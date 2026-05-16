సామాన్యుడిపై మరో భారం- టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం మరింత పెరిగే ఛాన్స్​!

పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల ఎఫెక్ట్​- ఇంధన ద్రవ్యోల్బణం అధిక స్థాయులకు చేరొచ్చు - బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా రిపోర్ట్​

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 16, 2026 at 11:46 AM IST

WPI Inflation : 'టోకు ధరల సూచీ (డబ్ల్యూపీఐ) ద్రవ్యోల్బణం'పై ఆందోళనకర అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. అమెరికా - ఇరాన్ సైనిక ఘర్షణతో చమురు, లోహాల ధరలు పెరుగుతున్నందున రానున్న నెలల్లో భారత్‌లో డబ్ల్యూపీఐ ద్రవ్యోల్బణం మరింత పెరగొచ్చని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఆర్థిక పరిశోధనా విభాగం అంచనా వేసింది. వీలైనంత త్వరగా అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదరకపోతే, మనదేశంలో ఇంధన ద్రవ్యోల్బణం అధిక స్థాయులకు చేరుకునే ముప్పు ఉందని ఈ పరిశోధనా నివేదిక హెచ్చరించింది. ఇక ఇదే సమయంలో రూపాయి విలువ క్షీణిస్తుండటం అనేది భారతదేశ దిగుమతి ఖర్చులను పెంచుతుందని నివేదిక పేర్కొంది. ప్రస్తుతానికి కొంతమేర ఊరటనిచ్చే రేంజులోనే ఆహార ద్రవ్యోల్బణం ఉన్నప్పటికీ, ఒకవేళ రుతుపవనాల పురోగతి సరిగ్గా లేకుంటే అది కొద్దిగా పెరగొచ్చని తెలిపింది.

టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం : 3.9 శాతం నుంచి 8.3 శాతానికి
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఆర్థిక పరిశోధనా విభాగం విడుదల చేసిన అధ్యయన నివేదికలో పలు కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు. దీని ప్రకారం, టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం 2026 ఏప్రిల్‌లో వేగంగా 8.3 శాతానికి పెరిగింది. ఇది 43 నెలల గరిష్ఠ స్థాయి. ఓ వైపు ఆహార ద్రవ్యోల్బణం కంట్రోల్‌లోనే ఉన్నప్పటికీ, మరోవైపు కేవలం ఇంధనం, తయారీరంగ వస్తువుల ధరలు పెరిగిన ఎఫెక్ట్‌తో టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం ఇంతగా పెరిగిపోయింది. 2022 అక్టోబరు తర్వాత ఇది ఇంతటి స్థాయికి పెరగడం ఇదే తొలిసారి. టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం 2026 మార్చిలో 3.9 శాతం, 2025 ఏప్రిల్‌‌లో 0.9 శాతం మాత్రమే ఉంది.

42 నెలల గరిష్ఠ స్థాయికి ఇంధన ద్రవ్యోల్బణం
ఇంధన, విద్యుత్ ద్రవ్యోల్బణం 2026 ఏప్రిల్ నాటికి 42 నెలల గరిష్ఠ స్థాయి అయిన 24.7 శాతానికి ఎగబాకింది. సరిగ్గా ఏడాది క్రితం (2025 ఏప్రిల్‌లో) ఇది 3.8 శాతంగానే ఉంది. ఇక 2026 మార్చిలో ఇంధన, విద్యుత్ ద్రవ్యోల్బణం 1.1 శాతమే. పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ - వంటగ్యాస్, కిరోసిన్, విమాన ఇంధనం, లూబ్రికెంట్స్, ఫర్నెస్ ఆయిల్స్‌ అనేవి మినరల్ ఆయిల్స్. మినరల్ ఆయిల్ సూచీ అనేది టోకు ధరల సూచీలోని ఒక భాగం. 2025 ఏప్రిల్‌లో మినరల్ ఆయిల్ సూచీ 5.6 శాతం తగ్గింది. కానీ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో అది 39.5 శాతం పెరిగింది. ఈ కారణం వల్లే ఇంధన, విద్యుత్ ద్రవ్యోల్బణం అంతగా పెరిగిపోయింది. విమాన ఇంధనం ధరలు 2025 ఏప్రిల్‌తో పోలిస్తే, 2026 ఏప్రిల్‌లో 100 శాతానికిపైగా పెరిగాయి. నాఫ్తా, ఫర్నేస్ ఆయిల్, పెట్రోల్, కిరోసిన్, డీజిల్‌ల ధరలూ గణనీయంగా పెరిగాయి. ఇక ఇదే సమయంలో బొగ్గు ద్రవ్యోల్బణం కూడా 0.1 శాతం నుంచి 1.4 శాతానికి పెరిగింది. రూపాయి విలువ క్షీణించడం, గల్ఫ్‌ ప్రాంతంలో అమెరికా - ఇరాన్ సైనిక ఘర్షణ కారణంగా 2026 ఏప్రిల్‌లో అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు గత ఏడాదితో పోలిస్తే 54.2 శాతం పెరిగాయి.

తయారీ రంగ ద్రవ్యోల్బణం 4.6 శాతానికి
టోకు ధరల సూచీ (WPI)లోకి మొత్తం 697 వస్తువులు వస్తాయి. వాటిలో 564 వస్తువులు తయారీ ఉత్పత్తుల కేటగిరీలోనివే. తయారీ ఉత్పత్తుల కేటగిరీలోకి ఆహార ఉత్పత్తులు, టెక్స్‌టైల్స్, లోహాలు, రసాయనాలు, మందులు, యంత్రాలు, వాహనాలు, సిమెంట్, ఇటుకలు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల వంటివి వస్తాయి. తయారీ ఉత్పత్తుల కేటగిరీకి సంబంధించిన ద్రవ్యోల్బణం 2026 ఏప్రిల్‌లో 4.6 శాతానికి పెరిగింది. ఈ ద్రవ్యోల్బణం 2022 సెప్టెంబర్ తర్వాత ఇంత పెద్ద రేంజుకు పెరగడం ఇదే తొలిసారి. ఇది 2026 మార్చిలో 3.4 శాతంగా,
2025 ఏప్రిల్‌లో 2.6 శాతంగా మాత్రమే నమోదైంది.

22 ఉప సూచీలలో 13 వేగంగా పెరిగాయి
తయారీ ఉత్పత్తుల విభాగంలో 22 ఉప సూచీలు ఉన్నాయి. అయితే వీటిలో 13 ఉప సూచీలు వేగంగా పెరిగాయి. ఈవిధంగా పెరిగిన ఉప సూచీల జాబితాలో ప్రాథమిక లోహాలు, యంత్రాలు - పరికరాలు, వస్త్రాలు, రసాయనాలు, ఔషధాలు, ఇతర తయారీ రంగాలు ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. 2026 ఏప్రిల్‌ను 2025 ఏప్రిల్‌తో పోలిస్తే, అల్యూమినియం ధరలు 3.9 శాతం నుంచి 19.2 శాతానికి పెరిగాయి. కానీ రాగి ధరలు 15.3 శాతం వద్దే స్థిరంగా ఉంది. జింక్ ద్రవ్యోల్బణం స్వల్పంగా తగ్గి 6.3 శాతానికి చేరింది. సీసం ధరలు 1.1 శాతం మేర తగ్గాయి. ఇక అంతర్జాతీయ కమొడిటీ మార్కెట్లలో ఏడాది వ్యవధిలో అల్యూమినియం ధర 51.8 శాతం, రాగి ధర 41.1 శాతం పెరిగాయి.

ఊరటనిచ్చిన ఆహార ద్రవ్యోల్బణం
టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణానికి పూర్తి విరుద్ధంగా, ఆహార ద్రవ్యోల్బణం భారత్‌కు కొంత ఉపశమనాన్ని కలిగించింది. ఇది 2025 ఏప్రిల్‌లో 3.3 శాతం ఉండగా, 2026 ఏప్రిల్ నాటికి 2.3 శాతానికి తగ్గింది. తృణధాన్యాల ద్రవ్యోల్బణం బలహీనంగా ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ధాన్యాల ద్రవ్యోల్బణం 3.9 శాతం నుంచి 0.3 శాతానికి, పప్పుధాన్యాల ద్రవ్యోల్బణం 5.6 శాతం నుంచి -4 శాతానికి, గోధుమ ద్రవ్యోల్బణం 7.4 శాతం నుంచి 0.4 శాతానికి తగ్గడం అనే అంశాలు భారతీయులకు భారీ ఊరటనిచ్చాయి.

పెరిగిన కూరగాయల ద్రవ్యోల్బణం
కూరగాయలు, పాలు, గుడ్లు, మాంసం, చేపల ద్రవ్యోల్బణం అధికంగా నమోదైంది. టమాటాలు, అల్లం, క్యాలీఫ్లవర్, క్యాబేజీల ధరలు పెరిగాయి. కూరగాయల ద్రవ్యోల్బణం గతేడాది (2025 ఏప్రిల్‌లో) మైనస్ 17.16 శాతం ఉండగా, 2026 ఏప్రిల్ నాటికి అది ప్లస్ 0.53 శాతానికి పెరిగింది. ఇక పాల ద్రవ్యోల్బణం 1.1 శాతం నుంచి 2.6 శాతానికి, గుడ్లు, మాంసం, చేపల ద్రవ్యోల్బణం 0.3 శాతం నుంచి 6.7 శాతానికి ఎగబాకాయి. మన దేశంలో ఆహార ధాన్యాల ద్రవ్యోల్బణం బలహీనంగానే ఉన్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయ ధరల సీన్ మాత్రం మరోలా ఉంది. దీని ప్రకారం, 2026 ఏప్రిల్ నాటికి గోధుమ ధరలు గతేడాదితో పోలిస్తే 12.6 శాతం పెరిగాయి. బియ్యం ధరల తగ్గుదలలో వేగం 31 శాతం నుంచి 3.2 శాతానికి మందగించింది. ఈ వ్యత్యాసం రాబోయే నెలల్లో భారతదేశ ఆహార ధరలపై ప్రభావాన్ని చూపుతుందని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా పరిశోధనా నివేదిక హెచ్చరించింది.



