బడ్జెట్​లో 'ఆరెంజ్ ఎకానమీ'కి బడ్జెట్ బూస్ట్ ! అసలేంటిది?

దేశవ్యాప్తంగా 15వేల పాఠశాలలు, 500 కాలేజీల్లో ఏవీజీసీ కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌ ల్యాబ్‌ల ఏర్పాటు : నిర్మలా సీతారామన్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 1, 2026 at 7:24 PM IST

Orange Economy Budget : బడ్జెట్​లో సృజనాత్మక రంగాలకు పెద్దపీట వేసే ప్రయత్నం చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. 'ఆరెంజ్‌ ఎకానమీ' లక్ష్యంగా ఆయా రంగాల్లో సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహించి, భవిష్యత్తులో సృష్టించే ఉపాధి అవకాశాలకు సరిపడే నైపుణ్యాలతో సిద్ధంగా ఉండేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ వెల్లడించారు. ఇందులో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌ ల్యాబ్‌లను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఆరెంజ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఆరెంజ్‌ ఎకానమీ?
మీడియా, మేధోసంపత్తి, వినోదం వంటి క్రియేటివ్‌ రంగాలను సూచించే పదమే ఆరెంజ్‌ ఎకానమీ. భౌతిక ఉత్పత్తుల కన్నా ప్రధానంగా ఆలోచనలు, సృజనాత్మకత, సాంస్కృతిక సంపద నుంచి వచ్చే విలువను ఇలా పేర్కొంటారు. ఇంకా యానిమేషన్‌, వీఎఫ్‌ఎక్స్‌, గేమింగ్‌, డిజైన్‌, టూరిజం, కామిక్స్‌, వినోదం వంటి రంగాలు ఇందులోకి వస్తాయి.

20లక్షల నిపుణులు అవసరమని అంచనా
యానిమేషన్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్‌, గేమింగ్‌, కామిక్స్‌ (AVGC) రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని కేంద్రం ప్రభుత్వం తెలిపింది. 2030 నాటికి 20లక్షల మంది నిపుణులు అవసరమని అంచనా వేస్తోంది. ఈ మేర డిమాండ్‌ను అందుకునేందుకు వీలుగా ముంబయిలోని ఇండియన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ క్రియేటివ్‌ టెక్నాలజీస్‌ (IICT) నేతృత్వంలో దేశవ్యాప్తంగా 15వేల పాఠశాలలు, 500 కాలేజీల్లో ఏవీజీసీ కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌ ల్యాబ్‌లను ఏర్పాటు చేయాలని తాజా బడ్జెట్‌లో ప్రతిపాదించింది.

"భారతదేశ యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్, కామిక్స్ (AVGC) రంగం అభివృద్ధి చెందుతోంది. దీనికి 2030 నాటికి రెండు మిలియన్ల మంది నిపుణులు అవసరమవుతుందని అంచనా. ఇందుకోసమే ముంబయిలోని ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ టెక్నాలజీస్‌కు మద్దతుగా 15,000 సెకండరీ పాఠశాలలు, 500 కళాశాలల్లో AVGC కంటెంట్ క్రియేటర్ ల్యాబ్‌లను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. "

--నిర్మలా సీతారామన్​, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి

తూర్పు భారతంలో NID ఏర్పాటు
అటు సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలను విస్తరించడం, స్టార్టప్‌లను ప్రోత్సహించడం, డిజిటల్‌, కొత్తతరం సృష్టికర్తలను పెంపొందించే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. వీటితోపాటు తూర్పు భారతంలో నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ డిజైన్‌ (NID)ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​ వెల్లడించారు. దేశంలో డిజైన్‌ రంగం వేగంగా విస్తరిస్తున్నప్పటికీ, శిక్షణ పొందిన డిజైనర్ల కొరత ఉందని చెప్పారు.

ఆర్థిక సర్వే సూచనలకు అనుగుణంగా
దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక వృద్ధికి సృజనాత్మక ఆధారిత రంగాలే చోదకాలని ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించింది. ఉపాధి కల్పన, పట్టణ సేవలు, పర్యటక రంగాలకు కీలకమని పేర్కొంది. ఈ రంగాలకు అపారమైన వృద్ధి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయని తెలిపింది. అయితే, పరిమిత కేంద్రాలు, నైపుణ్యాల్లో అంతరాలు, నియంత్రణ అడ్డంకులు వంటి సవాళ్లు ఉన్నాయని, ఇందుకోసం విధానపరమైన మద్దతు అవసరమని సూచించిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజా ప్రతిపాదనలు చేసింది.

AVGC రంగానికి రూ. 250 కోట్లు
మొత్తంగా కేంద్ర బడ్జెట్‌లో సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖకు రూ.4551.94 కోట్లు కేటాయించారు. ఇందులో ప్రభుత్వ ప్రజా ప్రసార సంస్థ ప్రసార భారతికి పెద్ద మొత్తంలో ఇవ్వగా, యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్‌లో ప్రతిభ అభివృద్ధికి నిధులు కేటాయించారు. యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్, కామిక్స్ (AVGC) రంగంలో ప్రతిభ అభివృద్ధికి రూ.250 కోట్లు కేటాయించారు.

మోదీ నోట ఆరెంజ్​ ఎకానమీ మాట
కాగా ఇటీవలె సృజనాత్మకత ఉన్న యువతే దేశానికి అసలైన ఆస్తి అని, కంటెంట్‌ క్రియేటర్లను ప్రోత్సహిస్తామని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. వికసిత్‌ భారత్‌ యంగ్‌ లీడర్స్‌ డైలాగ్ ముగింపు కార్యక్రమంలో ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ, మన జెన్‌జీ తరం సృజనాత్మకతతో నిండి ఉందన్నారు. వినూత్న ఆలోచనలు, లక్ష్యాలు, ఉత్సాహంతో దేశ నిర్మాణంలో ముందువరుసలో ఉందని చెప్పారు. సంస్కృతి, కంటెంట్, సృజనాత్మకతపై ఆధారపడిన 'ఆరెంజ్ ఎకానమీ'లో దేశం అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధిస్తోందన్నారు.

