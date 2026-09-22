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ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్రెడిట్ కార్డులా? - 30% సీయూఆర్ రూల్​లో ఈ తప్పులు చేయకండి!

క్రెడిట్ కార్డు వినియోగదారులకు అలర్ట్ - CUR విషయంలో ఈ తప్పులు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!

Credit Card
క్రెడిట్ కార్డు (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 7:20 PM IST

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Credit Card Utilisation Rule : ప్రస్తుతం చాలా మంది తమ దైనందిన ఆర్థిక కార్యకలాపాల కోసం క్రెడిట్‌ కార్డులు ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. నెలవారీ యుటిలిటీ బిల్లులు చెల్లింపు నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో షాపింగ్‌ చేయడం, వస్తువుల కొనుగోలు వరకు అన్నింటికీ వీటినే వాడుతున్నారు. బ్యాంకులు కూడా విరివిగా క్రెడిట్ కార్డులు జారీ చేస్తుండడంతో కొందరైతే పెట్రోల్‌కో కార్డు, కిరాణా ఖర్చులకో కార్డు, ఇతర ఖర్చులకో కార్డు ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇలా ఒకటి కంటే ఎక్కువ కార్డులు వాడే వారి సంఖ్య కూడా ఎక్కువగానే ఉంటోంది. అలాగని అతిగా వినియోగిస్తే క్రెడిట్ స్కోర్​పై ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఆర్థిక నిపుణులు క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో 30 శాతానికి మించకుండా చూసుకోవాలని చెబుతుంటారు. మరి, ఈ 30 శాతం సీయూఆర్ రూల్ ఒక్క క్రెడిట్ కార్డుకేనా? లేదా అన్ని కార్డులకు వర్తిస్తుందా? దీనిపై నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో అంటే ఏమిటి?

నార్మల్​గా ప్రతి క్రెడిట్ కార్డుకూ ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. అలా వచ్చిన పరిమితిలో ఎంత శాతం వాడుకుంటున్నామో తెలిపే దాన్నే క్రెడిట్ 'యుటిలైజేషన్ రేషియో(CUR)' అంటారు. క్రెడిట్ స్కోర్​ను ప్రభావితం చేసే ముఖ్యమైన అంశాలలో ఇది ఒకటి. అందుకే ఈ నిష్పత్తి ఎప్పుడూ 30 శాతం మించకూడదని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతుంటారు. అయితే, రుణదాతలు క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియోను లెక్కించేటప్పుడు మీ వద్ద ఉన్న అన్ని క్రెడిట్ కార్డులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.

ఉదాహరణకు మీ వద్ద మూడు క్రెడిట్ కార్డులు ఉన్నాయనుకుందాం. ఆ మూడు కార్డుల మొత్తం క్రెడిట్ లిమిట్ వచ్చేసి రూ.4 లక్షలుగా ఉంది. అందులో మీరు వినియోగించింది కేవలం రూ.80 వేలు అయితే, మీ క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో(సీయూఆర్) 20 శాతం మాత్రమే అవుతుంది. కాబట్టి ఒక క్రెడిట్ కార్డులో ఎక్కువ లిమిట్ వాడి, మరో దాంట్లో తక్కువ వాడినా క్రెడిట్‌ యుటిలైజేషన్‌ రేషియోలో మార్పు ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల క్రెడిట్‌ స్కోరుకు వచ్చిన ఇబ్బంది కూడా ఏమీ లేదంటున్నారు.

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అలాగని ఒకే కార్డుపై :

అన్ని కార్డుల సగటు ఆధారంగా క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో లెక్కించినప్పటికీ, రివార్డులు వస్తున్నాయనో, మరో కారణం చేతనో ఒకే కార్డును అధికంగా వినియోగించడం కూడా మంచిది కాదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మీ దగ్గర 3 కార్డులు ఉండి, మొత్తం వాడకం 20 శాతంలోపే ఉంది. అయినప్పటికీ అందులో ఒక కార్డు లిమిట్‌ను 90 శాతం వరకు వాడడం సరికాదని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే క్రెడిట్ బ్యూరోలు మీరు ఆర్థిక ఒత్తిడిలో ఉన్నారనో, అప్పుపై ఎక్కువ ఆధారపడుతున్నారనో భావించి మీ క్రెడిట్‌ స్కోరును తగ్గించే ఛాన్స్ ఉందని పేర్కొంటున్నారు.

ఇలా చేయడం బెటర్!

  • క్రెడిట్ కార్డు వినియోగదారులు క్రెడిట్ లిమిట్, కార్డు ఉపయోగించే కొన్ని సూచనలు పాటించడం మేలు అంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటంటే, మీ దగ్గర ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్రెడిట్ కార్డులు ఉంటే ఎక్కువ ఖర్చుల కోసం ఒకే కార్డుపై ఆధారపడకుండా పలు కార్డులను వాడడం బెటర్ అంటున్నారు.
  • అలాగే, మీ మొత్తం క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో(సీయూఆర్) తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఏ ఒక్క కార్డునూ 80 శాతానికి మించి వాడొద్దని సూచిస్తున్నారు.
  • ఒక కార్డును పెద్ద ఖర్చుల కోసం యూజ్ చేయాల్సి వస్తే, ఆ బిల్లు క్రెడిట్ బ్యూరోలకు రిపోర్ట్ అయ్యేలోపే (స్టేట్‌మెంట్ తేదీకి ముందే) అందులో కొంత మొత్తాన్ని చెల్లించడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
  • చివరిగా నెలవారీ ఖర్చులన్నింటికీ వివిధ క్రెడిట్‌ కార్డులను వాడడం వల్ల యుటిలైజేషన్‌ రేషియో అదుపులో ఉంటుందని చెబుతున్నారు. మీ ఆదాయం, క్రెడిట్ రుణాల చెల్లింపులు క్రమబద్ధంగా ఉంటే మీ క్రెడిట్ లిమిట్ కూడా పెరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

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HOW TO CALCULATE CUR
CREDIT UTILISATION RATION 30 RULE
క్రెడిట్ కార్డు
CREDIT CARD UTILISATION RULE

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