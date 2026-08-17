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పొరపాటున 'రాంగ్​ నంబర్​'కు డబ్బులు పంపించారా? - ఇలా సులువుగా వెనక్కి!

- తెలియని వ్యక్తులకు డబ్బులు పంపిస్తే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదంటున్న నిపుణులు - ఈ పద్ధతులు ద్వారా వెనక్కి వచ్చే అవకాశం ఉందట!

Wrong UPI Transaction Recovery
Wrong UPI Transaction Recovery (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2026 at 1:45 PM IST

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Wrong UPI Transaction Recovery: ప్రస్తుత సమాజంలో "డిజిటల్​ కరెన్సీ" హవా నడుస్తోంది. షాపింగ్​, వస్తువులు, ఆహార పదార్థాలు ఇలా ఏది కొన్నా ఆన్​లైన్​లో పేమెంట్స్​ చేస్తున్నారు. దేశంలో జులై నెలలో యూపీఐ లావాదేవీల పరిమాణం 4.1 శాతం, విలువ 3.3 శాతం పెరిగింది. ఎప్పుడూ లేనివిధంగా 29.88 ట్రిలియన్ల విలువైన లావాదేవీలు జరిగాయంటే ఆన్​లైన్​ పేమెంట్స్​ ఎంతలా ప్రజల జీవితాల్లో భాగమయ్యాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంతలా ఆన్​లైన్​ ట్రాన్సాక్షన్స్​ జరుగుతున్న సమయంలో కొన్నిసార్లు పొరపాటున ఒకరికి బదులుగా మరొకరికి డబ్బు బదిలీ జరుగుతుంటుంది. దీంతో చాలా మంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. పోయిన డబ్బులు గురించి చింతిస్తుంటారు. అయితే తప్పుడు నెంబర్లకు డబ్బులు పంపిస్తే ఇకపై టెన్షన్​ పడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆ డబ్బును వెనక్కి తీసుకునేందుకు మార్గాలున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పూర్తిగా పోయినట్లు కాదు: యూపీఐ పేమెంట్స్​ అంటే జస్ట్​ ఒక్క క్లిక్​తో నగదు బదిలీ అయిపోతుంది. ఇది చాలా సులభమైన పద్ధతి. కానీ పొరపాటున వేరొక కాంటాక్ట్‌ను కానీ, తప్పు యూపీఐ ఐడీని కానీ నమోదు చేస్తే.. ఆ డబ్బు మరొకరికి వెళ్తుంది. ఈ పరిస్థితి ఎదురైతే కంగారుపడిపోతారు. ఇలా జరిగితే ఆ డబ్బులు పూర్తిగా పోయినట్లు కాదని, ఈ మొత్తాన్ని తిరిగి రికవరీ చేసేందుకు అవకాశాలున్నాయంటున్నారు. అయితే, దానికంటే ముందు అంటే రాంగ్ యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన వెంటనే మొదటి 24 నుంచి 48 గంటలు చాలా కీలకమని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ టైమ్​లోపు కంప్లైంట్​ చేస్తే రిఫండ్ ప్రక్రియ తొందరగా స్టార్ట్ చేస్తే అవుతుందని చెబుతున్నారు.

ఫిర్యాదు చేసేందుకు కావాల్సిన వివరాలు :

  • యూటీఆర్‌ లేక ట్రాన్సాక్షన్‌ ఐడీ
  • లావాదేవీకి సంబంధించిన తేదీ, సమయం
  • బదిలీ చేసిన మొత్తం
  • అవతలి వ్యక్తి యూపీఐ ఐడీ లేదా మొబైల్‌ నంబర్‌
  • లావాదేవీకి సంబంధించి స్క్రీన్‌షాట్లు

ఎలా రికవరీ చేసుకోవాలి?

యూపీఐ యాప్​ ద్వారా :

  • మీరు ఉపయోగించే యూపీఐ యాప్‌ ఓపెన్​ చేసి Help ఆప్షన్‌పై క్లిక్‌ చేయాలి.
  • సమస్యను చాట్‌ అసిస్టెంట్‌లో నమోదు చేయాలి. ఆ చాట్‌ను బట్టి సంబంధిత లావాదేవీని యాప్‌ చూపిస్తుంది.
  • ఆ లావాదేవీని సెలెక్ట్‌ చేసుకుని రిపోర్ట్‌ చేయాలి. భవిష్యత్తు వెరిఫికేషన్​ కోసం ఫిర్యాదు రిఫరెన్స్‌ నంబరును గుర్తు పెట్టుకోవాలి.
  • తప్పుడు నెంబర్లకు కాకుండా సైబర్‌ మోసగాళ్ల మాటలు నమ్మి బదిలీ చేస్తే వెంటనే 1930 నంబరుకు కాల్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి.

యూపీఐ కస్టమర్​ కేర్​ నెంబర్​ ద్వారా: ఈ పద్ధతి ద్వారా కూడా పోయిన డబ్బును వెనక్కి తీసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం

  • ముందుగా ఏ యాప్ ద్వారా చెల్లింపు జరిపారో ఆ కస్టమర్ కేర్​ నంబర్​కు ఫోన్ చేసి జరిగిన విషయం గురించి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి.
  • అనంతరం వాళ్లు ఒక వాట్సాప్ నంబర్ ఇస్తారు. ఆ నంబర్​కు మీరు రాంగ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన స్కీన్ షాట్​ ఫొటోను షేర్ చేయాలి.
  • అప్పుడు వాళ్లు నిజంగానే రాంగ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందా? లేదా? అని నిర్ధారించుకుని ఆపై రిఫండ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసి తక్కువ టైమ్​లోనే మీ డబ్బులు తిరిగి పొందడానికి సాయం చేస్తారు.

యూపీఐ యాప్​ల హెల్ప్​లైన్​ నెంబర్లు:

  • ఫోన్​ పే - 08068727374
  • గూగుల్​ పే - 18004190157
  • పేటీఎం - 01204456456
  • భీమ్​ యూపీఐ - 180012001740

NPCI వెబ్​సైట్​ ద్వారా కూడా: వీటి ద్వారానే కాకుండా నేషనల్​ పేమెంట్స్​ కార్పొరేషన్​ ఆఫ్​ ఇండియా వెబ్​సైట్​లో కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • అందుకోసం ముందుగా ఎన్​పీసీఐ వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో కనిపించే Customer కాలమ్​లో Get Helpలో UPI Complanitపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత కంప్లైంట్​ టైప్​లో ట్రాన్సాక్షన్​ సెలెక్ట్​ చేసుకుని ఏ బ్యాంక్​ నుంచి అయితే డబ్బులు కట్​ అయ్యాయో ఆ బ్యాంక్​ను సెలెక్ట్​ చేసుకుంటే యూపీఐ హెల్ప్​ కోసం కొత్త వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ అవుతుంది. యూపీఐ ఫిర్యాదుల ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేయడానికి ఎన్​పీసీఐ ప్రత్యేకంగా upihelp.npci.org.in ఈ పోర్టల్‌ను ప్రారంభించింది.
  • ఆ తర్వాత మీ బ్యాంక్​ అకౌంట్​కు లింక్​ అయిన ఫోన్​ నెంబర్​, క్యాప్చా ఎంటర్​ చేసి ప్రొసీడ్​ పై క్లిక్​ చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్​ చేసి సబ్మిట్​ చేస్తే మీ అకౌంట్​కు సంబంధించిన వివరాలు స్క్రీన్​ మీద కనిపిస్తాయి.
  • పేజీకి లెఫ్ట్​ సైడ్​ కాలమ్​లో UPI Transactionsపై క్లిక్​ చేస్తే మీరు చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్​ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
  • అందులో రాంగ్​ ట్రాన్సాక్షన్స్​పై క్లిక్​ చేసి Raise A Complaint ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేసి ప్రాసెస్​ పూర్తి చేయాలి.
  • చివరగా మీ కంప్లైంట్​ను ఎన్​పీసీఐ పరిశీలిస్తుంది. అప్పుడు వారి విచారణలో నిజంగానే తప్పుడు నంబర్​కు డబ్బులు పంపారని తేలితే ఆ డబ్బులను వెంటనే రిఫండ్ చేయాలని సంబంధిత బ్యాంకుకు సూచిస్తుంది.

బదిలీ చేసే ముందు ఈ జాగ్రత్తలు : రాంగ్​ నంబర్​కు డబ్బులు పంపించిన తర్వాత బాధపడేముందు పేమెంట్స్​ చేసే విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవేంటంటే...

  • నగదు బదిలీ చేయాల్సిన వ్యక్తికి సంబంధించిన పేరు, యూపీఐ ఐడీని ఒకటికి రెండు సార్లు సరిచూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
  • హడావుడిగా చెల్లింపులు చేయడం మంచిది కాదంటున్నారు.
  • పిన్‌ ఎంటర్​ చేసే ముందు ట్రాన్సాక్షన్​ చేయాల్సిన అమౌంట్​, వ్యక్తి వివరాలు మొత్తాన్ని చెక్‌ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

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WAYS TO RECOVER UPI TRANSACTION
HOW TO COMPLAINT ABOUT WRONG UPI
రాంగ్​ నంబర్​కు డబ్బులు పంపిస్తే
WRONG UPI TRANSACTION RECOVERY

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