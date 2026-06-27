భయపెడుతున్న "బాస్ స్కామ్" - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ కేంద్రం హెచ్చరికలు!
కొత్త స్కామ్కు తెరలేపిన సైబర్ నేరగాళ్లు - ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న కేంద్రం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 11:38 AM IST
What is Boss Scam : ఇటీవలి కాలంలో స్కామర్లు రోజురోజుకి కొత్త పన్నాగాలతో జనాలను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. కంటికి కనిపించకుండానే అమాయక ప్రజల నుంచి డబ్బుల్ని దోచేస్తున్నారు. చిన్నా పెద్దా అనే తేడాలేకుండా అంతా సైబర్ స్కామ్స్ బాధితులుగా మారిపోతున్నారు. అయితే, ఇప్పుడు కేటుగాళ్ల తమ పంథా మార్చారు. కంపెనీలే లక్ష్యంగా "బాస్ స్కామ్" పేరిట కొత్తరకం మోసాలకు తెరలేపారు. బాస్ పేరిట మెసేజ్లు పంపిస్తూ పెద్ద మొత్తంలో దోచుకుంటున్నారు. దీంతో పెద్ద పెద్ద సంస్థలూ వీటి నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలనే ఆలోచనలో పడ్డాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ తరహా మోసాల పట్ల వ్యక్తులు, కంపెనీలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన "సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ (I4C)". ఇంతకీ, బాస్ స్కామ్ అంటే ఏమిటి? దీని ద్వారా ఎలా మోసగిస్తున్నారు? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే దీని బారినపడకుండా ఉండొచ్చు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బాస్ స్కామ్ అంటే ఏమిటంటే?
సైబర్ కేటుగాళ్లు ఒక కంపెనీలోని సీఈవో(CEO) లేదా ఇతర ఉన్నతోద్యోగుల పేర్లను వాడుకుని ఆ సంస్థలోనే పనిచేసే ఉద్యోగులను మోసం చేస్తుంటారు. ఆ విధానాన్నే "బాస్ స్కామ్" అంటారని చెబుతున్నారు నిపుణులు. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి కింది స్థాయి ఉద్యోగుల నుంచి డబ్బులు బదిలీ చేయించుకోవడం లేదా సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ను దొంగిలించడం. ఎందుకంటే పై స్థాయి అధికారుల ఆదేశాలను నార్మల్గా ఉద్యోగులు తూ.చ. తప్పకుండా ఫాలో అవుతుంటారు. దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు ఈ కొత్త తరహా మోసానికి పాల్పడుతున్నారు.
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ఈ స్కామ్ ఎలా చేస్తారు?
సైబర్ నేరగాళ్లు ముందుగా కంపెనీ సీఈవోలు, ఉన్నతాధికారులను దోచుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) వంటి గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ కంపెనీల పేరుతో సంస్థల సీఈవోలకు వాట్సాప్ లేదా ఇ-మెయిల్ ద్వారా మెసేజ్లు పంపిస్తారు. నిబంధనల ఉల్లంఘనుకు పాల్పడ్డారంటూ ఒక జిప్ ఫైల్ను పంపిస్తారు. సీఈవో ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేయగానే మాల్వేర్ సిస్టమ్లోకి ప్రవేశిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. చాలా కేసుల్లో సీఈవోలు ఆయా మెసేజ్లను తమ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్లు సెండ్ చేసినట్లు పేర్కొంది సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్(I4C). స్కామర్లు ఆ మాల్వేర్ ద్వారా వాట్సప్ వెబ్ సెషన్లను హ్యాక్ చేసి, వారి అఫీషియల్ కమ్యూనికేషన్లను తమ అధీనంలోకి తీసుకుంటారు. అనంతరం ఆ నంబర్ నుంచి ఫైనాన్స్ టీమ్కు సందేశాలు పంపి, ఎమర్జెన్సీగా మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని ఆదేశిస్తారు. అందుకే, అనవసరం నంబర్ల నుంచి వచ్చే ఫోన్ కాల్స్, సందేశాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
- బాస్ స్కామ్ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే వ్యక్తులు, కంపెనీలు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అవేంటంటే,
- ఇ-మెయిల్ లేదా వాట్సప్ ద్వారా మనీ సెండ్ చేయాలని లేదా అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఛేంజ్ చేయాలని పై ఆఫీసర్స్ నుంచి ఆదేశాలను వస్తే వారికి వెంటనే డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేసి లేదా స్వయంగా కలిసి కనుక్కోవాలి.
- మీ తెలియని సోర్సెస్ నుంచి వచ్చే ఫైల్స్ లేదా అటాచ్మెంట్లను డౌన్లోడ్ చేయకపోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
- ఎప్పుడు కూడా ఆర్బీఐ వంటి సంస్థలు వాట్సప్ వంటి మార్గాల ద్వారా సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లు పంపించబోవని గమనించాలి.
- మీ ప్రమేయం లేకుండా వాట్సాప్లో ఏవైనా ఇతర డివైజెస్ (Linked Devices) కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయేమో ఎప్పటిప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. కంప్యూటర్లలో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసిన యాంటీ-మాల్వేర్ టూల్స్నే యూజ్ చేయాలి.
- అలాగే, విండోస్ సిస్టమ్స్లో అనధికారిక ఫైల్స్ను బ్లాక్ చేసేలా సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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