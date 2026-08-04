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క్రెడిట్ కార్డుతో ఈ 'బిల్లులు' చెల్లిస్తున్నారా? - మీరు నష్టపోయే ఛాన్స్ ఉంది జాగ్రత్త!

ఎలాంటి ఖర్చులకు 'క్రెడిట్‌ కార్డు' వాడొద్దు? - బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగించడం ముఖ్యమంటున్న నిపుణులు!

Credit Card not Use This Expenses
Credit Card not Use This Expenses (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 5:29 PM IST

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Credit Card not Use This Expenses : నేటి రోజుల్లో క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం పెరిగిపోయింది. ఒక్కొక్కరు రెండు నుంచి మూడేసి కార్డులు వినియోగిస్తున్నారు. రెస్టారెంట్​లో బిల్లు కట్టడం, ప్రయాణ బుకింగ్​లు, కిరాణా సామాగ్రి కొనుగోలు, జిమ్​లో చేరడం లేదా వీడియో స్ట్రీమింగ్ సేవలకు సబ్​స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వంటి వాటితో పాటు అనేక ఖర్చులకు క్రెడిట్​ కార్డులనే వాడుతున్నారు చాలా మంది. అయితే, నార్మల్​గా చేతిలో డబ్బులు లేనప్పుడు, కార్డు ద్వారా చెల్లిస్తుంటాం. కానీ, అన్ని రకాల ఖర్చులకు క్రెడిట్​ కార్డును ఎడాపెడా వాడేయకపోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఎలాంటి సందర్భాల్లో మీ క్రెడిట్ కార్డు వాడకూడదో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

క్రెడిట్‌ లిమిట్ :

క్రెడిట్ లిమిట్ అంటే బ్యాంకులు అనుమతించే గరిష్ఠ క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చు. మీరు ఖర్చుల విషయంలో క్రెడిట్ లిమిట్​ దాటేందుకు దగ్గరగా ఉన్నట్లయితే, ఇంక ఆ నెలలో కార్డును వాడకపోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, చాలా బ్యాంకులు అసలు క్రెడిట్ లిమిట్​కి మించి ఖర్చు చేయడానికి, ఓవర్‌డ్రాఫ్ట్‌ మొత్తంపై 2.5% అదనపు ఛార్జీని వసూలు చేస్తాయి. ఆ ఛార్జీలు మీకు భారం కావచ్చంటున్నారు. అందుకే, ఖర్చును క్రెడిట్ లిమిట్​లో 30శాతానికి పరిమితం చేయడం వల్ల, అది మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌కు ప్రయోజనకరంగా ఉండడమే కాకుండా, బిల్లులను గడువులోగా చెల్లించడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.

షాపింగ్‌ విషయంలో జాగ్రత్త :

కొన్ని అనుమానాస్పద వెబ్‌సైట్లలో బిల్లులు పే కట్టడానికి మీ క్రెడిట్ కార్డును వాడకుండా ఉండడం బెటర్. ఎందుకంటే, అలాంటి సైట్లలో ఏదైనా మోసం జరిగే ఛాన్స్ ఉండొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ప్రొఫెషనల్ హ్యాకర్లు పాస్‌వర్డ్స్‌, క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్​ను డీక్రిప్ట్ చేయాలనే దురుద్దేశాలను కలిగి ఉండొచ్చు. వెబ్‌సైట్ సురక్షితంగా లేకపోయినా లేదా మీకు తెలియనిదైనా, ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ కోసం మీ క్రెడిట్ కార్డును వాడొద్దని చెబుతున్నారు. సున్నితమైన క్రెడిట్ కార్డు వివరాలను ఎంటర్ చేసే ముందు, సైట్ భద్రతను నిర్ధారించుకోవాలంటున్నారు. సురక్షితమైన సైట్లు సాధారణ httpకి బదులుగా చిరునామాలో httpsతో స్టార్ట్ అవుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి. మీరు క్రెడిట్‌ కార్డు మోసానికి గురికాకుండా ఉండడానికి, ఆన్‌లైన్ ట్రాన్సక్షన్స్ చేసేటప్పుడు వెబ్‌సైటుకు సంబంధించిన భద్రతా స్థాయిని ఎల్లప్పుడూ ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.

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రివార్డు పాయింట్లు, డిస్కౌంట్‌ సేల్స్‌ :

నార్మల్​గా క్రెడిట్‌ కార్డులు రివార్డు పాయింట్లు, గొప్ప డీల్స్‌తో కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తాయి. అయితే, కేవలం రివార్డు పాయింట్లను కూడబెట్టుకోవడం కోసం కార్డులను వాడకూడదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. మీకు ఖర్చులపై కొన్ని రివార్డు పాయింట్లు లభించినప్పటికీ, దాంతో పోలిస్తే అనేక రెట్లు క్రెడిట్ కార్డు బిల్లును కూడా అధికంగానే కలిగి ఉంటారని మర్చిపోవద్దంటున్నారు.

ఇంకా, షాపింగ్ మాల్స్‌లో డిస్కౌంట్ సేల్స్ కచ్చితంగా అట్రాక్టివ్​గా ఉంటాయి. అయితే, మీ క్రెడిట్ కార్డుతో ఆ కొనుగోళ్లు చేసే ముందు తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం బెటర్. మీరు బిల్లు చెల్లింపుల సామర్థ్యానికి మించి ఖర్చు పెట్టకూడదంటున్నారు. కోరికలకు, అవసరాలకు మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించి, మీ కార్డును బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగించడం ముఖ్యమంటున్నారు.

స్వైపింగ్‌ ఛార్జీలు :

సాధారణంగా వ్యాపార లావాదేవీల నిమిత్తం ట్రాన్సక్షన్స్ చేసేటప్పుడు బిల్లింగ్‌ మొత్తానికి మాత్రమే కార్డును స్వైప్‌ చేయడం జరుగుతుందనే విషయం మీకు తెలిసే ఉంటుంది. కానీ, అన్ని వ్యాపార సంస్థలు ఈ విధానానికి అంగీకరించవని గుర్తుంచుకోవాలి. కొన్ని సంస్థలు కొనుగోళ్ల ఖర్చుల నిమిత్తం పేమెంట్స్ చేసేటప్పుడు ఆ మొత్తంపై అదనంగా 2 శాతం వరకు ఛార్జీలను వసూలుజేస్తాయంటున్నారు. ఇవి ఆఫ్‌లైన్‌ బిల్లులకే కాకుండా విద్యుత్‌, బీమా వంటి బిల్లు పేమెంట్స్‌ సందర్భాల్లోనూ అదనపు ఛార్జీలను కట్టే ఉంటారు. అందుకే, క్రెడిట్‌ కార్డుకు బదులు డెబిట్‌ కార్డును లేదా నెట్‌ బ్యాంకింగ్‌ను ఉపయోగించి చెల్లింపులు చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

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WHEN NOT TO USE A CREDIT CARD
CREDIT CARD MISTAKES
క్రెడిట్ కార్డుతో చేయకూడని ఖర్చులు
CREDIT CARD NOT USE THIS EXPENSES

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