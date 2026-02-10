భారత్తో ట్రేడ్ డీల్పై వైట్హౌస్ ఫ్యాక్ట్ షీట్- యూఎస్ వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులపై నో టారిఫ్స్!
అమెరికా నుంచి భారత్కు పశుగ్రాసం, ధాన్యాలు, డ్రై ఫ్రూట్స్, పండ్లు- మద్యం, స్పిరిట్లుపై కూడా సుంకాల తొలగింపు లేదా తగ్గింపునకు భారత్ అంగీకారం- అమెరికా డిజిటల్ సేవలపైనా పన్నుల తొలగింపు
Published : February 10, 2026 at 3:19 PM IST
India US Trade Deal Fact Sheet : భారత్ - అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంలో ఉండనున్న కీలక వివరాలతో వైట్హౌస్ సోమవారం అర్ధరాత్రి ఒక ఫ్యాక్ట్ షీట్ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం అమెరికాకు చెందిన అన్ని పారిశ్రామిక సరుకులతో పాటు చాలావరకు ఆహార ధాన్యాలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై సుంకాలను తొలగించడం లేదా తగ్గించడాన్ని భారత్ చేస్తుంది. భారత్ నుంచి సుంకాల మినహాయింపు లేదా తగ్గింపును పొందే అమెరికా వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల జాబితాలో డ్రైడ్ డిస్టిల్లర్స్ గ్రెయిన్స్ (పశుగ్రాసం), ఎర్ర జొన్న, డ్రై ఫ్రూట్స్, తాజా పండ్లు, ప్రాసెస్ చేసిన పండ్లు, పలు ధాన్యాలు, సోయాబీన్ ఆయిల్, మద్యం, స్పిరిట్లు ఉంటాయని వైట్హౌస్ ఫ్యాక్ట్ షీట్లో ప్రస్తావించారు. ఇంధన, ఐటీ, వ్యవసాయ, బొగ్గు, ఇతర రంగాల్లో కలుపుకొని అమెరికా నుంచి రానున్న ఐదేళ్లలో 500 బిలియన్ డాలర్లకుపైగా విలువ చేసే వస్తు, సేవల కొనుగోలుకు భారత్ అంగీకరించిందని వైట్హౌస్ వెల్లడించింది.
డిజిటల్ సేవల పన్ను లేదా?
"అమెరికా కంపెనీలపై విధించే డిజిటల్ సేవల పన్నులను భారత్ తొలగిస్తుంది. అమెరికాతో డిజిటల్ వాణిజ్యానికి అవరోధంగా నిలుస్తున్న నిబంధనలు, విధానాలపైనా చర్చలకు భారత్ సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది. ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నల్స్తో జరిగే డిజిటల్ డేటా బదిలీ, మెసేజ్ల బదిలీపై కస్టమ్స్ సుంకాల విధింపును భారత్ ఆపాలనే నిబంధన కూడా ట్రేడ్ డీల్లో ఉంటుంది. టెక్నాలజీ ఉత్పత్తులపరమైన వాణిజ్యాన్ని ఇరుదేశాలు గణనీయ స్థాయిలో పెంచనున్నాయి. టెక్నాలజీ ఉత్పత్తుల విషయంలో పరస్పర సహకారాన్ని భారత్, అమెరికా పెంచుకుంటాయి. వస్తు,ఉత్పత్తుల సప్లై చైన్ వ్యవస్థల బలోపేతం, పెట్టుబడుల ప్రవాహం, ఎగుమతి నియంత్రణలపై సమీక్షల ద్వారా ఇరుదేశాలు పరస్పర ఆర్థిక భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తాయి" అని వైట్హౌస్ ఫ్యాక్ట్ షీట్ పేర్కొంది.
వాణిజ్య అవరోధాల తొలగింపు!
"గతంలో అమెరికాపై ఏ దేశమూ విధించనన్ని సుంకాలను భారత్ విధించింది. అమెరికా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై భారత్ సగటున 37 శాతం దిగుమతి సుంకాలను విధించేది. అమెరికా వాహన ఉత్పత్తులపై భారత్ సగటున 100 శాతానికిపైగా సుంకాలను విధించేది. ఆత్మరక్షణ వాద వాణిజ్య అవరోధాలను భారత మార్కెట్ కలిగి ఉండేది. దీని వల్ల చాలా వరకు అమెరికా వస్తు, ఉత్పత్తులకు భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించే అవకాశమే లభించేది కాదు. ఈ వాణిజ్య అవరోధాలను తొలగించడంపై భారత్, అమెరికా త్వరలో చర్చిస్తాయి.
ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యానికి ఆటంకంగా నిలుస్తున్న సాంకేతిక, ప్రామాణిక అంశాలను సరళతరం చేయడంపైనా ఇరుదేశాలు చర్చలు చేస్తాయి. ఈ అన్ని వాణిజ్య అవరోధాలను తొలగించడంపై భారత్ దృష్టి పెడుతుంది" అని వైట్హౌస్ ఫ్యాక్ట్ షీట్ తెలిపింది.
ఒప్పందం ఖరారుపై త్వరలో కసరత్తు
ఇటీవలే కుదిరిన మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసుకునే దిశగా రానున్న కొన్ని వారాల్లో భారత్, అమెరికా కసరత్తు చేస్తాయని వైట్హౌస్ తెలిపింది. భారత్, అమెరికాలకు పరస్పర ప్రయోజనాన్ని అందించేలా ఈ డీల్ ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. సేవా రంగం, ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, పెట్టుబడులు, కార్మిక- పర్యావరణ అంశాలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రమాణాలు వంటి మిగతా అంశాలపైనా ఇరుదేశాలు త్వరలో చర్చిస్తాయని పేర్కొంది. భారత్తో సమతూకమైన, పరస్పర ప్రయోజనాన్ని అందించే ఆచరణయోగ్య వాణిజ్యాన్ని చేసేందుకు అమెరికా సిద్ధమని వైట్హౌస్ చెప్పింది. ఫిబ్రవరి నెల ప్రారంభంలో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య అత్యున్నత స్థాయి ఫోన్ కాల్ సంభాషణ జరిగింది. అనంతరం ఫిబ్రవరి 7న వాణిజ్య ఒప్పందంపై భారత్, అమెరికా సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశాయి. తాజాగా దీనిపైనే ఫ్యాక్ట్ షీట్ను వైట్హౌస్ రిలీజ్ చేసింది.
రష్యా చమురు కొనుగోలు ఆపేస్తుంది!
"గత శుక్రవారం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన ప్రకారం అమెరికా వస్తు,ఉత్పత్తుల కోసం 140 కోట్ల మందితో కూడిన భారత మార్కెట్ తెరుచుకుంటుంది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను ఆపేందుకు భారత్ అంగీకరించింది. ఇందుకు ప్రతిగా భారత్పై విధించిన 25 శాతం సుంకాన్ని తొలగించేందుకు ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ అంగీకరించారు. దీనిపై గత శుక్రవారమే ట్రంప్ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ను జారీ చేశారు. ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యంలో అమెరికా ఎదుర్కొంటున్న లోటును పూడ్చే విషయంలో సహకారాన్ని అందించేందుకు భారత్ సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది. ఇందుకు ప్రతిగా భారత వస్తు, ఉత్పత్తులపై విధించే సుంకాలను 25 శాతం నుంచి 18 శాతానికి అమెరికా తగ్గించింది. జాతీయ భద్రతా సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విషయంలోనూ భారత్, అమెరికా కలిసి పనిచేస్తాయి" అని ఫ్యాక్ట్ షీట్లో వైట్హౌస్ ప్రస్తావించింది.
