"హోమ్ లోన్" తీసుకున్న వ్యక్తి మరణిస్తే? - రుణం మాఫీ అవుతుందా? వారసులు చెల్లించాలా?
గృహ రుణం విషయంలో బ్యాంక్ రూల్స్ - లోన్ గ్రహీత మరణిస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 5:12 PM IST
Home Loan Recovery Rules : "సొంతింటి" కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కలలు కంటారు. ఇల్లు కేవలం వసతికి మాత్రమే కాదు భవిష్యత్తు కోసం పెట్టుబడి కూడా. ప్రస్తుతం ఇల్లంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది. ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది కష్టమైనా సరే సంపాదించే దాంట్లో కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేసి, మరికొందరు లోన్ తీసుకుని ఇంటి నిర్మాణం చేపడుతుంటారు. హోమ్ లోన్ మీ కలల ఇంటికి ఆర్థిక సాయం చేయడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. బ్యాంకు నుంచి ఇంటి రుణాన్ని ఒకేసారి చెల్లించడం కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకే, EMI రూపంలో తిరిగి చెల్లిస్తుంటారు. ఇక్కడి వరకు బానే ఉన్నా అనుకోని పరిస్థితుల్లో హోమ్ లోన్ తీసుకున్న వ్యక్తి బకాయిలు పూర్తిగా చెల్లించకముందే చనిపోతే ఆ రుణ బాధ్యత ఎవరిది? ఆ మిగిలిన బకాయిలు ఎవరు చెల్లించాలి? ఈ విషయంలో బ్యాంక్ రూల్స్ ఎలా ఉంటాయి? వంటి పూర్తి విషయాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
లోన్ తీసుకున్న వ్యక్తి మరణిస్తే..
హోమ్ లోన్ తీసుకున్న వ్యక్తి హఠాత్తుగా మరణిస్తే ఆ రుణం తిరిగి చెల్లించే బాధ్యత సాధారణంగా ఆ లోన్లో కో-అప్లికెంట్ లేదా చట్టపరమైన వారసులపై ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఆ రుణానికి కో-అప్లికెంట్ ఉంటే వారు లోన్ కట్టడానికి చట్టపరంగా బాధ్యత వహిస్తారు. ఒకవేళ కో-అప్లికెంట్ లేనట్లయితే లోన్ ఇచ్చిన బ్యాంక్ లేదా ఆర్థిక సంస్థ EMI చెల్లింపుల కోసం చట్టపరమైన వారసులను కాంటాక్ట్ అవుతుంది. ఆ రుణాలను వారసులు తిరిగి చెల్లించాలి. లోన్ చెల్లించడంలో వారూ విఫలమైతే బకాయిలను తిరిగి పొందడానికి ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకుని వేలం వేయడానికి రుణం అందించిన సంస్థ లేదా బ్యాంక్కు హక్కు ఉంటుందని చెబుతున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.
ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ :
హోమ్ లోన్స్ తీసుకునే సమయంలోనే చాలా మంది లోన్ కవర్ టర్మ్ పాలసీలను సెలక్ట్ చేసుకుంటుంటారు. అలాంటి పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తుల రుణ మెుత్తానికి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. అంటే, ఒకవేళ బకాయిలు చెల్లించకుండా లోన్ తీసుకున్న పర్సన్ మరణించినట్లయితే చెల్లించాల్సిన లోన్ మొత్తాలను ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కవర్ చేస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అలాంటి సందర్భాల్లో బీమా సంస్థ గృహ రుణ మొత్తాన్ని రుణదాతతో సెటిల్ చేసుకుంటుంది. మిగిలిన మొత్తాన్ని వారి ఫ్యామిలీకి అందజేస్తుంది. అయితే, ఇందుకోసం లోన్ అందించిన సంస్థకు వారసులు కొన్ని అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను అందించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు.
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టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ మాత్రమే ఉంటే :
హోమ్ లోన్ బకాయిదారుడు కేవలం టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ మాత్రమే తీసుకుంటే ఆ క్లెయిమ్ మొత్తం నామినీ అకౌంట్లో డిపాజిట్ అవుతుంది. న్యాయపరమైన ప్రక్రియ తర్వాత వారసుడికి ఈ క్లెయిమ్ మొత్తం అందుతుంది. అయితే, బ్యాంకు లోన్ బకాయి వసూలుకు ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లమ్ ఉంది. అదేంటంటే, బ్యాంకు రుణ బకాయి కింద టర్మ్ బీమా క్లెయిమ్ మొత్తాన్ని తీసుకోలేదు. అంటే ఈ టర్మ్ బీమా క్లెయిమ్ మొత్తాన్ని ఉపయోగించుకునే హక్కు వారసుడికి మాత్రమే ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి. గృహ రుణ బీమా లేనప్పుడు సహ-రుణగ్రహీత, చట్టపరమైన వారసుడు నుంచి బ్యాంకు బకాయి మొత్తాన్ని తిరిగి పొందలేకపోతే ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకుని వేలం వేయగా వచ్చిన మొత్తాన్ని లోన్ బకాయికి సర్దుబాటు చేసుకుంటుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వారసులు ఏం చేయాలి?
బ్యాంకు చట్టబద్ధ వారుసులను కాంటాక్ట్ అయ్యి మిగిలిన లోన్ బకాయి చెల్లించాలంటూ నోటీసు ఇస్తే అటువంటి సందర్భాల్లో వారసులు ముందుగా ఆర్థిక మదింపు చేయాలని అంటున్నారు నిపుణులు. అంటే, మొత్తం ఆస్తుల విలువ, చెల్లించాల్సిన బకాయిల మొత్తాన్ని లెక్కించుకోవాలని, బకాయిల కంటే ఆస్తి విలువ ఎక్కువగా ఉంటే లోన్స్ చెల్లించడమే మేలు అని సూచిస్తున్నారు.
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