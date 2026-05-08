ఎస్​ఎస్​సీ విద్యార్హతతోనే ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు - వ్యవసాయ డిప్లొమా కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు

నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన ఎన్.జీ.రంగా వర్సిటీ - ఈ నెల 21 వరకు దరఖాస్తు గడువు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 10:27 AM IST

Agriculture Courses After 10th : గుంటూరు జిల్లా లాంలోని ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం అగ్రికల్చర్‌ డిప్లొమా కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ప్రభుత్వ, అనుంబంధ పాలిటెక్నిక్‌ కళాశాలల్లో డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్‌లలో దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. అర్హులైన పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులు మే 21 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ విద్యపై ఆసక్తి కలిగి పదో తరగతి పాసైన విద్యార్థులకు ఇదొక శుభవార్త అనే చెప్పొచ్చు. 2026-27 సంవత్సరానికి సంబంధించి అగ్రికల్చర్‌ డిప్లొమా కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఆచార్య ఎన్‌జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఈ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయగా పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారు ఈ నెల 21లోగా ఆన్‌లైన్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాలి.

వ్యవసాయ రంగంలో అపారమైన ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ రంగంలో సాంకేతిక విద్య పూర్తి చేశారంటే ఉద్యోగం గ్యారెంటీ అనే పరిస్థితి ఉంది. వ్యవసాయ డిప్లొమా కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారికి ప్రభుత్వ కొలువులతోపాటు ప్రైవేటు రంగంలో ఫెర్టిలైజర్, ఫెస్టిసైడ్ కంపెనీలు ఆకర్షణీయమైన ప్యాకేజీల్లో ఉద్యోగాలను ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. రెండేళ్ల అగ్రికల్చర్‌ పాలిటెక్నిక్‌ కోర్సు 1999 సంవత్సరం నుంచి అందుబాటులోకి రాగా, ఇప్పటికే ఎంతో మంది ఈ కోర్సు పూర్తి చేసి ఉద్యోగాల్లో కొనసాగుతున్నారు.

ఆచార్య ఎన్‌జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నోటిఫికేషన్ ప్రకారం అగ్రికల్చర్‌ డిప్లొమాలో నాలుగు కోర్సులున్నాయి. వీటిలో వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్, విత్తన సాంకేతిక, సేంద్రియ వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ రెండేళ్ల కోర్సులు కాగా, వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ కోర్సులు మూడేళ్ల కాల పరిమితి కలిగి ఉన్నాయి.

ఎన్​జీ రంగా యూనివర్సిటీ పరిధిలో అనకాపల్లి, చింతపల్లిలో వ్యవసాయ, సేంద్రియ పాలిటెక్నిక్‌ కళాశాలలున్నాయి. వీటిల్లో ప్రవేశాలకు పదో తరగతి పాసైన వారు, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ పూర్తి చేసినవారు, ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిలైన వారు కూడా అర్హులు. దరఖాస్తు సమయానికి విద్యార్థుల వయస్సు 22 ఏళ్లకు మించరాదనే నిబంధన ఉంది.

కళాశాలలో సంప్రదించొచ్చు

వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కోర్సుల ద్వారా ఆ రంగంలో ఉపాధి పొందడానికి మంచి మార్గాలున్నాయి. ఆయా కోర్సుల్లో చేరాలనుకునే విద్యార్థులు www. angrau.ap.in వెబ్‌సైట్‌లో దరఖాస్తు చేయాలి. ఇప్పటికే దరఖాస్తులు ప్రారంభం కాగా ఈ నెల 21తో గడువు ముగియనుంది. చింతపల్లిలోని సేంద్రియ వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్‌ కళాశాలలో 25 సీట్లు ఉన్నాయి. ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థులు నేరుగా కళాశాలలో, లేదా వివరాలకు 94411 80043, 90146 37080 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.

ప్రోగ్రామ్ వివరాలు :

డిప్లొమా కోర్సులు- 2026-27

అర్హత: పదో తరగతి పాస్

వయస్సు : 15 నుంచి 22 సంవత్సరాలు

ఎంపిక : ఎస్​ఎస్​సీలో సాధించిన మార్కులు, రూల్‌ ఆఫ్‌ రిజర్వేషన్‌

ముఖ్య తేదీలు :

ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం : మే 5

ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్‌కు చివరి తేదీ : మే 21

