరిట్, పారదర్శకత, జవాబుదారీ తనం ఆధారంగా ప్రవేశాల ప్రక్రియ ఉంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు.
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