మినిమమ్ బ్యాలెన్స్ లేకుండానే సేవింగ్స్ అకౌంట్! - ఏ బ్యాంకులోనైనా ఓపెన్ చేయొచ్చు
- "బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్" ఖాతా గురించి మీకు తెలుసా? - BSBD అకౌంట్తో పలు లాభాలు, కొన్ని పరిమితులు
Published : August 1, 2026 at 3:50 PM IST
BSBD Account : "మినిమం బ్యాలెన్స్".. ఈ పేరు వినగానే బ్యాంకు ఖాతానే గుర్తొస్తుంది అందరికీ. సదరు బ్యాంకు విధించే పెనాల్టీలే మదిలో మెదులుతాయి. అయితే, కనీస నిల్వ అనేది మెయింటెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేని సేవింగ్స్ ఖాతా కూడా ఉందని మీకు తెలుసా? జీరో బ్యాలెన్స్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ కోరుకునేవారికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రవేశపెట్టిన "బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్"(BSBD)" అకౌంట్ ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయం అని చెప్పాల్సిందే. కేవలం ఆధార్, పాన్ కార్డ్ లేదంటే ఫామ్-60తో రూపాయి కూడా డిపాజిట్ లేకుండానే జీరో బ్యాలెన్స్ ఖాతాను ఈజీగా ఓపెన్ చేయొచ్చు.
ఈ ఖాతా తెరవడానికి ప్రత్యేకంగా ఏజ్ లిమిట్ కూడా ఏమీ లేదు. ఏ వయసు వారైనా, ఎంత ఆదాయం ఉన్నవారైనా దీనికి అర్హులే. అయితే, పలు లాభాలతోపాటు కొన్ని పరిమితులు కూడా ఈ అకౌంట్లో ఉన్నాయని బ్యాంకింగ్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఖాతాదారునికి కలిగే ప్రయోజనాలు :
- మీ అకౌంట్లో ఒక్క రూపాయి లేకపోయినా బ్యాంకులు ఎలాంటి పెనాల్టీ విధించవు
- దీనికి వార్షిక నిర్వహణ రుసుము వంటివి ఏమీలేని బేసిక్ రూపే ఏటీఎమ్ కార్డ్ లభిస్తుంది
- బ్యాంకు కౌంటర్ లేదా ఏటీఎమ్ మెషీన్ల ద్వారా నెలలో ఎన్ని సార్లయినా, ఎంత మొత్తమైనా డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు.
- విద్యార్థుల స్కాలర్షిప్లు, గ్యాస్ సబ్సిడీ, పెన్షన్లు, పీఎం కిసాన్ వంటి ప్రభుత్వ ఆర్థిక పథకాలకు ఈ అకౌంట్ లింక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ డబ్బులు నేరుగా ఈ ఖాతాలో జమవుతుంది.
- ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఉచిత ఎస్ఎమ్ఎస్ అలర్ట్స్ వంటి సదుపాయాలు కూడా లభిస్తాయి.
పరిమితులు ఇవీ :
- డబ్బు విత్డ్రా విషయంలో పరిమితులు ఉన్నాయి. బ్యాంక్ కౌంటర్, ఏటీఎమ్ ద్వారా డబ్బు తీసుకోవడం కావచ్చు.. ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్, EMI పేమెంట్స్ చేయడం కూడా కావచ్చు.. ఇవన్నీ కలిపి గరిష్టంగా మీ ఖాతా నుంచి ఒక నెలలో నాలుగు సార్లు మాత్రమే ఉచితంగా డబ్బులు తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది.
- నాలుగు ఫ్రీ విత్డ్రాయల్స్ దాటిన తర్వాత చేసే ప్రతీ అదనపు లావాదేవీపై బ్యాంకులు ప్రత్యేక ఛార్జీలు విధిస్తాయి. అవి సుమారు రూ.15 నుంచి రూ.20 వరకు ఉండొచ్చు. జీస్టీ అదనం.
- BSBD అకౌంట్ ఉన్న వ్యక్తికి అదే బ్యాంకులో రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉండటానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ ఇప్పటికే ఆ ఖాతా ఉంటే.. బీఎస్బీడీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన 30 రోజుల్లోగా మూసివేయాల్సి ఉంటుంది.
- బీఎస్బీడీ ఖాతాదారులకు ఫ్రీ చెక్ బుక్, క్రెడిట్ కార్డ్ వంటి సేవలు దాదాపుగా ఉండవు. కొన్ని బ్యాంకులు చెక్ బుక్ అవకాశం కల్పించినప్పటికీ ఏడాదికి 10 నుండి 25 చెక్కులను మాత్రమే ఉచితంగా అందిస్తాయి. ఆ తర్వాత చెక్స్ అవసరమైతే వాటికి ప్రత్యేక ఛార్జీ ఉంటుంది.
- సాధారణ పౌరులు ప్రభుత్వ సబ్సిడీలు పొందడానికి, డబ్బులు పొదుపు చేసుకోవడానికి ఈ ఖాతా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.