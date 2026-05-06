పవర్​గ్రిడ్​ కార్పొరేషన్​లో 660 డిప్లొమా ట్రెయినీల పోస్టుల భర్తీ! - పూర్తి వివరాలు మీ కోసం

పీజీసీఐఎల్​లో 660 డిప్లొమా ట్రెయినీల పోస్టులు భర్తీ - పవర్‌గ్రిడ్‌ కార్పొరేషన్లో కంపెనీ సెక్రటరీలు ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్​ - చివరితేదీ ఎప్పుడంటే?

Published : May 6, 2026 at 2:53 PM IST

Power Grid Corporation Recruitment : పవర్​ గ్రిడ్​ కార్పొరేషన్​ ఆఫ్​ ఇండియా లిమిటెడ్​ 660 డిప్లొమా ట్రెయినీ, జూనియర్ ఆఫీసర్​ ట్రెయినీ, జూనియర్​ టెక్నీషియన్​ ట్రెయినీ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. వీటికి ఇంజినీరింగ్​తో పాటు డిప్లొమా/ గ్రాడ్యుయేషన్​/ సీఎంఏ/ సీఏ / ఐటీఐతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రాత పరీక్షతో నియామకాలు ఉంటాయి. ఇందులో మొత్తం పోస్టుల్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో ఖాళీలున్నాయి. వాటి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ మీ కోసం.

డిప్లొమా ట్రెయినీ ఎలక్ట్రికల్​ :

ఖాళీలు : 479

అర్హత : 70 శాతం మార్కులతో ఎలక్ట్రికల్​ / ఎలక్ట్రికల్​ (పవర్​)/ ఎలక్ట్రికల్​ అండ్​ ఎలక్ట్రానిక్స్​ / పవర్​ సిస్టమ్స్​/ పవర్​ ఇంజినీరింగ్​ (ఎలక్ట్రికల్​) డిప్లొమా. కేవలం ఎస్సీ/ఎస్టీ/ దివ్యాంగులు పాసైతే సరిపోతుంది. బీఈ/బీటెక్/ఎంఈ/ ఎంటెక్​ లాంటి ఉన్నత టెక్నికల్​ కోర్సులు చేసిన విద్యార్హతులకు అవకాశం లేదు.

పోస్టు : డిప్లొమా ట్రెయినీ సివిల్​

ఖాళీలు : 111

అర్హత : 70 శాతం మార్కులతో సివిల్​ ఇంజినీరింగ్​ డిప్లొమా. ఇక ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ దివ్యాంగులు పాసైతే చాలు

పోస్టు : జూనియర్​ ఆఫీసర్​ ట్రెయినీ (ఎఫ్​అండ్​ఏ)

ఖాళీలు : 32

అర్హత : సీఏ/ సీఎంఏలో ఇంటర్​ పూర్తి చేస్తే చాలు. పీజీ డిగ్రీ, పీజీ డిప్లొమా, సీఏ, సీఎంఏ పూర్తి చేసినవారికి అవకాశం లేదు.

పోస్టు : జూనియర్​ ఆఫీసర్​ ట్రెయినీ (హెచ్​ఆర్​)

ఖాళీలు : 18

అర్హత : 60 శాతం మార్కులతో బీబీఏ / బీబీఎం/ బీబీఎస్​. పీజీ డిగ్రీ, పీజీ డిప్లొమా చేసినవారికి అవకాశం లేదు.

ఎంపిక ఎలా చేస్తారంటే? : రాత పరీక్ష/ కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ టెస్ట్​, కంప్యూటర్​ స్కిల్​ టెస్టులతో స్కిల్​ టెస్టులతో ఉంటుంది. పరీక్ష విధానం మల్టిపుల్​ ఛాయిస్​ విధానంలో 170 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నాపత్రంలో రెండు పార్టులుగా పరీక్ష విధానం ఉంటుంది. పార్ట్​-1లో 120 టెక్నికల్​ నాలెడ్జ్​ ప్రశ్నలు ఇస్తారు. పార్ట్​-2లో ఆప్టిట్యూడ్​ టెస్టు 50 మార్కులకు ఉంటుంది. ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. దానిలో ప్రతి తప్పు సమాధానికీ పావుమార్కు తగ్గిస్తారు.

ఆప్టిప్యూడ్​లో టాపిక్స్​ ఇవే : -

  • ఇంగ్లిష్​ ఒకాబ్యులరీ
  • వెర్బల్​ కాంప్రహెన్షన్​
  • క్యాంటిటేటివ్​ ఆప్టిట్యూడ్​
  • రీజనింగ్​ ఎబిలిటీ
  • డేటా సఫిషియన్సీ
  • ఇంటర్​ప్రెటేషన్​
  • న్యూమరికల్​ ఎబిలిటీ
  • జనరల్​ అవేర్​నెస్​

సీబీటీ మార్కులతోనే తుది ఎంపిక : రాత పరీక్ష/ కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ టెస్టులో జనరల్​ అభ్యర్థులు 40 శాతం, ఇక ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందిన వారిలో 30 శాతం కనీసార్హత మార్కులు సాధించాలి. అందులో 1:5 నిష్పత్తిలో కంప్యూటర్​ స్కిల్​ టెస్టుకు ఎంపిక చేస్తారు. ఇందులో జనరల్​ 40 శాతం, రిజర్వుడ్​ అభ్యర్థులు 30 శాతం కనీసార్హత మార్కులు రావాలి. సీబీటీ మార్కులతోనే తుది ఎంపిక ఉంటుంది.

ధరఖాస్తు విధానం : -

  • 11.05.2026 నాటికి 27 సంవత్సరాలు వయసు మించకూడదు. ఓబీసీకు మూడేళ్ల, ఎస్సీ/ఎస్టీకి ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు కేటగిరీని తగ్గట్టుగా 10-15 ఏళ్లు సడలింపు లభిస్తుంది.
  • డీటీఈ/డీటీఎస్​/డీటీసీ/జేఓటీ పోస్టులకు రూ.300. జేటీటీ- సర్వే పోస్టుకు రూ.200. ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులు/ మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఫీజు ఉండదు.
  • నెలకు రూ.24,000 నుంచి 1,08,000 వరకు వేతనం ఉంటుంది. ట్రైనింగ్​ తర్వాత నెలకు రూ.25,000 - 1,17,500 చెల్లిస్తారు.
  • తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్​, విజయవాడలో పరీక్ష కేంద్రాలుంటాయి.
  • ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 11.05.2026
  • వెబ్​సైట్​ : http://www.powergrid.in/

గమనించాల్సినవి : ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్నటువంటి ఈమెయిల్‌ ఐడీ, మొబైల్‌ నంబర్లను దరఖాస్తులో రాయల్సి ఉంటుంది. వీటితోపాటు ప్రత్యామ్నాయ సెల్​ నంబర్, ఈమెయిల్‌ ఐడీలను కూడా పేర్కొనాలి.

  • ఒరిజినల్‌ సర్టిఫికెట్స్​ను పరిశీలించిన తర్వాతే ఇంటర్వ్యూను నిర్వహిస్తారు.
  • ప్రభుత్వ/ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పనిచేసే అభ్యర్థులు ఇంటర్వ్యూ సమయంలో నో అబ్జెక్షన్‌ సర్టిఫికెట్‌ను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

