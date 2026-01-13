ETV Bharat / business

ట్రంప్ మరో టారిఫ్​ బాంబ్- భారత్​పై ప్రభావమెంత? ఇరాన్​తో ఇండియా వాణిజ్యం లెక్కలేంటి?

ఇరాన్‌తో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై 25%టారిఫ్‌లు విధిస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటన- ఇరాన్ ప్రధాన వాణిజ్య భాగస్వాముల్లో భారత్ ఒకటి- ఇరు దేశాల మధ్య 1.68 బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్యం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 13, 2026 at 10:41 AM IST

Trump Tariffs On India : భారత్​కు అమెరికా పరోక్షంగా మరో షాకిచ్చింది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తోందన్న కారణంతో ఇప్పటికే ఆ దేశం విధించిన భారీ సుంకాలతో ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్న భారత్‌ను మరింత ఇరకాటంలో పెట్టే నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇరాన్‌తో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై 25 శాతం టారిఫ్‌లు విధిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరాన్‌కు కీలకమైన వాణిజ్య భాగస్వామ్య దేశాల్లో ఒకటైన భారత్​కు ఇది తీవ్రమైన ఎదురుదెబ్బే అని చెప్పాలి. దీంతో భారత్‌పై అమెరికా వాణిజ్య ఒత్తిడి మరింత పెరిగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

భారత్- ఇరాన్ మధ్య బలమైన వాణిజ్య బంధం
భారత్- ఇరాన్ మధ్య దశాబ్దాలుగా చాలా బలమైన వాణిజ్య బంధం ఉంది. ఇరాన్​తో వాణిజ్య సంబంధాలు ఉన్న ప్రధానమైన ఐదు దేశాల్లో భారత్ ఒకటి. టెహ్రాన్‌లోని భారత ఎంబసీ వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం, 2024- 25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ ఇరాన్‌కు 1.24 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేసింది. అదే సమయంలో ఇరాన్ నుంచి భారత్‌కు 0.44 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన వస్తువులు దిగుమతి అయ్యాయి. మొత్తంగా ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం విలువ 1.68 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. ఇది భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.15 వేల కోట్లకు పైగా ఉంటుంది.

భారత్ నుంచి ఇరాన్‌కు ప్రధానంగా బాస్మతి బియ్యం, తేయాకు, చక్కెర, ఔషధాలు, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, పప్పులు, సేంద్రియ రసాయనాలు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. వీటిలో అత్యధికంగా సేంద్రియ రసాయనాల ఎగుమతుల విలువ 512.92 మిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. మరోవైపు, ఇరాన్ నుంచి భారత్ పెట్రోలియం బిటుమెన్, మెథనాల్, ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు, డ్రైఫ్రూట్స్, పండ్లు, నట్స్ వంటి వాటిని దిగుమతి చేసుకుంటోంది. 2024–25లో మాత్రమే పిస్తా, ఇతర ఎండుఫలాలు, నట్స్ దిగుమతుల విలువ 311.60 మిలియన్ డాలర్లుగా నమోదైంది.

ఇప్పటికే భారత్‌పై 50 శాతం సుంకాలు
రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు కొనసాగిస్తున్నందుకు అమెరికా ఇప్పటికే భారత ఉత్పత్తులపై 50 శాతం వరకు టారిఫ్‌లు విధిస్తోంది. ఇందులో రష్యా చమురు కొనుగోళ్లపై విధించిన 25 శాతం సుంకం కూడా ఉంది. ఈ చర్యలతో భారత్ నుంచి అమెరికాకు వెళ్లే ఎగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోందని ఎగుమతిదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లోనే భారత్– అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు గత కొన్ని నెలలుగా ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఒప్పందం ద్వారా భారత్‌కు టారిఫ్‌ల నుంచి కొంత ఉపశమనం లభిస్తుందని ఆశలు పెట్టుకున్నారు. కానీ తాజా ఇరాన్ టారిఫ్ ప్రకటనతో ఆ ఆశలపై మళ్లీ సందిగ్ధత నెలకొంది.

ఇరాన్‌కు ప్రధాన వాణిజ్య భాగస్వాములు
నిజానికి ఇరాన్‌కు అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా చైనా ఉంది. చమురు కొనుగోళ్లలో చైనా వాటా 90 శాతానికి పైగా ఉంటుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. భారత్‌తో పాటు తుర్కియే, రష్యా, యూఏఈ, పాకిస్థాన్, ఆర్మేనియా కూడా ఇరాన్ ప్రధాన వాణిజ్య భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. ఈ దేశాలన్నింటిపై ట్రంప్ నిర్ణయం ప్రభావం చూపే అవకాశముంది.

చాబహార్ పోర్టు భారత్‌కు కీలకం
భారత్- ఇరాన్ సంబంధాల్లో చాబహార్ పోర్టు అత్యంత కీలకమైన అంశం. ఇరాన్ దక్షిణ తీరంలో ఉన్న ఈ పోర్టు ద్వారా మధ్య ఆసియా దేశాలకు భారత్‌కు ప్రత్యక్ష మార్గం లభిస్తుంది. 2015లో ఈ ప్రాజెక్టుపై భారత్, ఇరాన్ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. 2016లో అఫ్గానిస్థాన్​కు కూడా భాగస్వామిగా చేసుకొని త్రైపాక్షిక ఒప్పందం కుదిరింది. ప్రస్తుతం ఈ పోర్టును భారత్‌కు చెందిన ఇండియా పోర్ట్స్ గ్లోబల్ లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తోంది.

సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై ఆశలు
ట్రంప్ అధ్యక్షుడిగా విధిస్తున్న ఈ తరహా టారిఫ్‌లకు చట్టబద్ధత ఉందా? లేదా అన్న అంశంపై అమెరికా సుప్రీంకోర్టు త్వరలో కీలక తీర్పు ఇవ్వనుంది. ఆ తీర్పు ఆధారంగానే తాజా టారిఫ్‌లు కొనసాగుతాయా? లేక ఉపసంహరించుకుంటారా? అన్న దానిపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా చూస్తే, ఇప్పటికే భారీ సుంకాలతో ఇబ్బంది పడుతున్న భారత్‌కు ట్రంప్ తాజా నిర్ణయం మరో ఆర్థిక, వాణిజ్య సవాల్‌గా మారింది. ఈ ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు భారత్ ఎలాంటి దౌత్య, వాణిజ్య చర్యలు తీసుకుంటుందన్నది రానున్న రోజుల్లో కీలకంగా మారనుంది.

