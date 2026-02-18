ETV Bharat / business

సొంతగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? - వడ్డీ లేకుండా రూ.50 వేల వరకు లోన్!

- కేంద్ర ప్రభుత్వ సూపర్ "స్కీమ్" - పూచీకత్తు లేకుండానే రుణాలు- ఇంకా సబ్సిడీ కూడా!

Zero Interest Business Loan
Zero Interest Business Loan (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 18, 2026 at 1:59 PM IST

4 Min Read
Zero Interest Business Loan : నేటి రోజుల్లో చాలా మంది బిజినెస్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అందులోనూ సొంత వ్యాపారానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. మీరు కూడా కొత్తగా ఏదైనా చిన్న బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారా? అయితే, మీలాంటి వారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకం గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందే. ఈ స్కీమ్ ద్వారా సొంత వ్యాపారం చేసుకోవాలని భావిస్తున్న వారికి ఎలాంటి పూచీకత్తూ లేకుండానే జీరో వడ్డీతో రూ.50 వేల వరకు రుణాలు ఇస్తోంది. అంతేకాకుండా, లోన్ సరైన సమయానికి తిరిగి చెల్లిస్తే 7 శాతం సబ్సిడీ సహా క్యాష్ బ్యాక్ వంటివి కూడా పొందవచ్చు. మరి, ఇంతకీ ఈ స్కీమ్ ఏంటి? దీనికి ఎవరు అర్హులు? ఎలాంటి ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

కేంద్ర ప్రభుత్వం సొంత వ్యాపారం చేసుకోవాలని భావిస్తున్న వారికి ఆర్థిక చేయూత ఇచ్చేందుకు ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. అదే, "పీఎం స్వనిధి స్కీమ్". దీన్నే "ప్రధానమంత్రి స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఆత్మనిర్భర్ నిధి" అని కూడా పిలుస్తుంటారు. 2020 జూన్ 1న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం కేంద్ర హౌసింగ్ అర్బన్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ, డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, డీఎఫ్ఎస్ కలిసి ఈ స్కీమ్​ను నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ ప్రభుత్వ పథకం ద్వారా మూడు విడతల్లో లోన్ ఇస్తారు. మొదటి, రెండో విడతల్లో తీసుకున్న లోన్​ను సరైన టైమ్​లో కట్టిన వారికి యూపీఐ ఆధారిత రూపే క్రెడిట్ కార్డు అందిస్తారు. అదేవిధంగా, రిటైల్, హోల్‌సేల్ ట్రాన్సాక్షన్లపై డిజిటల్ క్యాష్ బ్యాక్ సైతం ఇస్తున్నారు.

ఎవరు అర్హులు?

ఈ పథకం కింద వీధి వ్యాపారులు, చిరు వ్యాపారులు మాత్రమే లబ్ధి పొందేందుకు అర్హులు. ముఖ్యంగా కూరగాయలు, పండ్లు, తోపుడు బండ్లపై విక్రయాలు నిర్వహించే వారు, స్ట్రీట్ ఫుడ్ సెంటర్లు నడిపేవారు, బార్బర్ షాప్ నిర్వహించే వారు, చెప్పులు కుట్టేవారితో పాటు వీధి వ్యాపారులు ఈ పథకం కింద లోన్ పొందవచ్చు.

లోన్ మంజూరు ప్రకియ ఇలా..

  • అర్హులైన వారు ఎలాంటి పూచీకత్తూ లేకుండానే 'పీఎం స్వనిధి' లోన్​ పొందొచ్చు.
  • ఈ స్కీమ్​లో భాగంగా తొలి విడతగా రూ.15వేలు మంజూరు చేస్తారు.
  • మొదటి రుణాన్ని సకాలంలో తిరిగి చెల్లిస్తే, రెండో విడతలో రూ.25వేల దాకా లోన్ ఇస్తారు.
  • ఈ రెండు విడతల్లో రుణాలను సరైన కాలంలో తిరిగి చెల్లిస్తే మూడోసారి రూ.50వేల వరకు లోన్ లభిస్తుంది.
  • ఈ లోన్ మంజూరు చేసేటప్పుడు బ్యాంకు ఎలాంటి ప్రాసెసింగ్ ఫీజునూ వసూలు చేయదు. తద్వారా ఎటువంటి కోతలూ లేకుండానే మొత్తం డబ్బు చేతికి అందుతుంది.
  • 12 నెలల్లోగా ఈఎంఐల రూపంలో నెలవారీ వాయిదాల్లో లోన్‌ చెల్లించొచ్చు.

బెనిఫిట్స్ :

  • పీఎం స్వనిధి స్కీమ్​లో భాగంగా లోన్ తీసుకుని సరైన సమయానికి చెల్లించే వ్యక్తికి 7 శాతం సబ్సిడీ లభిస్తుంది.
  • ఈ సబ్సిడీ మూడు నెలలకోసారి బ్యాంకు అకౌంట్​లో యాడ్ అవుతుంది.
  • మూడో విడత లోన్ తీసుకునే సమయంలో యూపీఐ లింక్డ్ రూపే క్రెడిట్ కార్డు తీసుకునేందుకు అర్హత పొందుతారు.
  • ఈ క్రెడిట్ కార్డు అత్యవసర వ్యాపార అవసరాలు, పర్సనల్ అవసరాలు పూర్తి చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.
  • బ్యాంకులు, ఫైనాన్షియల్ సంస్థలు ఈ స్కీమ్​కి సంబంధించిన లోన్లు, క్రెడిట్ కార్డులు అందిస్తాయి.
  • స్ట్రీట్ వెండర్స్‌ ఈ స్కీమ్ ద్వారా రూ.1600 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ కూడా పొందవచ్చు.

అవసరమైన పత్రాలు :

  • ఆధార్ కార్డు
  • వ్యాపార గుర్తింపు కార్డు లేదా అర్బన్ లోకల్ బాడీ జారీ చేసిన గుర్తింపు కార్డు
  • బ్యాంక్ అకౌంట్
  • పాస్‌పోర్ట్ ఫొటో
  • మొబైల్ నంబర్ వంటివి అవసరం పడుతాయి.

ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే?

  • దేశవ్యాప్తంగా అన్ని పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ స్కీమ్ అమలవుతోంది. ఆన్​లైన్, ఆఫ్​లైన్ రెండు విధానాల్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • ఆఫ్​లైన్ ద్వారా అయితే మీకు దగ్గరలోని ఏదైనా బ్యాంకు లేదా మీ-సేవ లేదా సీఎస్‌సీ కేంద్రానికి వెళ్లి అప్లై చేసుకోవచ్చు
  • అదే, ఆన్‌లైన్‌లో అయితే తొలుత https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ అనే అధికారిక పోర్టల్‌‌లోకి వెళ్లాలి.
  • మీకు, మీ వ్యాపారానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక వివరాలను ఆ వెబ్‌సైట్‌లోని ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులో ఎంటర్​ చేయాలి.
  • నెక్ట్స్ ఆధార్, బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు, విక్రేత సర్టిఫికెట్ వంటి అవసరమైన పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయాలి.
  • మీకు వివిధ బ్యాంకుల పేర్లతో ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. వాటిలో మీ ఏరియాలో బ్రాంచీ ఉన్న ఏదైనా ఒక బ్యాంకును సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మీ లోన్ దరఖాస్తు ప్రాసెసింగ్ ప్రక్రియ స్టార్ట్ అవుతుంది.
  • చాలా వరకు అప్లికేషన్స్ 7 నుంచి 10 బ్యాంక్ వర్కింగ్ డేస్‌లోపే ప్రాసెస్ అవుతాయి.
  • ప్రాసెస్ పూర్తి అయ్యాక లోన్ నిధులు నేరుగా మీ బ్యాంకు అకౌంట్​లో జమ అవుతాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

