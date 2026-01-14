ETV Bharat / business

2025 డిసెంబర్​లో 0.83 శాతంగా హోల్​సేల్ ద్రవ్యోల్బణం నమోదు

WPI Inflation Rate in India
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 14, 2026 at 1:47 PM IST

WPI Inflation Rate in India : ఆహార, ఆహారేతర వస్తువులు, తయారీ వస్తువుల ధరలు నెలవారీగా పెరగడంతో హోల్​సేల్​ ధరల ద్రవ్యోల్బణం స్వల్పంగా పెరిగింది. 2025 డిసెంబర్​లో 0.83 శాతంగా హోల్​సేల్ ద్రవ్యోల్బణం నమోదైనట్లు ప్రభుత్వ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. గత రెండు నెలల్లో ప్రతికూల ద్రవ్యోల్బణ ధోరణిని చూసిన తర్వాత, హోల్​సెల్​ ద్రవ్యోల్బణం డిసెంబర్‌లో తిరిగి సానుకూల స్థాయికి చేరుకుందని వివరించాయి. నవంబర్, అక్టోబర్‌లో ధరల పెరుగుదల రేటు వరుసగా (-) 0.32 శాతం, (-) 1.21 శాతంగా ఉంది.

WPI INFLATION RATE IN INDIA
