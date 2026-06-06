"డిజిటల్ Vs సంప్రదాయ లోన్" - ఆన్లైన్ రుణాలపై ఆసక్తి ఎందుకు?
- రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఆన్లైన్ రుణగ్రస్థుల సంఖ్య! - ఇందుకు కారణాలేంటో తెలుసా?
Published : June 6, 2026 at 3:17 PM IST
Why People Interest on Digital Loans: ప్రస్తుత రోజుల్లో ఏ ఆర్థిక అవసరం ఉన్నా చాలా మంది లోన్స్ తీసుకోవడానికే ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు రుణాలు కావాలంటే బ్యాంకుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు తప్పేవి కావు. రుణాల మంజూరు కోసం రోజుల పాటు ఎదురుచూడాల్సిందే. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. బ్యాంకులకు వెళ్లే పని లేకుండా, ఆన్లైన్లో నిమిషాల్లోనే లోన్లు తీసుకుంటున్నారు. మరీ, ముఖ్యంగా పర్సనల్ లోన్లు నిమిషాల్లో అప్రూవ్ అవుతున్నాయి. మరి, ఇంతలా ప్రజలు డిజిటల్ లోన్లవైపు ఆసక్తి చూపించడానికి కారణాలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో స్మార్ట్ఫోన్లు రోజువారి జీవితంలో భాగం కావడం, డిజిటల్ సేవలు కామన్ కావడంతో రుణాలు కూడా ఆన్లైన్ అయిపోయాయి. ఈ క్రమంలోనే వేగవంతమైన, మరింత పారదర్శకమైన పర్సనల్ రుణాల కోసం భారతీయులు డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. కేవలం ఉద్యోగులు మాత్రమే కాకుండా స్వయం ఉఫాది పొందే వారు కూడా ఆన్లైన్లోనే వ్యక్తిగత రుణాల తీసుకునేందుకు ఇంట్రస్ట్ చూపుతున్నారు.
డిజిటల్ లోన్ : డిజిటల్ పర్సనల్ లోన్ అంటే పేరుకు తగ్గట్టుగానే.. పూర్తిగా ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేసుకోగలిగే లోన్. ప్రాసెస్, ఆమోదం అంతా ఆన్లైన్లోనే జరుగుతుంది. అర్హత తనిఖీల నుంచి డాక్యుమెంట్స్, ఈఎంఐ చెల్లింపులను ట్రాక్ చేయడం వరకు అన్నీ.. యాప్ లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా పూర్తిచేస్తారు. పేపర్ వర్క్ లేకుండానే, డిజిటల్గా అర్హతను అంచనా వేయడానికి ఆన్లైన్ KYC, ఆధార్ ఆధారిత ధ్రువీకరణ, ఆటోమేటెడ్ తనిఖీలను రుణ సంస్థలు ఉపయోగిస్తున్నాయి. అటు వినియోగదారులు కూడా ఆఫర్లను ఆన్లైన్లో వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. వడ్డీ రేట్లు, EMIలను వేరే బ్యాంకులు లేదా ఫైనాన్స్ సంస్థలతో పోల్చుకోవచ్చు. నిబంధనలు సౌకర్యవంతంగా ఉన్నాయో, లేవో తెలుసుకోవచ్చు. ఇలా.. పనులు వేగంగా, సులభంగా పూర్తవుతుండడంతో జనాలు డిజిటల్ లోన్కే మొగ్గు చూపుతున్నారని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సంప్రదాయ రుణాలు: సంప్రదాయ పర్సనల్ లోన్లను బ్యాంకులు/ఎన్బీఎఫ్సీలు తమ భౌతిక శాఖల ద్వారా అందిస్తాయి. ఈ రుణాలు ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉన్నా, వాటి ప్రక్రియకు ఎక్కువ సమయం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సుదీర్ఘ డాక్యుమెంట్ల ప్రక్రియ ఉంటుందని.. లోన్ కావాలనుకునేవారు ప్రింటెడ్ ఫారాలు, ఆదాయ రుజువులు, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు, గుర్తింపు, చిరునామా పత్రాలతోపాటు, కొన్నిసార్లు పనిజేసే సంస్థ ధ్రువీకరణ లేఖలను కూడా సమర్పించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. ఇక లోన్ ఆమోదం, మాన్యువల్ ధ్రువీకరణ, అంతర్గత తనిఖీలు, బ్రాంచ్ సమన్వయంపై ఆధారపడి ఉంటాయంటున్నారు. ఫలితంగా ఆలస్యం జరగవచ్చని, అంతేకాకుండా వడ్డీ రేట్లు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు లేదా చెల్లింపుల సౌలభ్యం గురించి జనాలకు పూర్తి అవగాహన ఉండకపోవచ్చని అంటున్నారు. సంప్రదాయ రుణాలు నమ్మదగినవి అయినా, లోన్ అఫ్రూవల్ కోసం ఆలస్యం కావడం చేత నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఇవి అంత ఆకర్షణీయంగా లేవని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
ప్రధాన తేడాలివే:
దరఖాస్తు ప్రక్రియ:
- డిజిటల్ లోన్ కోసం కస్టమర్లు 365 రోజులూ స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారా ఎప్పుడైనా, ఎక్కడి నుంచైనా రుణాలకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఇంట్లోనే ఉండి చేసుకోవచ్చు.
- కానీ ఫిజికల్గా రుణం తీసుకునేటప్పుడు తప్పనిసరిగా బ్యాంకుకే వెళ్లాలి. అది కూడా వర్కింగ్ అవర్స్, హలీడేస్ను చూసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
ఆమోదం :
- డిజిటల్లో అయితే ఆటోమేటెడ్ సిస్టంల ద్వారా కేవలం నిమిషాలు, గంటల్లోనే లోన్ అఫ్రూవ్ అవుతుంది.
- అదే బ్యాంక్కు వెళ్తే కొన్నిసార్లు రోజులు, వారాలు కూడా సమయం పడుతుంది.
డాక్యుమెంట్స్:
- డిజిటల్ లోన్లు కేవైసీ, డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్పై ఆధారపడి ఉంటాయి.
- అదే బ్యాంకు వెళ్లి తీసుకునే రుణాలను ఫిజికల్గా డాక్యుమెంట్లు, మాన్యువల్ వెరిఫికేషన్ అవసరం అవుతుంది.
పారదర్శకత:
- డిజిటల్ లోన్స్ ద్వారా దరఖాస్తుదారులు వడ్డీ రేట్లు, ఈఎంఐలు, కాల పరిమితి, చెల్లించాల్సిన రుణ మొత్తాన్ని ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు.
- రుణ ప్రక్రియలో చాలా విషయాలను దరఖాస్తు దారులు బ్యాంకులను అడిగి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
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