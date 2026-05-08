"క్రెడిట్ లిమిట్" పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలియకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు!
Published : May 8, 2026 at 11:00 AM IST
What Happens if Credit Limit Increase: ఇటీవలి కాలంలో క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగదారుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. ఈ కార్డు వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తున్న దృష్ట్యా చాలా మంది వీటిని వాడుతున్నారు. అయితే దీనిని వినియోగించేవారికి బ్యాంకులు కార్డ్ లిమిట్ను పెంచుకునే ఆప్షన్ ఇస్తుంటాయి. క్రెడిట్ కార్డును బాధ్యతాయుతంగా వాడుతున్నందుకు గాను బ్యాంకులు ఇచ్చే ప్రశంసలా దీన్ని భావిస్తుంటారు. బ్యాంకు ఆఫర్ చేసే లిమిట్ పెంచుకోవాలా? తిరస్కరించాలా? అనేది కార్డుదారుని ఇష్టం. ఈ లిమిట్ను పెంచుకోవడం వల్ల కొన్ని ప్రయోజనాలతో పాటు కొన్ని ఇబ్బందులూ ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఆ ఇబ్బందులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
క్రెడిట్ స్కోర్: క్రెడిట్ స్కోర్ విషయంలో క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో(CUR) కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అంటే క్రెడిట్ కార్డు పరిమితిలో ఎంత శాతం క్రెడిట్ను వాడుకున్నామో దాన్నే సీయూఆర్ అంటారు. ఇది 30 శాతం ఉండేలా చూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తారు. వివరంగా చూస్తే మీ కార్డు లిమిట్ లక్ష రూపాయలు అయితే నెలకు రూ.30 వేలు వాడితే మీ యుటిలైజేషన్ రేషియో 30 శాతం. ఒకవేళ మీ బ్యాంకు ఆ లిమిట్ను రూ.2 లక్షలకు పెంచితే.. మీరు అదే రూ.30 వేలు వాడినట్లయితే సీయూఆర్ 15 శాతానికి తగ్గుతుంది. ఇది మీ క్రెడిట్ స్కోర్ పెరగడానికి దోహదపడుతుంది. దీని వల్ల హోమ్లోన్ లేదా పర్సనల్ లోన్ కోసం అప్లై చేసే సమయంలో ఈ స్కోరు ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి CUR తక్కువ ఉండేలా చూసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు.
అప్పుల ఊబిలోకి: క్రెడిట్ లిమిట్ పెరిగితే స్కోర్కు ఎంత ప్రయోజనం ఉంటుందో అంతే ప్రమాదమూ ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు. లిమిట్ పెరిగితే ఎక్కువ ఖర్చు చేసే వెసులుబాటూ లభిస్తుంది. దీంతో చాలా మంది ఆలోచించకుండా ఖర్చు చేసేస్తుంటారు. అయితే ఖర్చులపై నియంత్రణ లేకపోతే బకాయిలు పెరిగిపోవడం, వాటిపై వడ్డీ, బిల్లు చెల్లింపుల కోసం కొత్తగా అప్పులు చేయాల్సి రావడం వంటి పరిస్థితులు తలెత్తొచ్చంటున్నారు. స్థాయికి మించి ఖర్చు చేసినప్పుడు పేమెంట్లు మిస్ అయ్యి క్రెడిట్ స్కోర్ పడిపోవడానికి కారణం అవుతుందని.. స్కోరు పెరగాల్సిన చోట మొదటికే మోసం వస్తుందంటున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం అంటున్నారు.
ఎప్పుడు అంగీకరించాలి?: టైమ్ టు టైమ్ పేమెంట్లు చేస్తూ, అప్పులు లేకపోయినట్లయితే క్రెడిట్ లిమిట్ను పెంచుకోవచ్చంటున్నారు. ఆ మేర క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియోను తగ్గించుకోవడంతో పాటు అత్యవసర సమయాల్లోనూ పెరిగిన మొత్తం ఉపయోగపడుతుందని సూచిస్తున్నారు. కనీస పేమెంట్ చెల్లించేవారైతే లిమిట్ పెంపు జోలికెళ్లకపోవడం మంచిదని.. లిమిట్కు ఒకే చెప్పే ముందు మీ పేమెంట్స్ అలవాట్లను సరిచేసుకోవాలంటున్నారు.
