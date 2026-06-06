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"డిజిటల్​ Vs సంప్రదాయ లోన్" - ఆన్​లైన్​ రుణాలపై ఆసక్తి ఎందుకు?

- రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఆన్​లైన్​ రుణగ్రస్థుల సంఖ్య! - ఇందుకు కారణాలేంటో తెలుసా?

Why People Interest on Digital Loans
Why People Interest on Digital Loans (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 6, 2026 at 3:17 PM IST

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Why People Interest on Digital Loans: ప్రస్తుత రోజుల్లో ఏ ఆర్థిక అవసరం ఉన్నా చాలా మంది లోన్స్​ తీసుకోవడానికే ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు రుణాలు కావాలంటే బ్యాంకుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు తప్పేవి కావు. రుణాల మంజూరు కోసం రోజుల పాటు ఎదురుచూడాల్సిందే. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. బ్యాంకులకు వెళ్లే పని లేకుండా, ఆన్​లైన్​లో​ నిమిషాల్లోనే లోన్లు తీసుకుంటున్నారు. మరీ, ముఖ్యంగా పర్సనల్​ లోన్లు నిమిషాల్లో అప్రూవ్​ అవుతున్నాయి. మరి, ఇంతలా ప్రజలు డిజిటల్​ లోన్లవైపు ఆసక్తి చూపించడానికి కారణాలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో స్మార్ట్‌ఫోన్లు రోజువారి జీవితంలో భాగం కావడం, డిజిటల్ సేవలు కామన్​ కావడంతో రుణాలు కూడా ఆన్‌లైన్‌ అయిపోయాయి. ఈ క్రమంలోనే వేగవంతమైన, మరింత పారదర్శకమైన పర్సనల్​ రుణాల కోసం భారతీయులు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫాంల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. కేవలం ఉద్యోగులు మాత్రమే కాకుండా స్వయం ఉఫాది పొందే వారు కూడా ఆన్‌లైన్‌లోనే వ్యక్తిగత రుణాల తీసుకునేందుకు ఇంట్రస్ట్​ చూపుతున్నారు.

డిజిటల్‌ లోన్‌ : డిజిటల్ పర్సనల్ లోన్ అంటే పేరుకు తగ్గట్టుగానే.. పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌లోనే అప్లై చేసుకోగలిగే లోన్. ప్రాసెస్, ఆమోదం అంతా ఆన్‌లైన్‌లోనే జరుగుతుంది. అర్హత తనిఖీల నుంచి డాక్యుమెంట్స్​, ఈఎంఐ చెల్లింపులను ట్రాక్ చేయడం వరకు అన్నీ.. యాప్ లేదా వెబ్‌సైట్ ద్వారా పూర్తిచేస్తారు. పేపర్​ వర్క్​ లేకుండానే, డిజిటల్‌గా అర్హతను అంచనా వేయడానికి ఆన్‌లైన్ KYC, ఆధార్ ఆధారిత ధ్రువీకరణ, ఆటోమేటెడ్ తనిఖీలను రుణ సంస్థలు ఉపయోగిస్తున్నాయి. అటు వినియోగదారులు కూడా ఆఫర్లను ఆన్​లైన్​లో వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. వడ్డీ రేట్లు, EMIలను వేరే బ్యాంకులు లేదా ఫైనాన్స్​ సంస్థలతో పోల్చుకోవచ్చు. నిబంధనలు సౌకర్యవంతంగా ఉన్నాయో, లేవో తెలుసుకోవచ్చు. ఇలా.. పనులు వేగంగా, సులభంగా పూర్తవుతుండడంతో జనాలు డిజిటల్​ లోన్​కే మొగ్గు చూపుతున్నారని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.

సంప్రదాయ రుణాలు: సంప్రదాయ పర్సనల్ లోన్లను బ్యాంకులు/ఎన్‌బీఎఫ్‌సీలు తమ భౌతిక శాఖల ద్వారా అందిస్తాయి. ఈ రుణాలు ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉన్నా, వాటి ప్రక్రియకు ఎక్కువ సమయం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సుదీర్ఘ డాక్యుమెంట్ల ప్రక్రియ ఉంటుందని.. లోన్​ కావాలనుకునేవారు ప్రింటెడ్ ఫారాలు, ఆదాయ రుజువులు, బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్లు, గుర్తింపు, చిరునామా పత్రాలతోపాటు, కొన్నిసార్లు పనిజేసే సంస్థ ధ్రువీకరణ లేఖలను కూడా సమర్పించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. ఇక లోన్​ ఆమోదం, మాన్యువల్‌ ధ్రువీకరణ, అంతర్గత తనిఖీలు, బ్రాంచ్ సమన్వయంపై ఆధారపడి ఉంటాయంటున్నారు. ఫలితంగా ఆలస్యం జరగవచ్చని, అంతేకాకుండా వడ్డీ రేట్లు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు లేదా చెల్లింపుల సౌలభ్యం గురించి జనాలకు పూర్తి అవగాహన ఉండకపోవచ్చని అంటున్నారు. సంప్రదాయ రుణాలు నమ్మదగినవి అయినా, లోన్​ అఫ్రూవల్​ కోసం ఆలస్యం కావడం చేత నేటి డిజిటల్‌ యుగంలో ఇవి అంత ఆకర్షణీయంగా లేవని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

ప్రధాన తేడాలివే:

దరఖాస్తు ప్రక్రియ:

  • డిజిటల్​ లోన్​ కోసం కస్టమర్లు 365 రోజులూ స్మార్ట్​ఫోన్​ ద్వారా ఎప్పుడైనా, ఎక్కడి నుంచైనా రుణాలకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఇంట్లోనే ఉండి చేసుకోవచ్చు.
  • కానీ ఫిజికల్​గా రుణం తీసుకునేటప్పుడు తప్పనిసరిగా బ్యాంకుకే వెళ్లాలి. అది కూడా వర్కింగ్​ అవర్స్​, హలీడేస్​ను చూసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.

ఆమోదం :

  • డిజిటల్​లో అయితే ఆటోమేటెడ్​ సిస్టంల ద్వారా కేవలం నిమిషాలు, గంటల్లోనే లోన్​ అఫ్రూవ్​ అవుతుంది.
  • అదే బ్యాంక్​కు వెళ్తే కొన్నిసార్లు రోజులు, వారాలు కూడా సమయం పడుతుంది.

డాక్యుమెంట్స్​:

  • డిజిటల్​ లోన్లు ​ కేవైసీ, డాక్యుమెంట్స్​ అప్​లోడ్​పై ఆధారపడి ఉంటాయి.
  • అదే బ్యాంకు వెళ్లి తీసుకునే రుణాలను ఫిజికల్​గా డాక్యుమెంట్లు, మాన్యువల్ వెరిఫికేషన్​ అవసరం అవుతుంది.

పారదర్శకత:

  • డిజిటల్​ లోన్స్​ ద్వారా దరఖాస్తుదారులు వడ్డీ రేట్లు, ఈఎంఐలు, కాల పరిమితి, చెల్లించాల్సిన రుణ మొత్తాన్ని ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు.
  • రుణ ప్రక్రియలో చాలా విషయాలను దరఖాస్తు దారులు బ్యాంకులను అడిగి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

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డిజిటల్​ లోన్స్​పై ఆసక్తి ఎందుకు
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