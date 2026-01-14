పెరిగిన హోల్సెల్ ద్రవ్యోల్బణం- డిసెంబర్లో 0.83 శాతంగా నమోదు
WPI Inflation Rate in India (ETV Bharat)
Published : January 14, 2026 at 1:47 PM IST
WPI Inflation Rate in India : ఆహార, ఆహారేతర వస్తువులు, తయారీ వస్తువుల ధరలు నెలవారీగా పెరగడంతో హోల్సేల్ ధరల ద్రవ్యోల్బణం స్వల్పంగా పెరిగింది. 2025 డిసెంబర్లో 0.83 శాతంగా హోల్సేల్ ద్రవ్యోల్బణం నమోదైనట్లు ప్రభుత్వ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. గత రెండు నెలల్లో ప్రతికూల ద్రవ్యోల్బణ ధోరణిని చూసిన తర్వాత, హోల్సెల్ ద్రవ్యోల్బణం డిసెంబర్లో తిరిగి సానుకూల స్థాయికి చేరుకుందని వివరించాయి. నవంబర్, అక్టోబర్లో ధరల పెరుగుదల రేటు వరుసగా (-) 0.32 శాతం, (-) 1.21 శాతంగా ఉంది.