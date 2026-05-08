పది పాసైతే చాలు - పరీక్ష లేకుండానే అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా కోర్సుల్లో ప్రవేశం
అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా కోర్సుల్లో చేరే ఛాన్స్ - ఈ నెల 21 వరకు దరఖాస్తు గడువు - వ్యవసాయ డిప్లొమాతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు జాబ్స్ - 4 రకాల కోర్సులకు ఎన్జీరంగా వర్సిటీ నోటిఫికేషన్
Published : May 8, 2026 at 6:58 PM IST
Acharya NG Ranga Agricultural University Diploma Notification 2026-27: వ్యవసాయ రంగంలో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగవుతున్న నేపథ్యంలో పదో తరగతి విద్యార్థులకు ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శుభవార్త చెప్పింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు.
పదో తరగతి ఉత్తీర్ణతతో అవకాశం: గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ విద్యపై ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులకు శుభవార్త. 2026-27 సంవత్సరానికి సంబంధించి అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు అనకాపల్లి, చింతపల్లిలో ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం గత నెల 30న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారు ఈ నెల 21లోగా ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. వ్యవసాయ డిప్లొమా కోర్సులు పూర్తి చేస్తే ప్రభుత్వ కొలువులతో పాటు ప్రైవేటు రంగంలోనూ ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవచ్చు. అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్ కోర్సు రెండేళ్ల కాలపరిమితితో 1999 నుంచి అందుబాటులో ఉంది.
నాలుగు రకాల కోర్సులు: అగ్రికల్చర్ డిప్లొమాలో నాలుగు రకాల కోర్సులున్నాయి. రెండేళ్ల కాలపరిమితితో వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్, విత్తన సాంకేతిక పాలిటెక్నిక్, సేంద్రియ వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కోర్సులు ఉన్నాయి. మూడేళ్ల కాలపరిమితితో వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ కోర్సు అందుబాటులో ఉంది. అనకాపల్లి, చింతపల్లిలో వ్యవసాయ, సేంద్రియ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలున్నాయి. పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులైన వారు, దూరవిద్య ద్వారా పూర్తి చేసిన వారు, ఇంటర్ తప్పిన వారు దరఖాస్తుకు అర్హులు. దరఖాస్తు చేసే సమయానికి విద్యార్థుల వయసు 22 ఏళ్లలోపు ఉండాలి. పదో తరగతి మార్కుల ఆధారంగా సీట్లు కేటాయిస్తారు.
కళాశాలలో సంప్రదించొచ్చు: ‘వ్యవసాయ రంగంలో ఉపాధి పొందాలని భావించే వారికి పాలిటెక్నిక్ అత్యుత్తమ ఎంపిక’ అని వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ ప్రిన్సిపల్ అప్పలస్వామి తెలిపారు. విద్యార్థులు https://angrau.ac.in/ వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేయాలి. ఈ నెల 21తో గడువు ముగుస్తుంది. చింతపల్లిలోని వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానానికి అనుబంధంగా సేంద్రియ వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల కొనసాగుతోంది. ఇందులో 25 సీట్లు ఉన్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు నేరుగా కళాశాలలో సంప్రదించి దరఖాస్తు చేయవచ్చు. వివరాలకు 94411 80043, 90146 37080 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.
