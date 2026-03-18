ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'X' సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం

ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొరాయించిన X (ట్విట్టర్)- వేలాది మంది వినియోగదారులపై ప్రభావం!
Published : March 18, 2026 at 10:49 PM IST
X Global Outage : మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) సేవలకు బుధవారం తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. సాంకేతిక ఇబ్బందులే ఇందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది. భారతదేశంతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది మంది వినియోగదారులు ఎక్స్ సేవలు నిలిచిపోయినట్లు పేర్కొన్నారు.
'బుధవారం రాత్రి 8 గంటల తర్వాత ఈ ప్లాట్ఫారమ్ పనిచేయడం లేదని ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. మొబైల్ అప్లికేషన్, డెస్క్టాప్ వెబ్సైట్ రెండింటిలోనూ సమస్యలు తలెత్తుతున్నట్లు వివిధ ప్రాంతాల వినియోగదారులు పేర్కొన్నారు' అని అవుట్రేజ్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ 'డౌన్డెటెక్టర్' తెలిపింది.
ఎక్స్ మొరాయించడంతో మొబైల్ అప్లికేషన్లో లాగిన్ అయిన వినియోగదారులు తమ ఫీడ్లను రిఫ్రెష్ చేయలేకపోయారు. రీఫ్రెష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే, "దయచేసి కాసేపటి తర్వాత మళ్ళీ ప్రయత్నించండి" అనే ఎర్రర్ సందేశాన్ని చూపిస్తోంది. అయితే ఈ అంతరాయానికి గల కారణాలపై ఎక్స్ సంస్థ నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడకపోవడం గమనార్హం.