సకాలంలో EMIలు చెల్లించినా మీ క్రెడిట్ స్కోర్ పెరగడం లేదా? కారణాలు ఇవే!
Published : October 27, 2025 at 10:46 PM IST
Credit Score Improvement Tips : మనలో చాలా మంది క్రెడిట్ కార్డులు తీసుకుని, సకాలంలోనే బిల్లులు చెల్లిస్తూ ఉంటారు. కానీ వారి క్రెడిట్ స్కోర్ మాత్రం పెరగదు. దీనికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. వాటి గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
- మీ క్రెడిట్ స్కోరు పెరగడం, తగ్గడం అనేది క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో (సీయూఆర్)పై ఆధారపడి ఉంటుంది. కనుక క్రెడిట్ కార్డు వాడేవారు దీన్ని కచ్చితంగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఉదాహరణకు మీ కార్డు పరిమితి రూ.1 లక్ష అనుకుంటే, అందులో మీ వినియోగం రూ.30 వేల లోపునే ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాకాకుండా అధికంగా మీ కార్డును వినియోగిస్తే, మీ క్రెడిట్ స్కోరు పెరగకపోగా, తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.
- రుణాల్లో వైవిధ్యత ఉన్నప్పుడే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ పెరుగుతుంది. అది కూడా మీ ఆదాయ పరిమితికి లోబడి ఉండాలి. అంటే మీ పేరు మీద క్రెడిట్ కార్డు, వ్యక్తిగత రుణం, హోమ్లోన్ లేదా ఇతర తనఖా రుణాలు ఉంటే క్రెడిట్ స్కోరు బాగానే ఉంటుంది. అలాగని వైవిధ్యం పేరిట రుణాలు పెంచుకుని, చెల్లింపులు చేయడంలో విఫలమైతే మొదటికే మోసం వస్తుంది.
- మార్కెట్లోకి మంచి రివార్డు బెనిఫిట్స్తో కొత్త క్రెడిట్ కార్డు వచ్చిందనో, లేదంటే తనకు ఎంత రుణం రావొచ్చో చెక్ చేద్దామనో కొందరు క్రెడిట్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసేస్తుంటారు. స్వల్ప వ్యవధిలో ఇలా ఎక్కువ దరఖాస్తులు పెడితే, అది మీ క్రెడిట్ స్కోరుపై నెగిటివ్ ప్రభావం చూపిస్తుంది.
- బ్యాంక్ లోన్స్ విషయంలో సహదరఖాస్తుదారునిగా ఉన్నప్పుడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఎందుకంటే, లోన్ చెల్లించాల్సిన వ్యక్తి సకాలంలో బిల్ పేమెంట్ చేయడంలో విఫలమైతే ఆ రుణ భారం మీపై పడుతుంది. దీని వల్ల మీ ఆదాయంలో రుణ నిష్పత్తి పెరిగి క్రెడిట్ స్కోరు తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.
- కొందరు ఎప్పుడోగాని తమ క్రెడిట్ రిపోర్టులను తనిఖీ చేసుకోరు. ఒకవేళ చూసుకున్నా కేవలం స్కోర్ మాత్రమే చూసి ఆగిపోతుంటారు. ఇది సరైన విధానం కాదు. క్రెడిట్ స్కోరును క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తేనే జరిగిన పొరపాట్లు, చేసిన తప్పులు బయటపడతాయి. అప్పుడే వాటిని సరిచేసుకునే అవకాశం వస్తుంది.
- మీ క్రెడిట్ స్కోరు పెరగడం లేదంటే, దానికి గల కారణాలను నిపుణులను అడిగి తెలుసుకోవాలి. వారి సలహాతో మీరు చేస్తున్న పొరపాట్లను సరిద్దుకోవాలి. అలాగే సకాలంలో చెల్లింపులు చేసుకుంటూ వెళ్లాలి. అప్పుడే మీ క్రెడిట్ స్కోరు మెరుగవుతుంది.
ఫ్రీగా మీ క్రెడిట్ స్కోర్ చెక్ చేసుకోవాలా?
మనకు వ్యక్తిగత రుణాలు రావాలంటే మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ ఉండాల్సిందే. మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ ఉండాలంటే ఆర్థిక క్రమశిక్షణను పాటించాల్సిందే. అందుకే ప్రతీ ఒక్కరు వారి క్రెడిట్ స్కోర్ను ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేస్తుండాలి. స్కోర్ను పెంచుకునేందుకు శాయశక్తులా ప్రయత్నించాలి. ప్రతీ వ్యక్తి ఏడాదికి ఒకసారి ఉచితంగా క్రెడిట్ రిపోర్టును పొందొచ్చని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. ఇటీవలే ఆర్బీఐ జారీ చేసిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం క్రెడిట్ కార్డుల యూజర్లు ప్రముఖ క్రెడిట్ బ్యూరోల అధికారిక వెబ్సైట్ల ద్వారా ఉచితంగా క్రెడిట్ స్కోర్ను తెలుసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాల కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
