2025లో గ్లోబల్ సవాళ్లను ఎదురొడ్డి- వృద్ధి పథంలో భారత్!
2025లో భారత్ ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు- పాకిస్థాన్ సరిహద్దులో ఉద్రిక్తతలు పెరగడం, అమెరికా టారిఫ్లు, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను నిలిపివేయాలన్న అంతర్జాతీయ ఒత్తిళ్ల- వ్యూహాత్మంగా అధిగమించిన భారత్
Published : December 22, 2025 at 2:26 PM IST
India Economic Challenges In 2025 : 2025లో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అద్భుతంగా రాణించింది. గ్లోబల్ స్థాయిలో ఎన్ని ప్రతికూలతలు ఎదురైనా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ చెక్కుచెదరకుండా నిలబడింది. ఒకవైపు పాకిస్తాన్ సరిహద్దు ఉద్రిక్తతలు, మరోవైపు అమెరికా విధించిన టారిఫ్లు, ఇంకోవైపు రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను తగ్గించాలంటూ అంతర్జాతీయ ఒత్తిళ్లు వెరసి 2025 సంవత్సరం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు సవాళ్లను విసిరింది. ఈ మూడు అంశాలు భారత వృద్ధిని ప్రశ్నార్థకం చేస్తాయన్న ఊహాగానాలు వచ్చాయి. గతంలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగమనాన్ని ఎదుర్కొన్న ఉదంతాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఏడాది లెక్క మారింది. అంతర్జాతీయ సవాళ్లను గత కొన్నేళ్లుగా అమలులో ఉన్న స్థిరమైన విధానాలు, ఆర్థిక నిర్వహణలో చూపిన క్రమశిక్షణ, మౌలిక వసతులు, తయారీ రంగం, దేశీయ వినియోగ, జీఎస్టీ 2.0 వంటి సంస్కరణలతో ఎదుర్కొని ఈ ఏడాది భారత్ ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సాధించి ప్రపంచ యవనికపై తలెత్తుకొని నిలబడింది. ఆర్థిక రంగంలో భారత్ సాధించిన ప్రగతిపై ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ 'ఇయర్ ఎండర్-2025' కథనం.
అంచనాలకు మించి వృద్ధిరేటు
అమెరికా టారిఫ్లు, పాకిస్థాన్ సరిహద్దు ఉద్రిక్తతలు, రష్యా చమురు కొనుగోళ్లపై అంతర్జాతీయ ఒత్తిళ్లు వేళ గ్లోబల్ స్థాయిలో పరిస్థితులు బాగాలేకపోయినా 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంరెండో త్రైమాసికంలో భారత్ 8.2 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసి, ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా తన స్థానాన్ని పటిష్ఠం చేసుకుంది. తద్వారా ప్రపంచ దేశాలను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ ఏడాది మొత్తం మీద వృద్ధి రేటు 7 శాతానికి పైగానే ఉంటుందని ఆర్బీఐ, ఆర్థిక నిపుణులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తయారీ, సేవా రంగాలు ఈ వృద్ధికి వెన్నెముకగా నిలుస్తాయన్ని అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి.
జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణ
అమెరికా విధించిన 50శాతం సుంకాల వల్ల భారత ఎగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపాయి. ఈ క్రమంలో దేశీయంగా ఉత్పత్తుల వినియోగం పెరగాల్సిన అవసరం ఏర్పడిన వేళ జీఎస్టీ 2.0 పేరుతో పన్ను రేట్ల హేతుబద్ధీకరణకు మోదీ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ సంస్కరణలు 2025లో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు రక్షక కవచంలా నిలిచాయి. జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు భారత ఆర్థిక రంగానికి బహుముఖ ప్రయోజనాలను చేకూర్చాయి. నిత్యావసర, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులపై పన్ను రేట్లను తగ్గించడం వల్ల వాటి ధరలు దిగివచ్చాయి. ఇది వినియోగదారుల కొనుగోలు శక్తిని పెంచింది. ముఖ్యంగా పండుగ సీజన్లలో (అక్టోబర్, నవంబర్) రికార్డు స్థాయిలో అమ్మకాలు జరగడానికి ఈ పన్ను తగ్గింపులే కారణంగా చెప్పవచ్చు. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా'ను ప్రోత్సహించేలా ముడిసరుకులపై పన్నులను క్రమబద్ధీకరించారు. దీనివల్ల ఉత్పత్తి వ్యయం తగ్గింది. ఇది భారతీయ ఉత్పత్తులు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పోటీ పడటానికి సహాయపడింది. పన్నుల విధానంలో పారదర్శకత పెరగడం వల్ల విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు పెరిగాయి. కంపెనీలు భారతదేశాన్ని సురక్షితమైన స్థిరమైన పన్ను వ్యవస్థ కలిగిన దేశంగా గుర్తించాయి. జీఎస్టీ ఫైలింగ్ విధానాన్ని సరళతరం చేయడం ద్వారా చిన్న వ్యాపారస్తులపై ఉన్న భారం తగ్గుముఖం పట్టింది. ఇది గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకోవడానికి తోడ్పడింది.
టారిఫ్లు విధించినా అమెరికాకు పుంజుకున్న ఎగుమతులు
అమెరికా విధించిన 50 శాతం టారిఫ్లు పూర్తిగా అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, 2025 నవంబర్ నెలలో అమెరికాకు భారత్ ఎగుమతులు ఆశ్చర్యకరంగా పెరిగాయి. తాజా గణాంకాల ప్రకారం, అక్టోబర్లో 6.3 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న భారత్ ఎగుమతులు, నవంబర్లో 7.0 బిలియన్ డాలర్లకు చేరడం గమనార్హం. గ్లోబల్ ట్రేడ్ రీసెర్చ్ ఇనిషియేటివ్ (GTRI) ప్రకారం, 2025లో ప్రారంభంలో భారత్–అమెరికా మధ్య సుంకాలు పరస్పర 10 శాతం అమల్లో ఉన్నాయి. ఏప్రిల్ నెలలో అమెరికాకు భారత్ ఎగుమతులు 8.4 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉండగా, మే నెలలో అవి 8.8 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగాయి. జూన్, జూలై నెలల్లో ఈ వృద్ధి కొంత మందగించింది. ఆగస్టులో అమెరికా టారిఫ్లను ఒక్కసారిగా 10 శాతం నుంచి 25 శాతానికి, ఆ తర్వాత 50 శాతానికి పెంచడంతో, భారత్ ఎగుమతులు తీవ్రంగా పడిపోయాయి. ఆగస్టులో అవి 6.8 బిలియన్ డాలర్లకు తగ్గగా, సెప్టెంబర్లో 50 శాతం టారిఫ్లు పూర్తిగా అమల్లోకి రాగా, ఆ మాసంలో ఎగుమతులు 5.5 బిలియన్ డాలర్లకు పడిపోయాయి. 2025లో అమెరికాకు భారత్ ఎగుమతుల కనిష్ట స్థాయిలో నమోదైంది సెప్టెంబర్లోనే కావడం గమనార్హం.
అయితే అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో మళ్లీ ఎగుమతులు పెరిగాయని GTRI వ్యవస్థాపకుడు అజయ్ శ్రీవాస్తవ ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు. ఎలాంటి టారిఫ్ సడలింపులు లేనప్పటికీ, ఈ రెండు నెలల్లో ఎగుమతులు తిరిగి పెరగాయన్నారు. నవంబర్ నెలకు సంబంధించిన గణాంకాలు పూర్తిగా అందుబాటులోకి రాకపోయినా, స్మార్ట్ఫోన్లు, ఔషధాలు, పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు వంటి టారిఫ్ మినహాయింపు లేదా సుంకాల ప్రభావం తక్కువగా ఉన్న వస్తువుల ఎగుమతులు పెరిగి ఉండొచ్చని ఆయన విశ్లేషించారు.
అమెరికా సుంకాలు విధించినా భారత ఎగుమతులు పెరగడంతో ఇండియాకు సానుకూల అంశమని శ్రీవాస్తవ తెలిపారు. ఫలితంగా అమెరికాతో చర్చల్లో భారత్ బలమైన వాదనను వినిపించడానికి అవకాశం లభించిందన్నారు. ముఖ్యంగా, రష్యా నుంచి ముడిచమురు దిగుమతులను భారత్ గణనీయంగా తగ్గించడం ద్వారా, అమెరికా ప్రధాన అభ్యంతరాన్ని గౌరవించిందన్నారు. తద్వారా భారత్ 50 శాతం టారిఫ్ను వెంటనే 25 శాతానికి తగ్గించాలని అమెరికాను ఒప్పించడానికి అవకాశం భారత్కు ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
రూపాయి పతనం
2025లో ఆర్థిక పరంగా భారత్ ఎదుర్కొన్న కీలక సవాళ్లలో ఒకటి రూపాయి పతనం. ఈ ఏడాది డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ చరిత్రలోనే కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది. అయితే రూపాయి పతనంపై పెద్దగా ఆందోళన అవసరం లేదని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. డిసెంబర్ 16న ఒక డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ రూ. 91కి పడిపోయింది. గ్లోబల్ స్థాయిలో అనిశ్చితుల వల్ల రూపాయి మారకం విలువ పడిపోవడానికి కారణమని CARE Edge నివేదిక చెబుతోంది. విదేశీ మదుపరులు తన నిధులను వెనక్కి తీసుకోవడం, భారత్–అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై కొనసాగుతున్న అనిశ్చితి రూపాయిపై ఒత్తిడి తెచ్చాయని నివేదిక పేర్కొంది. ఎగుమతులతో పోలిస్తే వాణిజ్య లోటు పెరగడం వల్ల డాలర్ డిమాండ్ ఎక్కువై, రూపాయి బలహీనపడిందని విశ్లేషించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాలర్ బలహీనపడే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పుకొచ్చింది. అమెరికా వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉండటం కూడా రూపాయికి భవిష్యత్తులో కొంత ఉపశమనం లభిస్తుందని అంచనా వేసింది. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 31 నాటికి రూపాయి విలువ 87 స్థాయికి చేరే అవకాశముందని విశ్లేషించింది.
భారత వృద్ధికి ఢోకా లేదు: ఆర్థిక నిపుణులు
గ్లోబల్ అనిశ్చితుల వేళ కేంద్రం తీసుకుంటున్న చర్యలు వల్ల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుతం అత్యంత సౌకర్యవంతమైన స్థితిలో ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. భారత వృద్ధిరేటు కొనసాగుతుందని, ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రణలో ఉండటంతో దేశం 'గోల్డిలాక్స్ పరిస్థితి'(అధిక వృద్ధి, తక్కువ ద్రవ్యోల్బణం నమోదయ్యే పరిస్థితినే గోల్డిలాక్స్ అంటారు)లోకి ప్రవేశించిందని ప్రధాని ఆర్థిక సలహా మండలి చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ మహేంద్ర దేవ్ అన్నారు. ఈ విషయంపై ఆయన ఈటీవీ భారత్తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.
ఆర్థిక విధానాల పరంగా కూడా ప్రభుత్వం వృద్ధికి అనుకూలంగా పలు చర్యలు తీసుకుందని తెలిపారు. మూలధన వ్యయం గణనీయంగా పెరిగిందని, బడ్జెట్లో మూలధన వ్యయం వాటా సుమారు 12 శాతం నుంచి 22 శాతానికి పెరిగిందని పేర్కొన్నారు. సడలించిన ద్రవ్య విధానం (మానిటరీ పాలసీ)తో పాటు పెరిగిన ప్రభుత్వ ఖర్చులు కూడా వృద్ధిని ప్రోత్సహించడమే కాకుండా ద్రవ్యోల్బణాన్ని కూడా నియంత్రించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. మొత్తం మీద దేశ మాక్రో ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉందని, కొన్ని గ్లోబల్ అనుశ్చితులు ఉన్నప్పటికీ రాబోయే సంవత్సరాల్లో కూడా భారత్ ఇదే వృద్ధిని కొనసాగించే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపారు.
'దేశ ఆర్థిక వృద్ధి ప్రస్తుతం సురక్షిత స్థాయిలో ఉంది. ద్రవ్యోల్బణం కూడా తక్కువగా ఉండటం ఆర్థిక వ్యవస్థకు సానుకూల సంకేతం. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంచనాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది ద్రవ్యోల్బణం సుమారు 2 శాతం వద్ద ఉండే అవకాశం ఉంది. దీనివల్లే గత ఆరు నెలల్లో రిపో రేటును మొత్తం 1.25 శాతం మేర తగ్గించడానికి అవకాశం లభించింది. ఈ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు పెట్టుబడులకు, వినియోగానికి ఊతమిస్తూ ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పడుతుంది' ప్రధాని ఆర్థిక సలహా మండలి చైర్మన్, ప్రొఫెసర్ మహేంద్ర దేవ్ ఈటీవీ భారత్తో తెలిపారు.
ఇదే అంశంపై నీతి ఆయోగ్ మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ కుమార్ కూడా ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడారు. మాట్లాడుతూ, ట్రంప్ సంకాలు సహా అన్ని భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులను భారత్ సమర్థంగా ఎదుర్కొందని అన్నారు. ఈ ఏడాది మొదటి రెండు త్రైమాసికాల్లో ఆర్థిక వృద్ధి 8 శాతం స్థాయిలో ఉండటంతో, రెండో అర్ధభాగంలో వృద్ధి రేటు స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని ఆయన అంచనా వేశారు. అయినప్పటికీ, మొత్తం 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత ఆర్థిక వృద్ధి 7 శాతం మించుతుందని రాజీవ్ కూమార్ స్పష్టం చేశారు. దేశం ప్రస్తుతం సరైన దారిలోనే సాగుతోందని, మౌలిక వసతుల రంగంలో భారీగా జరిగిన అభివృద్ధి కార్పొరేట్లకే కాకుండా మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రయోజనకరంగా మారిందన్నారు. ఇదే విధంగా విధాన స్థిరత్వం కొనసాగితే, రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కూడా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇదే వృద్ధి పథంలో కొనసాగుతుందన్న విశ్వాసాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు.
ఎగుమతుల్లో వృద్ధి, దేశీయంగా డిమాండ్
అమెరికా టారిఫ్ల వల్ల అమెరికా మార్కెట్లో భారత్ కొంత ఎగుమతి వాటాను కోల్పోతున్నప్పటికీ, ఇతర దేశాలకు ఎగుమతులు పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ నుంచి నవంబర్ 2025 వరకు భారత్ మొత్తం ఎగుమతులు 562 బిలియన్ డాలర్లకు చేరాయి. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో 533 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉండగా, ఈ ఏడాది 5.43 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. ప్రపంచ వాణిజ్యంలో అనిశ్చితులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ భారత్ ఎగుమతులు పెరగడం ఆర్థిక వ్యవస్థకు సానుకూల సంకేతంగా భావిస్తున్నారు.
జీఎస్టీ రేట్ల సరళీకరణతో ధరలు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల దేశీయంగా వినియోగం పెరిగింది. ఈ పరిణామం దేశీయ ఆర్థిక వృద్ధికి దోహదపడిందని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) అభిప్రాయపడుతోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వినియోంగా ఇంకా బలంగా కొనసాగుతుండగా, పట్టణ ప్రాంతాల్లో క్రమంగా పుంజుకుంటోందని ఆర్బీఐ అంచనా వేస్తోంది. ఇదే అంశంపై డిసెంబర్ 5న విడుదల చేసిన ద్రవ్య విధాన సమీక్ష ప్రకటనలో ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలో పెట్టుబడుల కార్యకలాపాలు ఆరోగ్యకరంగా కొనసాగుతున్నాయన్నారు. ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు ఊపందుకుంటున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఇది పరిశ్రమల రంగానికి బలమైన సంకేతమని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
గ్లోబల్ స్థాయిలో నెలకొన్న అనిశ్చితులు ఆర్థిక అంచనాలపై కొంత ప్రతికూల ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉందని ఆర్బీఐ హెచ్చరించింది. అదే సమయంలో, వివిధ దేశాలతో కొనసాగుతున్న వాణిజ్య ఒప్పందాలు పూర్తయితే ఆర్థిక వృద్ధికి అదనపు ఊతం లభించే అవకాశం కూడా ఉందని పేర్కొంది. ఈ అన్ని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని, 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి వాస్తవ జీడీపీ వృద్ధి 7.3 శాతంగా ఉండవచ్చని ఆర్బీఐ అంచనా వేసింది. మూడో త్రైమాసికంలో వృద్ధి 7.0 శాతం, నాలుగో త్రైమాసికంలో 6.5 శాతంగా ఉండే అవకాశముందని తెలిపింది.
బిలియనీర్ల జాబితా, షేర్ మార్కెట్ ఊగిసలాట
భారత్లో అత్యంత సంపన్నుల జాబితాలో ఈ ఏడాది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ ముకేశ్ అంబానీ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో చోటుచేసుకున్న మార్పులు, మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల మధ్య కూడా ఆయన సంపద స్థిరంగా కొనసాగడం గమనార్హంగా మారింది. ఆయన తర్వాత గౌతమ్ అదానీ, ఆయన కుటుంబం రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. సావిత్రి జిందాల్, ఆమె కుటుంబం మూడో స్థానంలో ఉండగా, సునీల్ మిట్టల్ కుటుంబం నాలుగో స్థానంలో, శివ్ నాడార్ ఐదో స్థానంలో నిలిచారు. వీరు భారతదేశంలోని టాప్-5 ధనవంతులుగా తమ స్థానాలను సుస్థిరం చేసుకున్నారు.
2025 భారత స్టాక్ మార్కెట్కు అత్యంత ఒడిదుడుకులతో కూడిన ఏడాదిగా నిలిచింది. జనవరి 1, 2025న సెన్సెక్స్ 78,265 పాయింట్ల వద్ద తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. ఏప్రిల్ ఆరంభంలో మార్కెట్ తీవ్రమైన అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది. దీనివల్ల సూచీ ఏకంగా 71,449 పాయింట్ల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది. ఆ తర్వాత కోలుకున్న మార్కెట్ నవంబర్ మాసంలో అద్భుతమైన ర్యాలీని సాధించి 85,000 పాయింట్ల ఎగువన సరికొత్త రికార్డు శిఖరాలను తాకింది. డిసెంబర్ 19 నాటికి సెన్సెక్స్ 84,929 పాయింట్ల వద్దకు చేరుకుంది. ఏడాది మధ్యలో ఎదురైన నష్టాల నుంచి మార్కెట్ బలంగా కోలుకుందని ఈ గణంకాలు చెబుతున్నాయి.