యువ పారిశ్రామికవేత్తలుగా మారాలనుకుంటున్నారా? అయితే తెలంగాణ బిజినెస్ ఎక్స్పో 'YES' సమిట్ మీకోసమే!
10వేల మంది యువ పారిశ్రామికవేత్తలను తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా యూత్ ఎంటర్ప్రెన్యూయర్స్ సమిట్ - మీడియా పార్టనర్గా 'ఈటీవీ భారత్' - ఈ నెల 12 నుంచి 14 వరకు నిర్వహణ
Published : December 11, 2025 at 12:01 AM IST
YES Summit 2025 : మీరు వ్యాపారం ప్రారంభించాలని అనుకుంటున్నారా? ఇందుకోసం ఏదైనా ఫ్రాంఛైజీ, డీలర్షిప్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎజెన్సీ కోసం వెతుకున్నారా? ఈ వివరాల కోసం ఎక్కడో చూడాల్సిన పని లేకుండా అన్నింటిని ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకవచ్చింది యూత్ ఎంటర్ప్రెన్యూయర్స్ సమిట్ (YES 2025). డిసెంబర్ 12 ప్రారంభమయ్యే ఈ సదస్సులో 300కు పైగా టాప్ ఫ్రాంఛైజ్ బ్రాండ్లు, మల్టి నేషనల్ కంపెనీలు, ఉత్పత్తిదారులు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, సర్వీస్ ప్రొవైడర్లతో పాటు ప్రభుత్వ సంస్థలు పాల్గొనున్నాయి. ఇందులో వ్యాపారానికి సంబంధించిన నిపుణల సలహాలు, సూచనలతో పాటు ఉత్పత్తులు, ఆర్థికసాయానికి తోడ్పాటును అందించే వివరాలను చెప్పనుంది. ఈ క్రమంలోనే సదస్సు ఎక్కడ, ఎప్పుడు ప్రారంభం కానుంది? ఏ ఏ రంగాల వ్యాపారవేత్తలు హాజరుకానున్నారు? లాంటి విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఎక్కడ, ఎప్పుడు జరగనుంది?
హైదరాబాద్లోని హైటెక్స్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్ వేదికగా డిసెంబర్ 12 ఉదయం 9.30గంటలకు ప్రారంభం కానున్న ఈ సదస్సు 14 సాయంత్రం 5.30 గంటల వరకు జరగనుంది. దీనిని తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో జాయ్ ఆఫ్ అస్పిరేషన్స్ ఇన్నోవేషన్ (JAI) ఫౌండేషన్ నిర్వహిస్తోంది. ఈ సమిట్ మీడియా పార్టనర్గా 'ఈటీవీ భారత్' వ్యవహరిస్తోంది. ఈ సదస్సును తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించనున్నారు. కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, తెలంగాణ ఉపముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, ఐటీ, పరిశ్రమల మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు సహా పలువురు ఉన్నతాధికారులు హాజరుకానున్నారు. వీరితో పాటు వివిధ రంగాలకు చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలు, ఔత్సాహికులు పాల్గొననున్నారు. ఇందులో వ్యాపారానికి సంబంధించిన మెలకువలతో పాటు నిర్వహణ, ఆర్థిక విషయాల్లో సూచనలు ఇవ్వనున్నారు.
ఉద్దేశం ఏంటి?
వచ్చే ఏడాదిలో తెలంగాణలోని ప్రతి జిల్లా నుంచి 300 మంది కొత్త వ్యవస్థాపకులను తయారుచేయడమే లక్ష్యంగా JAI ఫౌండేషన్ నిర్దేశించుకుంది. మొత్తంగా ఈ సదస్సు ద్వారా దాదాపు 10,000 మంది యువతను ప్రభావితం చేస్తుందని అంచనా వేస్తుంది. వీరికి శిక్షణ, మార్గదర్శకత్వం, వ్యాపారంలో మద్దతు, మార్కెట్ లింకేజీలో సూచనలు ఇవ్వనుంది. దీంతో గ్రామ స్వరాజ్, వికేంద్రీకృత అభివృద్ధిని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రభుత్వ రంగం సంస్థలైన టీ హబ్, వీ హబ్, టీ శాట్, టాస్క్, టీ ఫైబర్, టీ వర్క్స్ లాంటి ఇతర సంస్థలు ఈ సదస్సులో పాల్గొనున్నాయి.
సదస్సు కీలకాంశాలు
- 1,00,000 పైగా యువ ఔత్సాహికులు
- 10,000కు పైగా యువ వ్యాపారులపై ప్రభావం
- 40కు పైగా పారిశ్రామికవేత్తలు, యువ వ్యాపార వేత్తలు
- 300కు పైగా కంపెనీలు
- 300కు పైగా ఎగ్జిబిటర్లు
- 30కు పైగా బిజినెస్ వర్క్షాపులు
- బ్యాకింగ్, వ్యాపారం సలహాలు
సుమారు లక్ష మంది హాజరయ్యే ఈ సదస్సులో పారిశ్రామిక వేత్తలు, పెట్టుబడి దారులు, ఇన్నోవేషన్ హబ్ నిర్వాహకులతో పాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు ప్రసంగించనున్నారు. జయేశ్ రంజన్, అమ్రపాలి, గల్లా జయ్దేవ్, పల్లం రాజు, ఉపాసన కొణిదెల హాజరై మాట్లాడనున్నారు. దీంతో పాటు ఈ కింది రంగాలకు చెందిన వ్యాపారవేత్తలు, ఫ్రాంఛైజీలు పాల్గొని ఔత్సాహికులకు ఉన్న సందేహాలను నివృత్తి చేయనున్నాయి.
ఆహార రంగం
- టీ, కాఫీ, జ్యూస్ సెంటర్లు
- రెస్టరెంట్ చైన్లు, QSR బ్రాండ్లు
- ఐస్ క్రీమ్, బేకరీ, క్లౌడ్ కిచెన్
వ్యవసాయం, అనుబంధ రంగాలు
- వ్యవసాయ యంత్రాలు, పనిముట్లు
- ఫర్టిలైజర్లు, విత్తనాలు, రసాయనాలు
- వ్యవసాయ డీలర్షిప్లు
- సేంద్రీయ వ్యవసాయం, హైడ్రోపోనిక్స్ స్టార్టప్లు
రిటైల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్
- ఎఫ్ఎమ్సీజీ ఉత్పత్తుల డిస్ట్రిబ్యూటర్లు
- ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలు, మొబైల్ స్టోర్లు
- కిచెన్ వేర్, బట్టలు, నిత్యావసర సరకులు
సేవా రంగం
- డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీలు
- ఆర్థిక సేవలు, ఇన్సూరెన్స్, సీఏ నెట్వర్క్
- నైపుణ్యాభివృద్ధి, కోచింగ్ సెంటర్లు
- హెల్త్కేర్, వెల్నెస్ క్లినిక్లు
టెక్నాలజీ, డిజిటల్ వ్యాపారం
- ఈ కామర్స్ డెలివరీ పాట్నర్షిప్స్
- సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ డీలర్షిప్స్
- ఈవీ ఛార్జింగ్ సదుపాయాలు
వర్క్షాపులు
- ఆర్థిక అక్షరాస్యత, రికార్డ్ నమోదు నిర్వహణ
- ఉద్యోగ నిర్వహణ
- వినియోగదారులు
- ప్రభుత్వ పథకాలు
- ఆర్థిక సాయం, లోన్ సహకారం
- క్వాలిటీ కంట్రోల్, పనితీరు నిర్వహణ
- రుణం, రుణ చెల్లింపు వ్యూహాలు
ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి?
యూత్ ఎంటర్ప్రెన్యూయర్స్ సమిట్కు హాజరు కావాలంటే ముందుగా https://www.yes2025.in/ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి నమోదు చేసుకోవాలి. ఎక్స్పో సందర్శించే ఔత్సాహికులు ఉచితంగానే వెళ్లవచ్చు. అయితే, ఇందులో పాల్గొనేందుకు ఆసక్తి గల పారిశ్రామిక వేత్తలు, స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేసుకునే వారి నగదు చెల్లించాలి. పూర్తి వివరాల కోసం https://https://www.yes2025.in/index వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి. కాగా ఈ కార్యక్రమానికి ఈటీవీ భారత్ మీడియా పార్ట్నర్గా వ్యవహరిస్తుంది. ఎక్స్పోలో స్టాల్ను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ఈ సదస్సుకు సంబంధించిన కవరేజీ చేయనుంది.