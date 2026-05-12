SIP ప్రారంభించారా? - నష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఆందోళన వద్దు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మంచిది!

-మ్యూచువల్​ ఫండ్స్​లో ఇన్వెస్ట్​ చేస్తున్నారా? - మార్కెట్లు నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు తప్పటడుగు వేయకుండా కొన్ని వ్యూహాలు అనుసరించాలట!

Published : May 12, 2026 at 1:19 PM IST

What Happens if SIP in Losses: ప్రస్తుత రోజుల్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్​లో ఇన్వెస్ట్​ చేస్తున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. మరీ ముఖ్యంగా సిప్​లో చేరేందుకు చాలా మంది ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తున్నారు. అయితే స్టాక్​ మార్కెట్​లో పెట్టుబడి పెట్టేవారు మార్కెట్‌ ఒడిదుడుకులను చూసి ఆందోళన చెందడం సహజం. ముఖ్యంగా తమ పోర్ట్‌ఫోలియో ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తే నిద్ర కూడా పట్టదు. అయితే సిప్‌ రాబడులు ప్రతికూలంగా మారినప్పుడు మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలే భవిష్యత్తులో మీకు అక్కరకు వస్తాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే స్టాక్‌ మార్కెట్‌ అంటేనే లాభనష్టాలు కలిసి ఉంటాయని చెబుతున్నారు. వడ్డీ రేట్లు, అంతర్జాతీయ పరిణామాల వల్ల మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌ రాబడులు తగ్గడం, పెరగడం లాంటివి జరగొచ్చు. అయితే ఇలాంటి సమయంలో మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను కాపాడుకోవడానికి కొన్ని వ్యూహాలు అనుసరించాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రాబడులు ఎందుకు తగ్గుతాయి?: సిప్‌ స్టార్ట్​ చేసిన వెంటనే మార్కెట్‌ నష్టాల్లో ఉంటే, మీ అసలు పెట్టుబడితో పోలిస్తే ప్రస్తుత విలువ తక్కువగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ పరిస్థితి చూసి నష్టపోయామని భయపడొద్దంటున్నారు. యూనిట్లను అమ్మనంత వరకూ అది కేవలం కాగితం మీద నష్టం మాత్రమే అంటున్నారు. మార్కెట్‌ దిద్దుబాటు అనేది ఒక బంతి లాంటిదని.. ఎంత గట్టిగా కిందకు కొడితే, అంతే వేగంగా పైకి లేస్తుంది.. కాబట్టి ఈ విషయంలో ఆందోళన వద్దంటున్నారు.

రూపాయి సగటు విలువ: సిప్​ అతి పెద్ద బలం.. రూపాయి సగటు. మార్కెట్‌ పెరిగినప్పుడు మీరు చెల్లించే మొత్తానికి తక్కువ యూనిట్లు వస్తే.. మార్కెట్‌ తగ్గినప్పుడు అదే మొత్తానికి ఎక్కువ యూనిట్లు వస్తాయి. ప్రస్తుతం రాబడులు ప్రతికూలంగా ఉన్నాయంటే.. మీకు తక్కువ ధరకే ఎక్కువ యూనిట్లు లభిస్తున్నాయని అర్థం. ఇక మార్కెట్‌ మళ్లీ లాభాల్లో ఉంటే ఈ తక్కువ ధరకు కొన్న యూనిట్లే ఎక్కువ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. అందుకే, మార్కెట్‌ పడుతున్నప్పుడు సిప్‌ను ఆపడం అంటే, ప్రాఫిట్​ను చేజేతులా వదులుకోవడమే అంటున్నారు.

పోర్ట్‌ఫోలియో ప్రక్షాళన: మార్కెట్‌ పతనం మీ పెట్టుబడుల పనితీరును సమీక్షించుకునేందుకు సరైన సమయం అంటున్నారు. మీ ఫండ్‌ కేవలం మార్కెట్‌ పతనం వల్లే నష్టపోతోందా? లేక ప్రామాణిక సూచీ కంటే వెనక ఉందా అని గమనించాలంటున్నారు. మార్కెట్‌ పెరుగుతున్నా మీ ఫండ్‌ రాణించకపోతే, ఆ ఫండ్‌ నుంచి బయటకు రావడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అలాగే గతంలో లాభాలు ఇచ్చాయని స్మాల్, మిడ్‌ క్యాప్‌ ఫండ్లలో అతిగా ఇన్వెస్ట్​లు చేసి ఉంటే, నష్టభయాన్ని తగ్గించుకునేందుకు ఇప్పుడు ఆ మొత్తాన్ని లార్జ్‌ క్యాప్‌ లేదా ఇండెక్స్‌ ఫండ్లలోకి మళ్లించడం మేలని సలహా ఇస్తున్నారు.

లక్ష్యం ముఖ్యం: సిప్‌ను ఏ కారణం వల్ల ప్రారంభించారు అనేది చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. పిల్లల చదువులు, పెళ్లి, పదవీ విరమణ ప్రణాళికలు.. ఏవైనా.. మీ లక్ష్యం ఇంకా 7-10 ఏళ్ల దూరంలో ఉంటే, మార్కెట్​ గురించి పట్టించుకోవద్దంటున్నారు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల ప్రయాణంలో హెచ్చుతగ్గులు కేవలం అడ్డంకులు మాత్రమే అంటున్నారు. కాబట్టి సిప్​లో పెట్టబడులను ఆపొద్దని చెబుతున్నారు.

ఈ పొరపాట్లు అస్సలు వద్దు:

  • మార్కెట్‌ నష్టాల్లో ఉందనే భయంతో సిప్​ను మధ్యలోనే ఆపేస్తుంటారు చాలా మంది. కానీ ఇలా చేయొద్దని చెబుతున్నారు. సిప్​ను ఆపడం అంటే భవిష్యత్తులో వచ్చే భారీ లాభాలను కోల్పోవడమే అంటున్నారు.
  • స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది ఆందోళన చెంది యూనిట్లను అమ్ముతుంటారు. కానీ ఈ పని కూడా మంచిది కాదంటున్నారు. ఇప్పుడు నష్టం వచ్చిందని అమ్మితే ఫ్యూచర్​లో ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • లాభ నష్టాలతో సంబంధం లేకుండా అందరూ అమ్ముతున్నారని, దాన్నే మీరూ పాటించకూడదంటున్నారు. మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా మాత్రమే నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
  • మార్కెట్‌ నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏ మాత్రం భయపడకుండా అదనంగా మదుపు చేయడమే ఉత్తమ వ్యూహం అంటున్నారు. నష్టాలు వచ్చాయని భయపడకుండా ఆటుపోట్లను తట్టుకుంటూ నిలబడినప్పుడే సంపదను సృష్టించగలమంటున్నారు.

ముఖ్య గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్​మెంట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడులు చాలా రిస్క్​తో కూడుకున్నవి. కనుక మ్యూచవల్ ఫండ్స్, స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ విషయంలో మీ వ్యక్తిగత ఆర్థిక నిపుణులను లేదా సెబీ-నమోదిత మ్యూచువల్ ఫండ్ సలహాదారులను సంప్రదించడం మంచిది.

