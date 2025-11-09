ETV Bharat / business

లార్జ్​ క్యాప్ Vs మిడ్​ క్యాప్ Vs స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్- వీటిలో ఏది బెస్ట్ ఆప్షన్​!

మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా?- లార్జ్​ క్యాప్​, మిడ్ క్యాప్​, స్మాల్ క్యాప్​ ఫండ్స్- వీటిలో బెస్ట్ ఛాయిస్ ఏమిటంటే?

Mutual Funds
Mutual Funds (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 9, 2025 at 7:47 PM IST

4 Min Read
Large Cap Vs Mid Cap Vs Small Cap Funds : చాలా మందికి మ్యూచువల్ ఫండ్స్​లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఉంటుంది. కానీ సరైన మ్యూచువల్ ఫండ్​ను ఎలా ఎంచుకోవాలో తెలియక ఇబ్బందిపడుతూ ఉంటారు. మార్కెట్​ క్యాపిటలైజేషన్​ (మార్కెట్ విలువ), రిస్క్​ల ఆధారంగా 3 రకాల మ్యూచువల్ ఫండ్స్​ ఉంటాయి. అవి: లార్జ్ క్యాప్​, మిడ్​ క్యాప్​, స్మాల్ క్యాప్​ మ్యూచువల్ ఫండ్స్​. మరి వీటిలో ఏది బెస్ట్ ఆప్షన్​? అనేది ఈ ఆర్టికల్​లో తెలుసుకుందాం.

లార్జ్​ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్​
కంపెనీలను వర్గీకరించడానికి 'సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్​ ఇండియా' (సెబీ) కొన్ని ప్రమాణాలను పాటిస్తుంది. మార్కెట్‌ క్యాపిటలైజేషన్‌ ఆధారంగా స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో లిస్ట్ అయిన టాప్‌-100 కంపెనీలను లార్జ్‌ క్యాప్‌ కంపెనీలుగా పేర్కొంటారు. ఈ కంపెనీల మార్కెట్‌ విలువ (మార్కెట్‌ క్యాప్‌) చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే వీటిని బ్లూ-చిప్‌ స్టాక్స్‌ అని కూడా అంటారు. వాస్తవానికి ఈ కంపెనీల మార్కెట్‌ క్యాపిటలైజేషన్​ రూ.20,000 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు రిలయన్స్‌, టీసీఎస్​, హెచ్​డీఎఫ్​సీ, ఇన్ఫోసిస్​, ఐటీసీ మొదలైన కంపెనీలు. ఇలాంటి లార్జ్‌ క్యాప్‌ స్టాక్స్‌లో ఇన్వెస్ట్​ చేసే మ్యూచువల్‌ ఫండ్లను 'లార్జ్‌ క్యాప్‌ ఫండ్స్‌' అంటారు. వీటిలో పెట్టిన పెట్టుబడులకు రిస్క్ తక్కువగా ఉంటుంది.

మిడ్‌ క్యాప్‌ మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​
మార్కెట్‌ క్యాపిటలైజేషన్ ఆధారంగా టాప్-101 నుంచి 250 కంపెనీలను మిడ్‌ క్యాప్‌ కంపెనీలు అంటారు. ఈ కంపెనీల మార్కెట్‌ విలువ రూ.5,000 కోట్లు నుంచి రూ.20,000 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ఉదాహరణకు సుజ్లాన్ ఎనర్జీ, గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్​, లుపిన్​, వోల్టాస్​ మొదలైన కంపెనీలు. ఇలాంటి మిడ్‌-క్యాప్‌ షేర్స్​లో పెట్టుబడి పెట్టే మ్యూచువల్‌ ఫండ్లను 'మిడ్‌-క్యాప్‌ ఫండ్స్‌' అని అంటారు. వాస్తవానికి మిడ్‌-క్యాప్‌ కంపెనీలకు కూడా మంచి ట్రాక్‌ రికార్డు ఉంటుంది. అయితే, లార్జ్‌ క్యాప్‌ ఫండ్లతో పోలిస్తే, మిడ్‌ క్యాప్‌ ఫండ్లలో కాస్త రిస్క్‌ ఎక్కువగా ఉంటుంది.

స్మాల్‌ క్యాప్‌ మ్యూచువల్ ఫండ్స్​
మార్కెట్‌ క్యాపిటలైజేషన్‌ పరంగా టాప్​ 250 తరువాత ఉండే కంపెనీలు అన్నీ స్మాల్ క్యాప్​ స్టాక్స్​గా పరిగణించబడతాయి. వాస్తవానికి ఈ కంపెనీల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ.5000 కోట్లలోపే ఉంటుంది. ఇలాంటి స్టాక్స్​లో ఇన్వెస్ట్ చేసే మ్యూచువల్ ఫండ్లను స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని అంటారు. ఉదాహరణకు దీపక్ నైట్రైట్​ లిమిటెడ్​, రూట్ మొబైల్ లిమిటెడ్​, ఏంజల్​ వన్ లిమిటెడ్​ మొదలైనవి. వాస్తవానికి చాలా స్మాల్‌ క్యాప్‌ కంపెనీలకు పెద్దగా ట్రాక్‌ రికార్డ్‌ ఉండదు. ఉదాహరణకు స్టార్టప్‌ కంపెనీలు లేదా ఇంకా అభివృద్ధి దశలోనే ఉన్న కంపెనీలు స్మాల్‌ క్యాప్‌ స్టాక్స్​ కిందకు వస్తాయి. కనుక వీటిలో పెట్టే పెట్టుబడులకు రిస్క్​ ఎక్కువగానే ఉంటుంది.

లార్జ్ క్యాప్​, మిడ్ క్యాప్​, స్మాల్ క్యాప్​ ఫండ్ల మధ్య ఉండే వ్యత్యాసాలు

1. లార్జ్ క్యాప్ మ్యూచవల్ ఫండ్స్​ :

  • రిస్క్​ ప్రొఫైల్​ : లార్జ్ క్యాప్ మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​ తక్కువ రిస్క్ ప్రొఫైల్​ను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి టాప్ 50-100 కంపెనీల స్టాక్స్​లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి.
  • లిక్విడిటీ, అస్థిరత : ఈ లార్జ్ క్యాప్​ ఫండ్లు మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను తట్టుకోగలుగుతాయి. స్వల్పకాలంలో చిన్నచిన్న నష్టాలు వచ్చినా, దీర్ఘకాలంలో మంచి రాబడులను అందించగలుగుతాయి. ఇవి లిక్విడిటీని కలిగి ఉంటాయి. అంటే అత్యవసరమైనప్పుడు వీటిని అమ్మేసి, డబ్బులు చేసుకోవచ్చు.
  • రాబడి (డైరెక్ట్ ప్లాన్స్​) : గత 10 ఏళ్లలో లార్జ్ క్యాప్​ మ్యూచువల్​ ఫండ్ల సగటు వార్షిక రాబడి 12%-15% మధ్య ఉంది.

2. మిడ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్​ :

  • రిస్క్​ ప్రొఫైల్​ : లార్జ్ క్యాప్​ ఫండ్లతో పోల్చితే, ఈ మిడ్ క్యాప్​ ఫండ్స్ కాస్త రిస్క్​తో కూడుకున్నవి.
  • లిక్విడిటీ, అస్థిరత : మిడ్ క్యాప్ ఫండ్లు కాస్త అస్థిరంగా ఉంటాయి. లిక్విడిటీ కూడా కాస్త తక్కువగానే ఉంటుంది.
  • రాబడి (డైరెక్ట్ ప్లాన్స్​) : గత 10 ఏళ్లలో మిడ్ క్యాప్​ మ్యూచువల్ ఫండ్ల సగటు వార్షిక రాబడి 16%-20% మధ్య ఉంది.

3. స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్​ :

  • రిస్క్​ ప్రొఫైల్​ : స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లలో మిగతా రెండింటి కంటే రిస్క్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే వీటి వల్ల వచ్చే ఆదాయాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
  • లిక్విడిటీ, అస్థిరత : స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు చాలా అస్థిరంగా ఉంటాయి. లిక్విడిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కనుక అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వాటిని అమ్మి వెంటనే డబ్బు చేసుకోవడం చాలా కష్టమవుతుంది.
  • రాబడి (డైరెక్ట్ ప్లాన్స్​) : గత 10 ఏళ్లలో స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల సగటు వార్షిక రాబడి 17%-21% మధ్య ఉంది.

నోట్ : ఈ డేటా అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా (AMFI) నుంచి తీసుకున్నది.

ముఖ్య గమనిక : ఈక్విటీస్​, మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్​ పెట్టుబడులు మార్కెట్‌ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి. కనుక ప్రస్తుతం వస్తున్న రాబడులు, భవిష్యత్‌లోనూ వస్తాయని కచ్చితంగా హామీ ఇవ్వలేము. కనుక మ్యూచువల్‌ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్‌ అడ్వైజర్‌లను సంప్రదించడం చాలా మంచిది.

