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తెలిసిన వారే కదా అని మనీ ట్రాన్స్​ఫర్ చేస్తున్నారా? - ఈ ప్రమాదంలో పడే ఛాన్స్!

- తెలియకుండానే మ్యూల్ ఖాతాలుగా మారిపోతున్నవారు ఎందరో! - తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్న రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా

Mule bank account
Mule bank account (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 11:12 AM IST

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Mule bank account : ఒక వ్యక్తి చిన్న బిజినెస్ నడుపుతున్నాడు. తెలిసిన వ్యక్తి ఒకరు వచ్చి, "నా వద్ద 10 వేల రూపాయల క్యాష్ ఉంది. ఫ్రెండ్​కు అర్జెంటుగా పంపించాలి. ఈ క్యాష్ తీసుకొని, ఆన్​లైన్​ ద్వారా మా ఫ్రెండ్​ నంబర్​కు పంపిస్తారా ప్లీజ్" అని రిక్వెస్ట్ చేశాడు.

అయ్యో దానికేముంది? ఇలా ఇవ్వండి అని క్యాష్ తీసుకున్నాడు. అతని ఫ్రెండ్​ మొబైల్ నంబర్ చెప్పమని, వెంటనే యూపీఐ ద్వారా 10 వేల రూపాయలు ట్రాన్స్​ఫర్​ చేసేసి, తన పనిలో మునిగిపోయాడు.

వారం రోజుల తర్వాత ఉదయాన్నే పోలీస్ జీప్ వచ్చి అతని ఇంటి ముందు ఆగింది. మిమ్మల్ని విచారించాలి స్టేషన్​కు పదండి అన్నారు. "ఏం జరిగింది సార్? తప్పుడు అడ్రస్​కు వచ్చినట్టున్నారు!" అని అతను భయపడుతున్నాడు. "కరెక్టు పర్సన్​ వద్దకే వచ్చాం పదండి". అంటూ పోలీసు వాహనం ఎక్కించారు.

అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత.. పలానా తేదీన మీరు ఈ నంబర్​కు రూ.10 వేలు పంపించారు. అతనికి, నీకు ఏంటి సంబంధం? అని ప్రశ్నించారు. ఆరోజు జరిగింది ఆయన చెప్పాడు. మీరు డబ్బు పంపింది సైబర్ నేరగాళ్లకు. మీరు కూడా ఆ గ్యాంగ్​లో సభ్యులు కాదని గ్యారెంటీ ఏంటి? అని నిలదీశారు. హతాశుడైన ఆ వ్యక్తికి పై ప్రాణాలు పైన్నే పోయినంత పనైంది.

ఇలా, నగదు అక్రమ చెలామణిలో ఇరుక్కుపోతున్న అమాయకులు బోలెడంత మంది. తమకు తెలియకుండానే మ్యూల్ ఖాతాలుగా మారిపోతున్న వారు ఇంకెంతో మంది. సైబర్ నేరగాళ్లు తెలివిగా వ్యవహరిస్తూ, ఇలాంటి వాళ్లను వాడుకుని, నేరాళ్లో ఇరికిస్తున్నారు. ఇలాంటి వాటిల్లో చిక్కుకోకుండా ఉండాలంటే మ్యూల్ ఖాతాలుగా మారకుండా జాగ్రత్తపడాలని సాక్షాత్తూ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హెచ్చరిస్తోంది.

మ్యూల్ ఖాతా అంటే ఏమిటి?

సైబర్ నేరగాళ్లు తాము దోచుకున్న డబ్బును చట్టబద్ధంగా మార్చుకోవడానికి ఇతరుల బ్యాంక్ ఖాతాలను వాడుకుంటారు. ముందుగా వాళ్ల ఖాతాల్లోకి నగదు బదిలీ చేసి, ఆ తర్వాత మరో ఖాతాలోకి ట్రాన్స్​ఫర్​ చేయాలని కోరుతారు. ఇలా నేరగాళ్ల కోసం డబ్బు అక్రమంగా బదిలీ చేయడానికి ఉపయోగపడే బ్యాంక్ ఖాతాలనే 'మ్యూల్ ఖాతాలు' అంటారు. తెలిసిన వారేననే కారణంతోనో, కమీషన్​ ఇస్తారన్న ఆశతోనో మీ బ్యాంక్ ఖాతాను ఇతరులకు వాడుకోనిస్తే ఖతమే! మీరు తీవ్రమైన ప్రమాదంలో పడినట్లేనని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఇలా టార్గెట్ చేస్తారు :

  • సైబర్ ముఠాలు సాధారణంగా విద్యార్థులు, గృహిణులు, నిరుద్యోగులను టార్గెట్ చేస్తారు.
  • పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ పేరుతో వలవేస్తారు. ఇంట్లో కూర్చుని డబ్బు సంపాదించవచ్చు అంటారు. మీకు ఆన్​లైన్​లో ఏదో పని కేటాయిస్తారు. దానికి ప్రతిగా కమీషన్​ చెల్లిస్తామని చెబుతారు. అలా డబ్బును మీ ఖాతాలో వేస్తారు. తిరిగి మరో ఖాతాకు పంపించాలని చెబుతారు.
  • పాత పరిచయాలతోనో, మీ బంధువులకు తెలిసిన వారిమనో నమ్మించి, అత్యవసరంగా డబ్బు పంపించాలంటూ మీ ఖాతాలను వాడుకుంటారు.
  • ఇలాంటి వ్యవహారాల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆర్బీఐ హెచ్చరిస్తోంది.

నాకు సంబంధం లేదంటే కుదరదు :

  • చాలా కేసుల్లో అమాయకులు కూడా ఉంటారు. నిజానికి వారికి, నేరాలకు ఎలాంటి సంబంధమూ ఉండదు. కానీ, ఇలా ఒక చిన్న పొరపాటు ద్వారా తమకు తెలియకుండానే ఆ నేరంలో భాగమైపోతారు.
  • అందుకే అనుమానాస్పద లావాదేవీలకు మీ బ్యాంకు ఖాతాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించకూడదని ఆర్బీఐ హెచ్చరిస్తోంది.
  • మీ అకౌంట్లోకి డబ్బు పంపేవారు ఎవరు? ఎందుకు పంపుతున్నారు? మీరు ఎవరికి సెండ్ చేస్తున్నారు? ఎందుకు చేస్తున్నారు? అనేది తప్పకుండా తెలిసే ఉండాలని చెబుతోంది. మీ బ్యాంక్ ఖాతాకు వంద శాతం మీదే బాధ్యత.
  • చాలా మంది తమకు తెలియకుండా జరిగింది కాబట్టి, తమకు ప్రమాదం ఏమీ ఉండదని అనుకుంటారు. కానీ, చట్టం దృష్టిలో నేరగాడితోపాటు మీరూ చిక్కుల్లో పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. మనీ లాండరింగ్, ఐటీ చట్టాల కింద విచారణ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
  • మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లు, క్రెడిట్ కార్డులు బ్లాక్ అవడంతోపాటు చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయని ఆర్బీఐ హెచ్చరిస్తోంది.
  • అందుకే తెలియని వారికి మీ బ్యాంకు ఖాతాలను ఉపయోగించుకునే అవకాశం అస్సలే ఇవ్వకూడదు.
  • మీ బ్యాంక్ లాగిన్ వివరాలు, పాస్‌వర్డ్‌లు, OTP వంటివి ఎవరికీ షేర్​ చేయకూడదు.
  • మీకు సంబంధం లేని డబ్బును వేరే వ్యక్తులు మీ అకౌంట్లో వేస్తామని చెప్పినా, మీ చేతిలో క్యాష్ పెట్టి మరొకరికి పంపించాలని కోరినా, ఒకటికి వందసార్లు ఆలోచించుకోవాలి.
  • తెలిసో తెలియకో ఇలాంటి లావాదేవీలు జరిగితే వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ అధికారులు ఫిర్యాదు చేయాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవని ఆర్బీఐ హెచ్చరిస్తోంది.

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