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'పర్సనల్ Vs గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్' - ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్?

"ఆరోగ్య బీమా" తీసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారా? - సరైన పాలసీని ఎంచుకోండిలా!

Health Insurance
Health Insurance (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 5:19 PM IST

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Individual Vs Group Health Insurance Benefits : రోజుల్లో వైద్యం డబ్బుతో కూడుకున్న అంశం. జ్వరం నుంచి పెద్ద పెద్ద సర్జరీల వరకు ఆస్పత్రుల్లో లక్షల్లు ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది అనుకోకుండా సంభవించే ఆరోగ్య సమస్యలు, వైద్య ఖర్చుల వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాకుండా "హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్" తీసుకుంటుంటారు. తమతో పాటు కుటుంబసభ్యులకు ఆ ఆరోగ్య బీమా వర్తించాలనుకుంటారు. మీరూ కొత్తగా ఏదైనా ఆరోగ్య బీమా తీసుకోవాలని చూస్తున్నట్లయితే, "వ్యక్తిగత/ఫ్లోటర్‌, గ్రూప్‌ ఆరోగ్య బీమా" ఇవి రెండూ కూడా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన బీమా ఎంపికలే. అయితే, ఈ రెండింటిలో దేన్ని ఎంచుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉంటాయో తెలుసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. మరి, వాటి మధ్య ప్రధానంగా ఉన్న కొన్ని వ్యత్యాసాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

వ్యక్తిగత/ఫ్లోటర్‌ ఆరోగ్య బీమా :

మీరు ఒక బీమా సంస్థను కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు, వివిధ ప్లాన్‌లను పరిశీలించి, మీ ప్రాధాన్యతను బట్టి ప్రీమియంను నెలవారీగా లేదా ఏడాదికి ఒకసారి చెల్లించొచ్చు. దానికి ప్రతిఫలంగా, వైద్య అవసరాలు ఏర్పడినప్పుడు డాక్టర్ కన్సల్టేషన్స్‌, పరీక్షలు, హాస్పిటల్​లో బస, మందులు వంటి వాటికి కవరేజీని అందిస్తుంది బీమా సంస్థ. అయితే, వివిధ వ్యక్తిగత/ఫ్లోటర్‌ ప్లాన్లు వేర్వేరు స్థాయిలలో కవరేజీని అందిస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి. మీ ఆరోగ్య అవసరాలు, బడ్జెట్‌ను బట్టి మీకు సరిపోయేదాన్ని ఎంచుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

గ్రూప్‌ ఆరోగ్య బీమా :

ఒక కంపెనీ తన ఉద్యోగుల కోసం ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ కొనుగోలు చేసి వారికి కవరేజీ అందిస్తుంది. కంపెనీకి సంబంధించిన విధానాలను బట్టి, చాలా గ్రూప్‌ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల్లో వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​కు కూడా కవరేజ్ ఉంటుంది. వ్యక్తిగత ఆరోగ్య బీమా పాలసీల మాదిరిగా గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల ద్వారా వైద్య చికిత్స పొందడానికి మీరు ఒక నిర్దిష్ట కాలం పాటు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అంటే, చికిత్సలకు వెయిటింగ్‌ పీరియడ్‌ ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి. వైద్య ఖర్చుల క్లెయిం ప్రాసెస్ చేయడం అంత కష్టంగా ఉండదు. ఎందుకంటే, క్లెయిం సెటిల్‌మెంట్‌ను క్రమబద్ధీకరించడానికి కంపెనీలు హాస్పిటల్స్​తో ఒప్పందాలు కలిగి ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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ఆరోగ్య బీమా తీసుకునేటప్పుడు వ్యక్తిగత/ఫ్లోటర్‌ పాలసీ, గ్రూప్ పాలసీ మధ్య గమనించాల్సిన మరికొన్ని అంశాలు :

అంశం వ్యక్తిగత/ఫ్లోటర్‌ పాలసీ గ్రూప్ పాలసీ
కవరేజ్ వ్యక్తులు తమతో పాటు తమ కుటుంబ సభ్యుల అవసరాలకు సరిపోయే పాన్లను, రైడర్లను ఎంచుకోవచ్చు.మొత్తం ఉద్యోగులకు ఏకరీతిన కవరేజ్ అందిస్తుంది. ఈ కవరేజ్ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా వర్తిస్తుంది.
పాలసీ కాలపరిమితిపాలసీదారుడు తన వీలును బట్టి ఎంచుకోవచ్చు. సాధారణంగా, ఒక ఏడాది ఉంటుంది. దీర్ఘకాలం పాటు పునరుద్ధరించుకోవచ్చు.ఈ బీమా ఉద్యోగ నిబంధనలతో నేరుగా ముడిపడి ఉంటుంది. ఉద్యోగి సంస్థలో ఉన్నంతవరకే పాలసీ వర్తిస్తుంది.
పాలసీ కొనుగోలు వ్యక్తులు తమ వ్యక్తిగత అవసరాల ఆధారంగా తమతో పాటు తమ కుటుంబ సభ్యుల కోసం ఆరోగ్య బీమా పాలసీను కొనుగోలు చేయొచ్చు.సంస్థ తన ఉద్యోగుల కోసం ఒక మాస్టర్ పాలసీని కొనుగోలు చేస్తుంది. ఇందులో ఉద్యోగుల కుటుంబ సభ్యులకు చోటిస్తుంది.
నో-క్లెయిం బోనస్ మీ పాలసీ నిబంధనలను బట్టి మీరు నో-క్లెయిం బోనస్ ప్రయోజనాలను పొందొచ్చు.గ్రూప్ పాలసీల్లో నో క్లెయిం బోనస్ ఉండదు.
అర్హత వైద్య చరిత్ర ఆధారంగా కొన్ని ప్లాన్లు, కవరేజ్లకు అర్హత పొందే అవకాశాలు పరిమితంగా ఉంటాయి.వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉండదు. పాలసీ మొదటి రోజు నుంచి క్లెయిం అవకాశముంటుంది.
అనుకూలత మీ నిర్దిష్ట వైద్య అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించుకోవచ్చు.మాస్టర్ పాలసీ ఆధారంగా ఉంటుంది. మీ కుటుంబ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉండొచ్చు/ఉండకపోవచ్చు.
ప్రీమియం కొంతవరకు ఎక్కువగానే ఉంటుంది. దీన్ని సొంతంగా భరించాలి.చాలా వరకు సంస్థలు ప్రీమియాన్ని భరిస్తాయి. కాబట్టి, ఉద్యోగులకు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఉండదు.
రిస్టోరేషన్

ఎంచుకున్న పాలసీని బట్టి ఉపయోగించిన హామి మొత్తాన్ని సంస్థ తిరిగి జోడిస్తుంది.

ఇలాంటి అదనపు ప్రయోజనాలు వర్తించవు. ముందుగా తెలిపిన హామి మొత్తం మేరకే క్లెయిం చేయొచ్చు.

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