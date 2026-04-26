"క్రెడిట్ కార్డు మినిమమ్ బిల్లు" చెల్లిస్తున్నారా? - ఇలా నష్టపోవచ్చు జాగ్రత్త!
మీరు 'క్రెడిట్ కార్డు' వాడుతున్నారా? - బిల్లు చెల్లింపులో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!
Published : April 26, 2026 at 1:30 PM IST
Credit Card Minimum Due Risks : ప్రస్తుత రోజుల్లో క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం భారీగా పెరిగిపోయింది. ఈ కార్డులు వచ్చాక కావాల్సిన వస్తువులు కొనుగోలు చేయడం ఈజీ అయిపోయింది. చేతిలో చిల్లగవ్వ లేకపోయినా క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే చాలు.. కావాల్సినంత షాపింగ్ చేసేయొచ్చు. ఇదే క్రమంలో కొన్నిసార్లు చెల్లించాల్సిన బిల్లు పెద్ద మొత్తంలో ఉంటుంది. అలాంటి టైమ్లో చాలా మంది మినిమమ్ బిల్లు కట్టేస్తుంటారు. క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు పేమెంట్కు సరిపడా డబ్బులు లేనప్పుడు ఇదే పద్ధతి ఫాలో అవుతుంటారు ఎక్కువ మంది. మీరూ క్రెడిట్ కార్డు బిల్లును ఇలానే పే చేస్తున్నారా? అయితే, వెంటనే అలా కట్టడం మానుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. ఎందుకంటే "క్రెడిట్ కార్డు మినిమమ్ బిల్లు పే" చేయడం వల్ల కొన్ని లాభనష్టాలు ఉంటాయంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు పేమెంట్లో మూడు రకాల ఆప్షన్లు ఉంటాయి. అవేంటంటే, ఫుల్ అమౌంట్(పూర్తి మొత్తం), మినిమమ్ డ్యూ, అదర్ అమౌంట్. ఇందులో ఏ నెలకానెల మొత్తం బిల్లు కట్టేస్తే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. అలాకాకుండా ఆ నెల బిల్లులో మొత్తం కట్టకుండా కొంతమొత్తం మాత్రమే చెల్లించడాన్ని 'మినిమమ్ డ్యూ లేదా మినిమమ్ అమౌంట్ పేమెంట్' అంటారు. చాలా వరకు క్రెడిట్ కార్డు సంస్థలు మొత్తం బిల్లులో ఐదు శాతం అమౌంట్ను మినిమమ్ డ్యూగా చూపిస్తాయి. సంస్థ లేదా బ్యాంకును బట్టి ఈ మొత్తంలో స్వల్ప మార్పులుండొచ్చు.
క్రెడిట్ కార్డులు వాడే వారిలో చాలా మంది మినిమన్ డ్యూ చెల్లిస్తే ఎలాంటి వడ్డీ పడదని అనుకుంటారు. కానీ, అది వాస్తవం కాదంటున్నారు నిపుణులు. మినిమమ్ డ్యూ చెల్లిస్తే పెనాల్టీలు, లేటు ఫీజుల నుంచి మాత్రమే మీకు ఊరట దక్కుతుందని చెబుతున్నారు. మీరు చెల్లించాల్సిన మొత్తం బిల్లుపై మాత్రం ఆయా క్రెడిట్ కార్డు సంస్థలు భారీగా వడ్డీని వసూలు చేస్తాయని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, ఈ వడ్డీ 48 శాతం వరకు ఉంటుందంటున్నారు.
ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి ఫిబ్రవరిలో క్రెడిట్ కార్డుతో రూ.20 వేల వరకు ఖర్చు చేశాడనుకుందాం. మార్చిలో మొత్తం బిల్లు కట్టాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఆ నెల అతను డబ్బులు లేకపోవడం వల్ల మినిమమ్ బిల్లుగా రూ.1000 కట్టాడు. అంటే, వచ్చే నెలలో అతను 19 వేలు రూపాయలు చెల్లిస్తే సరిపోతుందని అనుకుంటాడు. కానీ, అది నిజం కాదు. తర్వాత నెలలో అతను ఆ 19 వేల రూపాయలతో పాటు వడ్డీని కూడా చెల్లించాలి. ఈ వడ్డీ అత్యధికంగా 36 నుంచి 48 శాతం వరకు ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ నెల కూడా కొంత మొత్తం షాపింగ్ చేస్తే అది కూడా తర్వాతి నెల బిల్లింగ్లో పే చేయాల్సి ఉంటుంది.
మినిమమ్ డ్యూ కడితే ఏం జరుగుతుందంటే?
- కొన్ని నెలల పాటు మీరు మినిమమ్ డ్యూ చెల్లించుకుంటూ పోతే వడ్డీతో పాటు అప్పుల భారం కూడా పెరిగిపోతుంది. అప్పుడు అది తీర్చడానికి మరింత అప్పు చేయాల్సి రావొచ్చు. దాంతో అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు.
- అలాగే, మినిమమ్ డ్యూ కడుతూ క్రెడిట్ కార్డు ఉపయోగిస్తే మీ "క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో(CUR)" పెరిగిపోతుంది. దీని వల్ల మీ క్రెడిట్ స్కోర్ పడిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.
- ఏ నెలకానెల మీ క్రెడిట్ కార్డు బిల్లును వాయిదా వేసుకుంటూ వెళ్లడం వల్ల కొత్తగా లోన్స్, క్రెడిట్ కార్డులు పొందాలంటే కష్టంగా మారొచ్చు. అలాంటి టైమ్లో మీకు లోన్ జారీ చేయడం రిస్క్తో కూడుకున్నదని బ్యాంకులు భావించే ప్రమాదం లేకపోవలేదంటున్నారు.
మినిమమ్ డ్యూ కట్టడం వల్ల లాభాలు :
- క్రెడిట్ కార్డు మినిమమ్ డ్యూ చెల్లించడం వల్ల నష్టాలే కాకుండా కొన్ని లాభాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిల్లో కొన్నింటిని ఇప్పుడు చూద్దాం.
- మీ క్రెడిట్ అకౌంట్ రెగ్యులర్గానే ఉంటుంది. మీకు క్రెడిట్ కార్డు ఇచ్చిన కంపెనీ మిమ్మల్ని డిఫాల్టర్గా గుర్తించదు. అలాగే, ఎలాంటి లేట్ ఫీజులను వసూలు చేయదు.
- మినిమమ్ డ్యూ కడితే క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోలకు డిఫాల్ట్ అనే సమాచారం వెళ్లదు. దీంతో మీ క్రెడిట్ స్కోర్పై ఎఫెక్ట్ పడదు.
- చివరగా క్రెడిట్ కార్డు వాడేవారు వీలైనంత త్వరగా మొత్తం అమౌంట్ చెల్లించడానికి ప్రయత్నించాలి. లేదంటే, బిల్లు మొత్తం ప్రతి నెలా పెరుగుతూ భారంగా మారొచ్చని సూచిస్తున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.
