డొనేషన్స్‌లో టాప్‌లో బిల్​గేట్స్, వారెన్ బఫెట్- విరాళాలు ఇవ్వకపోతే ఫోర్బ్స్ జాబితా ఎన్నో ప్లేస్‌లో ఉండేవారంటే?

విరాళాలు ఇవ్వడంలో వెనుకబడిన బిలియనీర్లు- డొనేషన్స్ ఇవ్వడంలో టాప్‌లో నిలిచిన బిల్ గేట్స్- ఆ తర్వాతి స్థానంలో వారెన్ బఫెట్

Forbes Billionaires List 2026 (ETV Bharat)
Published : April 22, 2026 at 10:28 PM IST

Forbes Billionaires List 2026 : ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 20న ఫోర్బ్స్‌ సంస్థ విడుదల చేసిన సంపన్నుల జాబితాలో టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. ఈ జాబితాలో బిల్ గేట్స్, వారెన్ బఫెట్, లారీ పేజ్, జెఫ్ బెజోస్, సెర్గీ బ్రిన్, మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ చోటు దక్కించుకున్నారు. ప్రపంచంలో మొత్తం 3,428 మంది బిలియనీర్లు ఉండగా, వీరందరి ఉమ్మడి ఆస్తుల విలువ 20 ట్రిలియన్ డాలర్లు. అలాగే అత్యధిక సంపన్నులు అమెరికాకు చెందినవారే. అయితే ఈ బిలియనర్లలో చాలా మంది దాతృత్వంలో వెనుకపడ్డారు. మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు బిల్​ గేట్స్​, బెర్క్‌షైర్ హ్యాథవే కంపెనీ మాజీ సీఈఓ వారెన్ బఫెట్ తమ సంపాదనను దానం చేసి ఉండకపోతే ఫోర్బ్స్ అత్యంత సంపన్నుల జాబితాలో రెండు లేదా మూడో స్థానంలో ఉండేవారు.

ఫోర్బ్స్ ఇటీవల (ఏప్రిల్ 20) ఒక సరికొత్త కోణంలో ప్రపంచ బిలియనీర్ల జాబితాను విడుదల చేసింది. సంపన్నులు విరాళంగా ఇచ్చిన మొత్తాలను వారి మొత్తం నికర విలువ గణనల్లో తిరిగి చేర్చింది. బిల్ గేట్స్, వారెన్ బఫెట్ వంటి బిలియనీర్లు తమ సంపదలో గణనీయమైన మొత్తాన్ని దానం చేయకపోయి ఉంటే, ఈ రోజు ప్రపంచ ర్యాంకింగ్‌ల్లో వారి స్థానం ఎక్కడ ఉండేదో ప్రపంచానికి తెలియజేయడమే లక్ష్యంగా ఈ లిస్ట్‌ను రిలీజ్ చేసింది. ఈ కొత్త ర్యాంకింగ్ కేవలం బిలియనీర్ల ఆర్థిక సంపదను మాత్రమే అంచనా వేయదు. దాతృత్వం, సామాజిక సేవలు ఒక వ్యక్తి ఆర్థిక స్థితిని ఎలా మార్చుతాయో వివరించింది.

ప్రపంచ కుబేరుడిగా మస్క్
858 బిలియన్ల డాలర్ల సంపదతో టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ ప్రపంచ కుబేరుడిగా నిలిచారు. ఇందులో ఆయన సంపద 839 బిలియన్ డాలర్లు కాగా, మిగతా 19 బిలియన్ డాలర్లు విరాళాలుగా ఇచ్చారు. అత్యంత సంపన్నుల జాబితాలో బిల్ గేట్స్ రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. ఆయన సంపద విలువ 108 బిలియన్ డాలర్లు. ఏకంగా 356 బిలియన్ డాలర్లను విరాళంగా ఇచ్చారు. దీంతో ఆయన మొత్తం సంపద 464 బిలియన్ డాలర్లు అన్నమాట. వారెన్ బఫెట్ మూడో స్థానంలో నిలిచారు. ఆయన అసలు సంపద 149 బిలియన్ డాలర్లు కాగా, 214 బిలియన్ డాలర్లను విరాళంగా ఇచ్చారు. ఫలితంగా ఆయన మొత్తం సంపద విలువ 363 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది.

విరాళాలు ఎక్కువ ఇచ్చిన బిలినీయర్‌గా నిలిచిన గేట్స్
లారీ పేజ్ నాలుగో స్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు. ఆయన అసలు సంపద 257 బిలియన్ డాలర్లు కాగా, 27 బిలియన్ డాలర్లను విరాళంగా ఇచ్చారు. దీంతో లారీ పేజ్ మొత్తం సంపద 284 బిలియన్ డాలర్లు. సెర్గే బ్రిన్ ఐదో స్థానంలో నిలిచారు. ఆయన అసలు సంపద 237 బిలియన్ డాలర్లు కాగా, 41 బిలియన్ డాలర్లను విరాళంగా ఇచ్చారు. ఫలితంగా ఆయన మొత్తం సంపద 278 బిలియన్ డాలర్లు. అయితే ఈ జాబితాలో అత్యధికంగా విరాళాల ఇచ్చిన వారిలో బిల్ గేట్స్ టాప్‌లో నిలిచారు. ఆ తర్వాతి స్థానంలో వారెన్ బఫెట్ ఉన్నారు. టాప్-5 బిలియనీర్లలో లారీ పేజ్ అత్యంత తక్కువ విరాళాలను ఇచ్చారు.

దాతృత్వంలో వెనుకపడ్డ మస్క్
ఎలాన్ మస్క్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత కుబేరుడిగా నిలిచినా దాతృత్వం విషయానికి వస్తే ఆయన వెనుకపడ్డారు. తన సొంత ఫౌండేషన్ అయిన మస్క్ ఫౌండేషన్‌కు 8.5 బిలియన్ డాలర్లను విరాళంగా ఇచ్చారు. ఇది ఆయన సంపదలో కేవలం 1శాతం మాత్రమే. ఈ విరాళాలు డిసెంబర్ 2024 వరకు 13 నెలల కాలంలో ఇచ్చినవి. మస్క్ తన సొంత మరో ఫౌండేషన్ (ఎక్స్ ఫౌండేషన్)కు సుమారు 600 మిలియన్ డాలర్లు డొనేషన్‌గా ఇచ్చారు. దీని వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం తన కంపెనీ స్పేస్‌ఎక్స్‌కు సమీపంలో టెక్సాస్‌లో ఒక కొత్త పాఠశాల, విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించడం.

దాన గుణంలో బిల్ గేట్స్ ముందంజ
2000 సంవత్సరం నుంచి బిల్ గేట్స్ దాతృత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. బిల్ అండ్ మిలిందా గేట్స్ ఫౌండేషన్‌కు సుమారు 60 బిలియన్ డాలర్లు విరాళంగా ఇచ్చారు. అలాగే తన మాజీ భార్య మిలిందా ఫ్రెంచ్ గేట్స్ స్థాపించిన మహిళా సాధికారత బృందాలకు 12.5 బిలియన్ డాలర్లను డొనేషన్‌గా ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా తమ నిర్దేశిత లక్ష్యాల సాధనను వేగవంతం చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా 2045 నాటికి ఫౌండేషన్ 200 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేయాలని భావిస్తున్నట్లు ఇటీవలే ప్రకటించారు. ఆరోగ్య సంరక్షణ, పేదరిక నిర్మూలనకు కూడా భారీగా నిధులను విరాళంగా ఇస్తుంటారు బిల్ గేట్స్.

భారీగా డొనేషన్స్ ఇస్తున్న వారెన్ బఫెట్
వారెన్ బఫెట్ ఒక దిగ్గజ పెట్టుబడిదారుడు. ఆయన 2006లోనే తన సంపదలో దాదాపు మొత్తాన్ని విరాళంగా ఇస్తానని ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి గత రెండు దశాబ్దాలుగా బఫెట్ నిరంతరం విరాళాలు ఇస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు బెర్క్‌షైర్ హాత్‌వేకు చెందిన 2,78,000కు పైగా షేర్లను విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ షేర్ల ప్రస్తుత విలువ సుమారుగా 200 బిలియన్ డాలర్లు. ఈ విరాళాలు ప్రధానంగా గేట్స్ ఫౌండేషన్‌కు, తన కుటుంబం నిర్వహించే స్వచ్ఛంద సంస్థలకు ఇచ్చారు. తన మరణానంతరం మిగిలిన ఆస్తులన్నింటినీ పదేళ్ల కాలంలోగా విరాళంగా ఇవ్వాలని బఫెట్ తన వీలునామాలో స్పష్టం చేశారు.

గూగుల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు లారీ పేజ్ ఆరోగ్యం, వాతావరణ మార్పు రంగాలకు విరాళాలు ఇచ్చారు. తన తండ్రి జ్ఞాపకార్థం కార్ల్ విక్టర్ పేజ్ మెమోరియల్ ఫౌండేషన్‌ను స్థాపించారు. ఈ ఫౌండేషన్‌కు ఇప్పటివరకు కేవలం 2 బిలియన్ డాలర్లనే విరాళంగా ఇచ్చారు. అలాగే మరో పారిశ్రామికవేత్త సెర్గే బ్రిన్ నాడీ సంబంధిత రుగ్మత అయిన పార్కిన్సన్ వ్యాధి, వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఎదురయ్యే సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి విరాళాలు అందించారు. గూగుల్ మాతృ సంస్థ అయిన ఆల్ఫాబెట్‌కు చెందిన సుమారు 131 మిలియన్ల షేర్లను స్వచ్ఛంద సేవా కార్యక్రమాలకు కేటాయించారు.

