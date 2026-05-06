పవర్గ్రిడ్ కార్పొరేషన్లో 660 డిప్లొమా ట్రెయినీల పోస్టుల భర్తీ! - పూర్తి వివరాలు మీ కోసం
పీజీసీఐఎల్లో 660 డిప్లొమా ట్రెయినీల పోస్టులు భర్తీ - పవర్గ్రిడ్ కార్పొరేషన్లో కంపెనీ సెక్రటరీలు ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ - చివరితేదీ ఎప్పుడంటే?
Published : May 6, 2026 at 2:53 PM IST
Power Grid Corporation Recruitment : పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ 660 డిప్లొమా ట్రెయినీ, జూనియర్ ఆఫీసర్ ట్రెయినీ, జూనియర్ టెక్నీషియన్ ట్రెయినీ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. వీటికి ఇంజినీరింగ్తో పాటు డిప్లొమా/ గ్రాడ్యుయేషన్/ సీఎంఏ/ సీఏ / ఐటీఐతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రాత పరీక్షతో నియామకాలు ఉంటాయి. ఇందులో మొత్తం పోస్టుల్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో ఖాళీలున్నాయి. వాటి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ మీ కోసం.
డిప్లొమా ట్రెయినీ ఎలక్ట్రికల్ :
ఖాళీలు : 479
అర్హత : 70 శాతం మార్కులతో ఎలక్ట్రికల్ / ఎలక్ట్రికల్ (పవర్)/ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ / పవర్ సిస్టమ్స్/ పవర్ ఇంజినీరింగ్ (ఎలక్ట్రికల్) డిప్లొమా. కేవలం ఎస్సీ/ఎస్టీ/ దివ్యాంగులు పాసైతే సరిపోతుంది. బీఈ/బీటెక్/ఎంఈ/ ఎంటెక్ లాంటి ఉన్నత టెక్నికల్ కోర్సులు చేసిన విద్యార్హతులకు అవకాశం లేదు.
పోస్టు : డిప్లొమా ట్రెయినీ సివిల్
ఖాళీలు : 111
అర్హత : 70 శాతం మార్కులతో సివిల్ ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా. ఇక ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ దివ్యాంగులు పాసైతే చాలు
పోస్టు : జూనియర్ ఆఫీసర్ ట్రెయినీ (ఎఫ్అండ్ఏ)
ఖాళీలు : 32
అర్హత : సీఏ/ సీఎంఏలో ఇంటర్ పూర్తి చేస్తే చాలు. పీజీ డిగ్రీ, పీజీ డిప్లొమా, సీఏ, సీఎంఏ పూర్తి చేసినవారికి అవకాశం లేదు.
పోస్టు : జూనియర్ ఆఫీసర్ ట్రెయినీ (హెచ్ఆర్)
ఖాళీలు : 18
అర్హత : 60 శాతం మార్కులతో బీబీఏ / బీబీఎం/ బీబీఎస్. పీజీ డిగ్రీ, పీజీ డిప్లొమా చేసినవారికి అవకాశం లేదు.
ఎంపిక ఎలా చేస్తారంటే? : రాత పరీక్ష/ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్, కంప్యూటర్ స్కిల్ టెస్టులతో స్కిల్ టెస్టులతో ఉంటుంది. పరీక్ష విధానం మల్టిపుల్ ఛాయిస్ విధానంలో 170 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నాపత్రంలో రెండు పార్టులుగా పరీక్ష విధానం ఉంటుంది. పార్ట్-1లో 120 టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ప్రశ్నలు ఇస్తారు. పార్ట్-2లో ఆప్టిట్యూడ్ టెస్టు 50 మార్కులకు ఉంటుంది. ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. దానిలో ప్రతి తప్పు సమాధానికీ పావుమార్కు తగ్గిస్తారు.
ఆప్టిప్యూడ్లో టాపిక్స్ ఇవే : -
- ఇంగ్లిష్ ఒకాబ్యులరీ
- వెర్బల్ కాంప్రహెన్షన్
- క్యాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్
- రీజనింగ్ ఎబిలిటీ
- డేటా సఫిషియన్సీ
- ఇంటర్ప్రెటేషన్
- న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ
- జనరల్ అవేర్నెస్
సీబీటీ మార్కులతోనే తుది ఎంపిక : రాత పరీక్ష/ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్టులో జనరల్ అభ్యర్థులు 40 శాతం, ఇక ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందిన వారిలో 30 శాతం కనీసార్హత మార్కులు సాధించాలి. అందులో 1:5 నిష్పత్తిలో కంప్యూటర్ స్కిల్ టెస్టుకు ఎంపిక చేస్తారు. ఇందులో జనరల్ 40 శాతం, రిజర్వుడ్ అభ్యర్థులు 30 శాతం కనీసార్హత మార్కులు రావాలి. సీబీటీ మార్కులతోనే తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
ధరఖాస్తు విధానం : -
- 11.05.2026 నాటికి 27 సంవత్సరాలు వయసు మించకూడదు. ఓబీసీకు మూడేళ్ల, ఎస్సీ/ఎస్టీకి ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు కేటగిరీని తగ్గట్టుగా 10-15 ఏళ్లు సడలింపు లభిస్తుంది.
- డీటీఈ/డీటీఎస్/డీటీసీ/జేఓటీ పోస్టులకు రూ.300. జేటీటీ- సర్వే పోస్టుకు రూ.200. ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులు/ మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఫీజు ఉండదు.
- నెలకు రూ.24,000 నుంచి 1,08,000 వరకు వేతనం ఉంటుంది. ట్రైనింగ్ తర్వాత నెలకు రూ.25,000 - 1,17,500 చెల్లిస్తారు.
- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్, విజయవాడలో పరీక్ష కేంద్రాలుంటాయి.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 11.05.2026
- వెబ్సైట్ : http://www.powergrid.in/
గమనించాల్సినవి : ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్నటువంటి ఈమెయిల్ ఐడీ, మొబైల్ నంబర్లను దరఖాస్తులో రాయల్సి ఉంటుంది. వీటితోపాటు ప్రత్యామ్నాయ సెల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీలను కూడా పేర్కొనాలి.
- ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ను పరిశీలించిన తర్వాతే ఇంటర్వ్యూను నిర్వహిస్తారు.
- ప్రభుత్వ/ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పనిచేసే అభ్యర్థులు ఇంటర్వ్యూ సమయంలో నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
