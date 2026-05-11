EMI చెల్లించకపోతే ఏమవుతుంది? - క్రెడిట్ స్కోర్పై ప్రభావం ఉంటుందా?
-లోన్ తీసుకున్నాక EMI చెల్లించలేకపోతున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం ముఖ్యమంటున్న ఆర్థిక నిపుణులు!
Published : May 11, 2026 at 8:38 PM IST
What Happens if EMI Delay: ఒకప్పుడు ఏదైనా వస్తువు కావాలంటే సమయానికి చేతిలో డబ్బులు లేనప్పుడు బయటి వ్యక్తుల దగ్గర అప్పు చేసి కొనేవాళ్లం. కానీ ప్రస్తుతం ఆ అవసరం లేకుండా బ్యాంకులే రుణాలు మంజారు చేస్తున్నాయి. ఇక ఒకేసారి చెల్లించే పనిలేకుండా నెలవారి పద్ధతిలో కట్టేలా ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా ఇస్తున్నాయి. దీంతో చాలా మంది లోన్స్ తీసుకునేందుకు ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అయితే రుణం తీసుకున్నప్పుడు క్రమం తప్పకుండా వాయిదాలు చెల్లించాలి. కానీ, అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఈఎంఐ చెల్లింపులు చేయలేకపోతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఈఎంఐ చెల్లించకపోతే ఏం జరుగుతుంది? క్రెడిట్ స్కోరుపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది? అనే భయాలు చాలా మందిలో ఉంటాయి. మరి ఈ ప్రశ్నలకు నిపుణులు ఏం అంటున్నారో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఈఎంఐ చెల్లించకపోతే:
- జీతం పడటం ఆలస్యం కావడం, అనుకోని వైద్య ఖర్చులు లేదా ఇతర అత్యవసరాలు వల్ల చాలా మందికి నెలవారీ చెల్లింపులకు ఆటంకం కలుగుతుంది. అయితే ఈఎంఐను టైమ్లోపు చెల్లించనప్పుడు.. బ్యాంకులు ఎంత వేగంగా, బాధ్యతగా స్పందించారన్నదే దీర్ఘకాలిక ప్రభావాన్ని నిర్ణయిస్తుందని అంటున్నారు.
- ఒక్కసారి వాయిదాను తప్పినంత మాత్రాన బ్యాంకులు రుణగ్రహీత సామర్థ్యాన్ని తక్కువగా అంచనా వేయవంటున్నారు. క్రెడిట్ బ్యూరోలు ఒక వ్యక్తి దీర్ఘకాలిక చెల్లింపు ప్రవర్తనను గమనిస్తాయి. కానీ, అప్పుడప్పుడు జరిగే పొరపాట్లను ప్రామాణికంగా తీసుకోవంటున్నారు.
- ఒక ఈఎంఐ ఆలస్యమైనప్పటికీ, నెల రోజుల్లోపు దాన్ని చెల్లించిన వారి క్రెడిట్ స్కోరుపై పెద్దగా ప్రభావం ఉండదని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఉన్నా అది తాత్కాలికం మాత్రమే అని చెబుతున్నారు. ఒక్కసారి లేట్ అయితే ఏం కాదు కానీ అదే పనిగా ఆలస్యం చేయడం లేదా బ్యాంకు అధికారులకు స్పందించకుండా మౌనంగా ఉండిపోవడం వల్ల జరిమానా పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అదే విధంగా రికవరీ చర్యలు, క్రెడిట్ స్కోరు శాశ్వతంగా పతనం కావడం వంటివి జరుగుతాయని సూచిస్తున్నారు.
ఏం చేయాలి?
- ఈఎంఐను సరైన సమయంలోపు కట్టలేకపోతే బ్యాంకును సంప్రదించడం ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు. రుణగ్రహీతలు వెంటనే తమ రుణదాతను సంప్రదించి, తమ పరిస్థితిని వివరించాలని.. అందుబాటులో ఉన్న ప్రత్యామ్నాయాలను అన్వేషించాలని అంటున్నారు.
- పేమెంట్స్ హిస్టరీ మంచిగా ఉండి ఒక్కసారి ఈఎంఐ చెల్లించలేని రుణగ్రహీతలకు బ్యాంకులు కొన్ని వెసులుబాటులు ఇస్తాయని అంటున్నారు. అంటే పేమెంట్ తేదీని మార్చడం, పాక్షిక చెల్లింపులు లేదా తాత్కాలిక ఉపశమన పద్ధతుల వంటి అవకాశాలు కల్పిస్తాయని చెబుతున్నారు.
- EMI చెల్లించడం మిస్ అయితే చాలా మంది భయంతోనో, సరైన సమాచారం లేక.. బ్యాంకులను సంప్రదించరు. ఒక్క ఈఎంఐ చెల్లించకపోతే క్రెడిట్ చరిత్ర దెబ్బతింటుందని భావిస్తారు. కానీ, ఇది అపోహే అంటున్నారు నిపుణులు.
- సమయానికి వాయిదాలను చెల్లించకపోతే.. పెనాల్టీ, వడ్డీలతో భారం పెరిగిపోతుందని.. ఫలితంగా వచ్చే నెల మరింత ఒత్తిడి ఎదురవుతుందంటున్నారు. ఆదాయంలో అనిశ్చితి ఉండే గిగ్ వర్కర్లు, తొలిసారి రుణం తీసుకున్న వారికి ఇది పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది. కాబట్టి, వాయిదాలను చెల్లించకపోవడం ఆర్థిక ఇబ్బందిగా కాకుండా, ఒక హెచ్చరికగా భావించాలని.. సరైన సమయంలో స్పందించడం, పారదర్శకంగా ఉండటం ఎప్పుడూ అవసరమంటున్నారు.
- ఈఎంఐను సకాలంలో చెల్లించకుంటే వెంటనే బ్యాంకు లేదా క్రెడిట్ కార్డు కస్టమర్ కేర్కు కాల్ చేయడం మంచిదంటున్నారు. కొన్ని బ్యాంకులు ఈఎంఐ బకాయిపై ఆలస్య రుసుమును మాఫీ చేస్తుంటాయి. ఇంకొన్ని బ్యాంకులు ఆలస్య రుసుములో తగ్గింపును అందిస్తాయి. పలు బ్యాంకులు వడ్డీ, పన్నులు వంటివి మినహాయించేందుకు సిద్ధపడతాయి. కాబట్టి ఆ సమయాల్లో వారిని సంప్రదించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
