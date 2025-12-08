ETV Bharat / education-and-career

బీటెక్‌లో అదనపు సీట్లు కావాలా? - అయితే 3 కోర్‌ బ్రాంచీలుండాల్సిందే!

ఏప్రిల్‌ 30 నాటికి ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలకు అనుమతులు జారీ - ఆగస్టు 14 నుంచి ఫస్టియర్‌ తరగతులు ప్రారంభిస్తామని ఏఐసీటీఈ వెల్లడి

Additional B.Tech Seats Only if There are Three Core Branches
Additional B.Tech Seats Only if There are Three Core Branches (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Additional B.Tech Seats Only if There are Three Core Branches : బీటెక్‌ సీట్లు పెంచుకోవాలంటే ఈసారి కేవలం ఎన్‌బీఏ (నేషనల్‌ బోర్డు ఆఫ్‌ అక్రిడిటేషన్‌) ఉంటే సరిపోదు. కచ్చితంగా 3 కోర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ బ్రాంచ్‌ కోర్సులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఇప్పటికే ఈ నిబంధన ఉన్నా అందులో కనీసం 2 కంప్యూటరేతర బ్రాంచీలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఈ మేరకు ఏఐసీటీఈ (అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యామండలి) నిర్ణయం తీసుకుంది.

గుర్తింపు ఉంటేనే అదనపు సీట్లు : వచ్చే విద్యా సంవత్సరం (2026-2027) ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీలకు అనుమతుల విధాన పత్రాన్ని తాజాగా విడుదల చేసింది. కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ ఇంజినీరింగ్‌కు సంబంధం లేనివి కనీసం 2 కోర్‌ బ్రాంచీలు ఉంటేనే అదనపు సీట్లు మంజూరు చేస్తామని తెలిపింది. కోర్‌ బ్రాంచీలను మూసివేస్తున్నారని, ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీలు అంటే కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ అన్నట్లు పరిస్థితి మారిపోయిందన్న ఆందోళన నిపుణుల్లో వ్యక్తం అవువుతోంది. కోర్‌ అయిన మెకానికల్, ఈసీసీ, ఎలక్ట్రికల్, సివిల్‌ వంటి వాటి స్థానంలో డేటా సైన్స్, సీఎస్‌ఈ - ఏఐ, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ తదితర స్పెషలైజేషన్లను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఏఐసీటీఈ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. గత సంవత్సరం వరకు నేషనల్‌ బోర్డు ఆఫ్‌ అక్రిడిటేషన్‌ గుర్తింపు ఉంటే అదనపు సీట్లు పెంచుకునే వీలు ఉండేది. ఇప్పటి నుంచి అది కుదరదు.

ముందుగానే అనుమతులు : అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యామండలి జారీ చేసే అనుమతుల షెడ్యూల్‌ను పరిశీలిస్తే ఈసారి చాలా ముందుగానే కాజేజీలకు అనుమతులను జారీ చేయనున్నట్లు స్పష్టం అవుతోంది. ప్రస్తుత సంవత్సరం అది జూన్‌ వరకు కొనసాగింది. ఈసారి వచ్చే ఏప్రిల్‌ 30 నాటికి ఏఐసీటీఈ అనుమతులు ఇస్తుంది. ఆయా వర్సిటీలు మే 31 నాటికి అనుబంధ గుర్తింపు జారీ చేయాలి. బీటెక్‌ ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ఆగస్టు 14 నుంచి మొదలవుతాయి.

  • ఇప్పటివరకు వర్కింగ్‌ ప్రొఫెషనల్స్‌ కోసం సాయంత్రం కోర్సులు ప్రవేశపెట్టాలంటే ఆ కాలేజీలో మూడు సంవత్సరాల పాటు రెగ్యులర్‌ సీట్లు సగటున 80 % నిండాలి. అప్పుడే ఏఐసీటీఈ అనుమతి ఇచ్చేది. ఈసారి ఆ నిబంధనను ఎత్తివేశారు. నిబంధనల ప్రకారం కాలేజీలు నడుపుతుంటే చాలు సాయంత్రం కోర్సులను మంజూరు చేస్తారు.
  • అనుభవపూర్వక అభ్యసన కోర్సులను ప్రయోగాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అంటే పరిశ్రమల్లోనే 50 % అనుభవాన్ని పొందుతారు. లేదా పని ఆధారంగా నేర్చుకుంటారు. అక్కడ ప్రాజెక్టు ఆధారంగా ఇంటర్న్‌షిప్‌లు, నేర్చుకోవడం, పరిశ్రమల ఎసైన్‌మెంట్లు చేస్తుంటారు. వర్కింగ్‌ ప్రొఫెషనల్స్‌ (ఉద్యోగులు) లేదా నైపుణ్యాలను పెంచుకునే వారు ఈ కోర్సుల్లో చేరేందుకు అర్హులు. ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్‌ (నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్) ర్యాంకింగ్‌ జాబితాలో ఉన్న వాటికే ఈ కోర్సులకు అనుమతి ఇస్తారు. ఆ కాలేజీలు రూ.100 కోట్ల వార్షిక టర్నోవర్‌ ఉన్న పరిశ్రమలతో ఎంవోయూ కుదుర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సిలబస్‌ సైతం కాలేజీలు, పరిశ్రమల నిపుణులు కలిసి రూపొందిస్తారు.
  • ఇప్పటి వరకు యూజీ, పీజీ కోర్సుల్లో విదేశీ విద్యార్థులకు సూపర్‌న్యూమరరీ కింద 15 % సీట్లు కేటాయించేవారు. ఇక నుంచి ఇంజినీరింగ్‌ పీజీ, ఇంజినీరింగేతర కోర్సులకు సంబంధించి యూజీ, పీజీలో 25 శాతానికి పెంచారు.

