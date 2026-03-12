ETV Bharat / education-and-career

గ్రీన్​ హైడ్రోజన్​ రంగంలో రాబోయే ఐదేళ్లలో 6 లక్షల ఉద్యోగాలు - కోర్సులు ఇవే

నూతన రంగాలు, కొత్త కెరియర్లనూ సృష్టిస్తోన్న గ్రీన్ హైడ్రోజన్ - రాబోయే ఐదేళ్లలో ఈ రంగం 6 లక్షల ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని అంచనా - కాలుష్య రహిత ఇంధన వనరుగా ఉండటంతో ప్రాధాన్యత

GREEN ENERGY SECTOR
GREEN HYDROGEN ENERGY SECTOR (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 12, 2026 at 7:30 AM IST

Jobs in Green Hydrogen Energy Sector : ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరుల అన్వేషణ నూతన రంగాలనూ, సరికొత్త కెరియర్లను సైతం సృష్టిస్తోంది. అందులో గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్‌(హరిత ఇంధనం) ఎనర్జీ ఒకటి. మరో ఐదేళ్లలో ఈ రంగంలో భారీ సంఖ్యంలో 6 లక్షల ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. కొన్ని బ్రాంచీల్లో ఇంజినీరింగ్, డిప్లొమా, ఐటీఐ చదువు పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఇందులో రాణించగలిగే అవకాశం ఉంది.

ఎలాంటి ఉద్యోగాలు : భారత దేశంలో ఇప్పటికీ కూడా హైడ్రోజన్‌ ఎనర్జీ రంగం ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉంది. అందువల్ల పరిశోధన, అభివృద్ధి (ఆర్‌అండ్‌డీ)కి చాలా అద్భుతమైన అవకాశాలున్నాయి. టెక్నాలజీ కోర్సులతో పాటు రిసెర్చ్​పై ఆసక్తి ఉన్న యువతను ఈ రంగంలోని సంస్థలు ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. హైడ్రోజన్‌ ఎనర్జీ ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న సవాలు మాత్రం ఉత్పత్తి చేయడానికి అధిక వ్యయం. అందువల్ల దీన్ని వినియోగించడానికి చాలా మంది వెనకాడుతున్నారు. పెద్ద సంస్థలు ఒక పక్క హైడ్రోజన్‌ ఎనర్జీని ప్రోడక్షన్ చేస్తున్నా ఉత్పత్తి వ్యయం తగ్గించేందుకు రకరకాల పరిశోధనలపై దృష్టి పెట్టాయి. ఎలక్ట్రాలసిస్‌ ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నాయి. ఈ తరహా పరిశోధనలపై ఆసక్తి ఉన్నవారు ఇందులో ఉన్నత స్థాయిలో రాణించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.

ఇంజినీరింగ్, టెక్నికల్‌ విద్యార్హతలు ఉన్నవారు హైడ్రోజన్‌ ప్రొడక్షన్‌ ఇంజినీర్లు, సేఫ్టీ ఇంజినీర్, ప్రాజెక్ట్‌ మేనేజర్, రెన్యువబుల్‌ ఎనర్జీ కన్సల్టెంట్స్, ఎలక్ట్రోలైజర్‌ స్పెషలిస్ట్, ప్రాసెస్‌ ఇంజినీర్, బిజినెస్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ స్పెషలిస్టుగా స్థిరపడొచ్చు. ఉత్పత్తి పరంగా కార్యకలాపాల్లో నిర్వహణ సిబ్బంది, రవాణా ఏర్పాట్ల పర్యవేక్షణకు పెద్ద సంఖ్యలో మ్యాన్​పవర్​ అవసరం పడనుంది.

ఏ కోర్సులు చేస్తే మేలు? : కెమికల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌లో సబ్జెక్టు పరంగా బలంగా ఉన్నవారికి వేర్వేరు డిపార్ట్​మెంట్​లలో అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. ప్రాథమికంగా ఈ బ్రాంచీల్లో ఇంజినీరింగ్‌ చేసి హైడ్రోజన్‌ ఎనర్జీ రంగంలోకి ప్రవేశించేందుకు అదనపు అర్హతలను కూడా కావాలనుకుంటున్న వారికి సర్టిఫికెట్, పీజీ డిప్లొమా కోర్సులు వివిధ ప్లాట్​ఫాంలలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఐఐటీ ముంబయి : హైడ్రోజన్‌ ఎనర్జీలో కీలకమైన ఉత్పత్తి, రవాణా, భద్రత, నిల్వ, అనే నాలుగు విభాగాలపై అవగాహన కల్పించేలా నేషనల్‌ ప్రోగ్రామ్‌ ఆన్‌ టెక్నాలజీ ఎన్‌హ్యాన్స్‌మెంట్‌ లెర్నింగ్‌ (ఎన్‌పీటీఈఎల్‌) ఆధ్వర్యంలో స్వయం వేదికగా ఐఐటీ ముంబయి సంస్థ ఆన్‌లైన్‌ కోర్సును తెచ్చింది మరికొన్ని ఐఐటీల్లోనూ ఈ తరహా కోర్సులు చేసే అవకాశం ఉంది.

ఐఐటీ చెన్నై : పెట్రోలియం ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ హైడ్రోజన్‌ ఎనర్జీలో పీజీ డిప్లొమా కోర్సును ఐఐటీ చెన్నై అందిస్తోంది.

కావాల్సిన నైపుణ్యాలు : గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్‌ ఎనర్జీ రంగంలో మంచి అవకాశాలను అందుకోవాలంటే ఎలక్ట్రాలసిస్‌ ప్రక్రియ సహా కెమికల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌లో ఏదైనా ఒకదానిలో మంచి పట్టు ఉండాలి. దీనితో పాటు సాలిడ్‌ ఆక్సైడ్‌ ఎలక్ట్రోలైజర్‌ సెల్‌ టెక్నాలజీ, ప్రోటాన్‌ ఎక్స్ఛేంజ్‌ మెంబరెన్స్, ఆల్కలైన్ నేర్చుకోవాలి.

  • హైడ్రోజన్‌ కంప్రెషన్, నిల్వ, రవాణా, ఇంధన సెల్‌ టెక్నాలజీపై స్కిల్స్ కావాలి.
  • హైడ్రోజన్‌ ప్లాంట్లు, పైప్‌ లైన్లు, రీఫ్యూయలింగ్‌ స్టేషన్లను డిజైనింగ్‌ చేయగల కెపాసిటీ పెంచుకోవాలి.
  • హైడ్రోజన్‌ లీకేజీని నివారించేందుకు మెటీరియల్‌ సైన్సెస్‌పై అడ్వాన్స్​గా అవగాహన ఉండాలి.
  • క్యాడ్‌ (సీఏడీ) వినియోగం సిమ్యులేషన్‌ టూల్స్, ప్రాసెస్‌ ఆటోమేషన్‌ టెక్నాలజీ నేర్చుకుని ఉండాలి.

"ప్రభుత్వం గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్‌ ఎనర్జీ రంగంపై దశలవారీగా మరో ఐదేళ్లలో భారీ ఎత్తున 8 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు పెడుతోంది. 2030 నాటికి ఏడాదికి 50 లక్షల మెట్రిక్‌ టన్నుల హైడ్రోజన్‌ ఉత్పత్తిని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నందున దాదాపు ఊహించని స్థాయిలో 6 లక్షల ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. శిలాజ ఇంధనానికి ప్రత్యామ్నాయంగా హైడ్రోజన్‌ ఎనర్జీకి క్రమాంగా డిమాండ్‌ పెరుగుతోంది. అందువల్ల ఈ రంగంలోకి ప్రవేశించే యువత భవిష్యత్తుకు ఆర్థిక మాంద్యాలు ఏ మాత్రం అడ్డురావు" -యస్‌.వి. సురేష్, సంపాదకులు, ఉద్యోగ సోపానం

