ఇక ఆధార్, పాన్ జిరాక్స్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు! - "CKYC నంబర్" ఉంటే చాలు!
- బ్యాంకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేప్పుడు ఫిజికల్ కార్డులు, జిరాక్సులు సమర్పించాల్సిన పనిలేదు - ఇక మీదట ఈ నంబర్ ఇస్తే సరిపోతుంది - మరి, ఏంటీ CKYC నంబర్? ఎలా పొందాలి?
Published : March 25, 2026 at 5:10 PM IST
What is CKYC Number : మనం ఏదైనా బ్యాంకులో కొత్త అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే కేవైసీ పత్రాలను తప్పకుండా సమర్పించాలి. అంటే, బ్యాంకులు, కంపెనీలు కస్టమర్ నిజమైనవాడని నిర్ధారించుకోవడానికి ఐడీ ప్రూఫ్స్, అడ్రస్ ప్రూఫ్స్ అడుగుతుంటాయి. అందులో భాగంగానే ఆధార్, పాన్కార్డు, ఓటర్ ఐడీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాస్పోర్ట్ వంటి పత్రాలకు సమర్పించిన జిరాక్స్ కాపీలు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా కేవైసీ వివరాలు సమర్పించినప్పుడే అధికారులు వాటిని వెరిఫై చేసి మనకు కొత్త అకౌంట్ ఇస్తారు. ఒక్క బ్యాంకు అకౌంట్ అనే కాదు.. డీమ్యాట్ అకౌంట్, బీమా తీసుకోవాలన్నా ఇంకా.. అనేక ఆర్థిక పరమైన అంశాలకూ కేవైసీ వివరాలు తప్పక సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. కానీ, ఇకపై ఆ అవసరం లేదు. సీ-కేవైసీ(C-KYC) నంబర్ ఒక్కటి ఉంటే చాలు. ఆధార్, పాన్ కార్డు వంటివి సమర్పించకుండానే కొత్త అకౌంట్ను ఓపెన్ చేయొచ్చు! మరి, అసలేంటి సీ-కేవైసీ(C-KYC) నంబర్? దీన్ని ఎలా పొందాలి? అది ఎలా పని చేస్తుంది? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
C-KYC నంబర్ అంటే ఏమిటి?
నార్మల్గా కేవైసీ(KYC), ఈ-కేవైసీ(eKYC) వంటి పదాలు ఎక్కువగా వింటుంటాం. అవి రెండు మాత్రమే కాదు మీరందరూ "C-KYC నంబర్" గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. సీ-కేవైసీ అనేది 14 డిజిట్లతో ఉండే ఒక ప్రత్యేకమైన నంబర్. ఖాతాలు తెరిచే ప్రతీసారి కేవైసీ పత్రాలను ఇచ్చే బదులుగా ఖాతాదారులకు ఈజీగా ఉండేలా "అన్నింటికీ కలిపి ఒకే కేవైసీ" ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో సీ-కేవైసీ (సెంట్రల్ - కేవైసీ) విధానాన్ని రూపొందించారు. సీ-కేవైసీ వినియోగదారుల కేవైసీ వివరాలు సెంట్రల్ కేవైసీ రిజిస్ట్రర్లో నమోదుచేస్తారు. ఆర్ధికశాఖకు చెందిన "సెంట్రల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సెక్యూరిటైజేషన్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా(CERSAI)" అనే సంస్థ ఈ C-KYCని నిర్వహిస్తోంది. C-KYC నంబర్నే "KIN నంబర్, CKYC Identifier" అని కూడా పిలుస్తారు. KIN అనగా "KYC Identifier Number" అని అర్థం.
బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసేటప్పుడు లేదా ఇతర ఆర్థిక కార్యకలాపాల టైమ్లో ఆధార్, పాన్ వంటి వాటికి బదులుగా ఈ నంబర్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. ఆధార్, పాన్ డీటెయిల్స్ అటోమేటిక్గా అప్డేట్ అయిపోతాయి. దీన్ని "సెంట్రల్ కేవైసీ రిజిస్ట్రీ" అంటారు. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలన్నా, మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ పెట్టాలన్నా, కొత్తగా ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలన్నా ఈ సీ-కేవెసీ నంబర్ ఇచ్చేస్తే చాలు అంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. అంటే, ఈ ఒక్క నంబర్తోనే KYC ప్రక్రియను సింపుల్గా పూర్తి చేయొచ్చంటున్నారు.
C-KYC నంబర్ ఎలా తెలుసుకోవాలంటే?
మీకు సంబంధించిన సీ-కేవైసీ నంబర్ను తెలుసుకోవడం చాలా ఈజీ. అందుకోసం మీరు ఎక్కడికో వెళ్లాల్సిన పని లేదు. మీ మొబైల్ ద్వారా రిజిస్టర్డ్ నంబర్ నుంచి 7799022129 అనే నంబర్కు ఒక మిస్డ్కాల్ ఇవ్వడం ద్వారా C-KYC వివరాలు పొందవచ్చు. అయితే, మీ C-KYC నంబర్ జనరేట్ అయిందనుకోండి ఆ మెసేజ్లో 14 డిజిట్స్తో ఒక ప్రత్యేకమైన నంబర్ వచ్చేస్తుంది. అదే, మీ C-KYC నంబర్. ఒకవేళ జనరేట్ అవ్వకపోతే ఎలా జనరేట్ చేసుకోవాలి? అనే ప్రాసెస్కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీ రిజిస్టర్డ్ నంబర్కు మెసేజ్ వస్తుంది. దాని ప్రకారం CKYC నంబర్కు అప్లై చేసి ఆ నంబర్ను పొందాల్సి ఉంటుందంటన్నారు నిపుణులు.
సీ-కేవైసీ నంబర్ ప్రత్యేకతలు :
- మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు, ఇతర కేవైసీ పత్రాలు సమర్పించే ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో సీ-కేవైసీ నంబర్ ఇస్తే ఫిజికల్గా ఆధార్, పాన్ కార్డు కాపీ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు.
- ఫలితంగా మీ డేటా చోరీ అవ్వడం, ఫ్రాడ్ అవ్వడం వంటి అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి.
- సీ-కేవైసీ నంబర్ వల్ల కేవైసీ విధానం మరింత వేగవంతం అవుతుంది.
- ఈ నంబర్ను ఒక్కసారి పొందారంటే పదే పదే పత్రాలు సమర్పించాల్సిన పని లేదు. అలాగే, సమయం ఆదా అవ్వడంతో నిర్వహణ వ్యయం కూడా తగ్గుతుంది.
- అలాగే, సమాచారం నకిలీ కాకుండా ఉంటుంది. దరఖాస్తుదారుకి ఒకే కేవైసీ గుర్తింపు ఉంటుంది.
- ఒకవేళ కేవైసీ మార్పులు జరిగినట్లయితే సంస్థలకు వివరాలు నోటిఫికేషన్ రూపంలో అందుతాయంటున్నారు నిపుణులు.
