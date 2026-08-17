పొరపాటున 'రాంగ్ నంబర్'కు డబ్బులు పంపించారా? - ఇలా సులువుగా వెనక్కి!
- తెలియని వ్యక్తులకు డబ్బులు పంపిస్తే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదంటున్న నిపుణులు - ఈ పద్ధతులు ద్వారా వెనక్కి వచ్చే అవకాశం ఉందట!
Published : August 17, 2026 at 1:45 PM IST
Wrong UPI Transaction Recovery: ప్రస్తుత సమాజంలో "డిజిటల్ కరెన్సీ" హవా నడుస్తోంది. షాపింగ్, వస్తువులు, ఆహార పదార్థాలు ఇలా ఏది కొన్నా ఆన్లైన్లో పేమెంట్స్ చేస్తున్నారు. దేశంలో జులై నెలలో యూపీఐ లావాదేవీల పరిమాణం 4.1 శాతం, విలువ 3.3 శాతం పెరిగింది. ఎప్పుడూ లేనివిధంగా 29.88 ట్రిలియన్ల విలువైన లావాదేవీలు జరిగాయంటే ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ ఎంతలా ప్రజల జీవితాల్లో భాగమయ్యాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంతలా ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్న సమయంలో కొన్నిసార్లు పొరపాటున ఒకరికి బదులుగా మరొకరికి డబ్బు బదిలీ జరుగుతుంటుంది. దీంతో చాలా మంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. పోయిన డబ్బులు గురించి చింతిస్తుంటారు. అయితే తప్పుడు నెంబర్లకు డబ్బులు పంపిస్తే ఇకపై టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆ డబ్బును వెనక్కి తీసుకునేందుకు మార్గాలున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పూర్తిగా పోయినట్లు కాదు: యూపీఐ పేమెంట్స్ అంటే జస్ట్ ఒక్క క్లిక్తో నగదు బదిలీ అయిపోతుంది. ఇది చాలా సులభమైన పద్ధతి. కానీ పొరపాటున వేరొక కాంటాక్ట్ను కానీ, తప్పు యూపీఐ ఐడీని కానీ నమోదు చేస్తే.. ఆ డబ్బు మరొకరికి వెళ్తుంది. ఈ పరిస్థితి ఎదురైతే కంగారుపడిపోతారు. ఇలా జరిగితే ఆ డబ్బులు పూర్తిగా పోయినట్లు కాదని, ఈ మొత్తాన్ని తిరిగి రికవరీ చేసేందుకు అవకాశాలున్నాయంటున్నారు. అయితే, దానికంటే ముందు అంటే రాంగ్ యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన వెంటనే మొదటి 24 నుంచి 48 గంటలు చాలా కీలకమని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ టైమ్లోపు కంప్లైంట్ చేస్తే రిఫండ్ ప్రక్రియ తొందరగా స్టార్ట్ చేస్తే అవుతుందని చెబుతున్నారు.
ఫిర్యాదు చేసేందుకు కావాల్సిన వివరాలు :
- యూటీఆర్ లేక ట్రాన్సాక్షన్ ఐడీ
- లావాదేవీకి సంబంధించిన తేదీ, సమయం
- బదిలీ చేసిన మొత్తం
- అవతలి వ్యక్తి యూపీఐ ఐడీ లేదా మొబైల్ నంబర్
- లావాదేవీకి సంబంధించి స్క్రీన్షాట్లు
ఎలా రికవరీ చేసుకోవాలి?
యూపీఐ యాప్ ద్వారా :
- మీరు ఉపయోగించే యూపీఐ యాప్ ఓపెన్ చేసి Help ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- సమస్యను చాట్ అసిస్టెంట్లో నమోదు చేయాలి. ఆ చాట్ను బట్టి సంబంధిత లావాదేవీని యాప్ చూపిస్తుంది.
- ఆ లావాదేవీని సెలెక్ట్ చేసుకుని రిపోర్ట్ చేయాలి. భవిష్యత్తు వెరిఫికేషన్ కోసం ఫిర్యాదు రిఫరెన్స్ నంబరును గుర్తు పెట్టుకోవాలి.
- తప్పుడు నెంబర్లకు కాకుండా సైబర్ మోసగాళ్ల మాటలు నమ్మి బదిలీ చేస్తే వెంటనే 1930 నంబరుకు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి.
యూపీఐ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ ద్వారా: ఈ పద్ధతి ద్వారా కూడా పోయిన డబ్బును వెనక్కి తీసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం
- ముందుగా ఏ యాప్ ద్వారా చెల్లింపు జరిపారో ఆ కస్టమర్ కేర్ నంబర్కు ఫోన్ చేసి జరిగిన విషయం గురించి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి.
- అనంతరం వాళ్లు ఒక వాట్సాప్ నంబర్ ఇస్తారు. ఆ నంబర్కు మీరు రాంగ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన స్కీన్ షాట్ ఫొటోను షేర్ చేయాలి.
- అప్పుడు వాళ్లు నిజంగానే రాంగ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందా? లేదా? అని నిర్ధారించుకుని ఆపై రిఫండ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసి తక్కువ టైమ్లోనే మీ డబ్బులు తిరిగి పొందడానికి సాయం చేస్తారు.
యూపీఐ యాప్ల హెల్ప్లైన్ నెంబర్లు:
- ఫోన్ పే - 08068727374
- గూగుల్ పే - 18004190157
- పేటీఎం - 01204456456
- భీమ్ యూపీఐ - 180012001740
NPCI వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా: వీటి ద్వారానే కాకుండా నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్లో కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- అందుకోసం ముందుగా ఎన్పీసీఐ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే Customer కాలమ్లో Get Helpలో UPI Complanitపై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కంప్లైంట్ టైప్లో ట్రాన్సాక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏ బ్యాంక్ నుంచి అయితే డబ్బులు కట్ అయ్యాయో ఆ బ్యాంక్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే యూపీఐ హెల్ప్ కోసం కొత్త వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. యూపీఐ ఫిర్యాదుల ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేయడానికి ఎన్పీసీఐ ప్రత్యేకంగా upihelp.npci.org.in ఈ పోర్టల్ను ప్రారంభించింది.
- ఆ తర్వాత మీ బ్యాంక్ అకౌంట్కు లింక్ అయిన ఫోన్ నెంబర్, క్యాప్చా ఎంటర్ చేసి ప్రొసీడ్ పై క్లిక్ చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే మీ అకౌంట్కు సంబంధించిన వివరాలు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తాయి.
- పేజీకి లెఫ్ట్ సైడ్ కాలమ్లో UPI Transactionsపై క్లిక్ చేస్తే మీరు చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
- అందులో రాంగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్పై క్లిక్ చేసి Raise A Complaint ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి ప్రాసెస్ పూర్తి చేయాలి.
- చివరగా మీ కంప్లైంట్ను ఎన్పీసీఐ పరిశీలిస్తుంది. అప్పుడు వారి విచారణలో నిజంగానే తప్పుడు నంబర్కు డబ్బులు పంపారని తేలితే ఆ డబ్బులను వెంటనే రిఫండ్ చేయాలని సంబంధిత బ్యాంకుకు సూచిస్తుంది.
బదిలీ చేసే ముందు ఈ జాగ్రత్తలు : రాంగ్ నంబర్కు డబ్బులు పంపించిన తర్వాత బాధపడేముందు పేమెంట్స్ చేసే విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవేంటంటే...
- నగదు బదిలీ చేయాల్సిన వ్యక్తికి సంబంధించిన పేరు, యూపీఐ ఐడీని ఒకటికి రెండు సార్లు సరిచూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- హడావుడిగా చెల్లింపులు చేయడం మంచిది కాదంటున్నారు.
- పిన్ ఎంటర్ చేసే ముందు ట్రాన్సాక్షన్ చేయాల్సిన అమౌంట్, వ్యక్తి వివరాలు మొత్తాన్ని చెక్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
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