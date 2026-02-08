అది మాకు చిన్న సంఖ్య- అమెరికా నుంచి రూ.45లక్షల కోట్ల సరుకులను కొనడం సమస్యే కాదు : గోయల్
ఇండియా-యూఎస్ ట్రేడ్ డీల్పై గోయెల్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ప్రస్తుతం రూ.27.17 లక్షల కోట్ల విలువైన ఉత్పత్తులను భారత్ దిగుమతి చేసుకుంటోందని వెల్లడి
Published : February 8, 2026 at 4:03 PM IST
Goyal On India US Trade Deal : రానున్న ఐదేళ్లలో అమెరికా నుంచి రూ.45.29 లక్షల కోట్లు (500 బిలియన్ డాలర్లు) విలువైన వస్తు, ఉత్పత్తులను కొనడం అనేది భారత్కు సమస్యే కాదని కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయుష్ గోయల్ స్పష్టం చేశారు. వాస్తవానికి అది చాలా చిన్న సంఖ్య అని, అమెరికాకు రూ.1.81 కోట్ల కోట్ల (2 ట్రిలియన్ డాలర్లు) గిరాకీని అందించే సామర్థ్యం వికసిస్తున్న భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఉందని ఆయన అన్నారు. ప్రస్తుతం ఏటా వివిధ ప్రపంచ దేశాల నుంచి రూ.27.17 లక్షల కోట్లు (300 బిలియన్ డాలర్లు) విలువైన వస్తు, ఉత్పత్తులను భారత్ దిగుమతి చేసుకుంటోందని పీయుష్ గోయల్ చెప్పారు.
భారత్ నుంచి ఆయా దేశాలకు వెళ్తున్న ఈ ఆర్డర్ల విలువ రానున్న ఐదేళ్లలో రూ.1.81 కోట్ల కోట్ల (2 ట్రిలియన్ డాలర్లు)కు పెరుగుతుందని తాను అమెరికా వాణిజ్య శాఖ మంత్రి, అధికార వర్గాలకు వివరించానని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ అమెరికా వస్తు,ఉత్పత్తులు సరైన ధరలకు లభిస్తే, ఈ ఆర్డర్లన్నీ వాటి వైపుగా మళ్లుతాయని చెప్పానన్నారు. తాజాగా ఓ వార్తాసంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో భారత్ - అమెరికా ట్రేడ్ డీల్ చర్చలతో ముడిపడిన కీలక వివరాలను పీయుష్ గోయల్ వెల్లడించారు.