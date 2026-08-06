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బెస్ట్​ 'లైఫ్​ ఇన్సూరెన్స్​ పాలసీ' ఎలా కొనుగోలు చేయాలి? - ఈ టిప్స్​ హెల్ప్​ అవుతాయట!

- అత్యుత్తమ పాలసీతో కుటుంబ భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందకుండా ఉండొచ్చంటున్న నిపుణులు - బీమా కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఈ విషయాలు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలట!

Tips to Choose Best Life Insurance Policy
Tips to Choose Best Life Insurance Policy (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 10:11 AM IST

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Tips to Choose Best Life Insurance Policy: ఎప్పుడు, ఏం జరుగుతుందో తెలియని ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆర్థిక భరోసాను కలిగి ఉండటం తప్పనిసరి. లైఫ్​ ఇన్సూరెన్స్​ దీనిని అందిస్తుంది. అయితే జీవిత బీమా పాలసీని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, అది అత్యుత్తమ పథకం అని నిర్ధారించుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. సరైన బీమా, సరైన కాలపరిమితితో కూడిన అత్యుత్తమ జీవిత బీమా పాలసీని కలిగి ఉండడం వల్ల కుటుంబ భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందకుండా ఉండొచ్చంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బీమా పాలసీని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కుటుంబానికి కవర్‌: జీవిత బీమా పాలసీ.. సంపాదించే వ్యక్తి పేరుపై ఉన్నప్పటికీ, పాలసీ ఉపయోగపడేది అతని కుటుంబానికి అన్న విషయం మరువకూడదు. కాబట్టి, కుటుంబానికి తగిన ఆర్థిక భద్రతను కల్పించాలనుకుంటే, వారికి అవసరమయ్యే మొత్తాన్ని, అంటే ఇంటి ఖర్చుల నుంచి మొదలై కుటుంబ భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఆర్థిక లక్ష్యాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఉదాహరణకు.. భవిష్యత్‌ ఇంటి ఖర్చులు, జీవనశైలి ఖర్చులు, పిల్లల విద్య/వివాహాలు మొదలగు అన్ని ఖర్చులకు తగ్గట్టుగా బీమా ప్లాను కలిగి ఉండాలంటున్నారు.

నేటి అత్యుత్తమ జీవిత బీమా పథకాలు, జీవితంలోని కీలక దశల్లో లైఫ్ కవర్‌ను పెంచుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అవసరాన్ని బట్టి, ప్రతీ సంవత్సరం 5 శాతం చొప్పున పెరిగే లైఫ్‌ కవర్‌ ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవచ్చంటున్నారు. లక్ష్యాలు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా ఉండవచ్చని. తగిన జీవిత బీమా పాలసీ ద్వారా లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ప్రణాళిక వేసుకోవాలంటున్నారు. కుటుంబ ఆర్థిక భద్రతను కాపాడుకోవడం ప్రధాన లక్ష్యమైతే, తక్కువ ఖర్చుతో అధిక బీమా రక్షణను అందించే 'టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్'(Term Insurance) పథకాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు.

ఆర్థిక స్థితి: ఏ కంపెనీ నుంచి జీవిత బీమా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ సంస్థకు సంబంధించిన ఆర్థిక స్థితిగతులను పరిశీలించడం చాలా అవసరం అంటున్నారు నిపుణులు. ఒక బీమా సంస్థకు సంబంధించిన ఆర్థిక స్థితి అనేది దాని గత పనితీరు గురించి చెప్పడమే కాకుండా, భవిష్యత్తు అంచనాలకు కూడా ఒక సూచికగా ఉంటుందంటున్నారు. బీమా సంస్థ విడుదల చేసే ఆర్థిక నివేదికలు.. పెట్టుబడిదారులు, పరిశ్రమ నిపుణులు, వినియోగదారులు, మీడియాతో సహా వివిధ వాటాదారులకు అత్యంత ముఖ్యమైనవంటున్నారు. అయితే ఆర్థిక నివేదికలలో ఉండే సాంకేతిక పరిభాషపై మీకు పూర్తి అవగాహన లేకపోయినా, విశ్లేషకులు, పరిశ్రమ నిపుణుల నివేదికలు లేదా ప్రకటనలను చూడడం ద్వారా ఆ జీవిత బీమా కంపెనీ ఆర్థిక స్థితిగతులు పరిగణించదగినవిగా ఉన్నాయో లేదో అర్థం చేసుకోవచ్చంటున్నారు.

సంస్థ చరిత్ర: ఒక బీమా సంస్థ చరిత్రను బట్టి ఆ కంపెనీ బీమా పాలసీతో సంబంధం పెట్టుకోవాలా వద్దా అని నిర్ణయించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆ సంస్థ ఎంతకాలంగా వ్యాపారంలో ఉంది, కాలక్రమేణా దానికున్న పేరు ప్రతిష్టలు ఏంటి అనేవి చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. దేశంలోని అగ్రశ్రేణి జీవిత బీమా కంపెనీలలో ఒకటిగా దాన్ని పరిగణించవచ్చా, లేదా అని తెలుసుకోవాలని, ఆ సంస్థ నిర్వహణలో ఉన్న ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి దాకా దాని పనితీరు ఎలా ఉంది అనే విషయాలను పరిశీలించమంటున్నారు. కొత్తగా ఏర్పాటైన బీమా సంస్థ విషయంలో, దాని నేపథ్యాన్ని, కార్యకలాపాలను, భవిష్యత్తు పనితీరును పరిశీలించడం మేలని వివరిస్తున్నారు.

సంస్థ నెట్‌వర్క్‌: లైఫ్​ ఇన్సూరెన్స్​ పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు ఒక బీమా సంస్థ శాఖ భౌతికంగా నివాసానికి ఎంత దగ్గరగా ఉంది, అంటే అందుబాటులో ఉందో, లేదో అనేది పరిగణించాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన అంశం అంటున్నారు. విస్తృతమైన శాఖలు, భౌతిక కార్యాలయాల నెట్‌వర్క్‌ ఉన్నట్లయితే.. వినియోగదారులు ఏవైనా పాలసీ లావాదేవీలు జరపవలసి వచ్చినప్పుడు సంస్థ శాఖకు సులభంగా చేరుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

క్లెయిం సెటిల్‌మెంట్‌ రేషియో(సీఎస్‌ఆర్‌): పాలసీ తీసుకునేముందు బీమా సంస్థకు చెందిన క్లెయిం సెటిల్‌మెంట్ రేషియోను తప్పనిసరిగా చూడాలని చెబుతున్నారు. ఇది, ఒక బీమా కంపెనీకి అందిన క్లెయింలతో పోలిస్తే, గత సంవత్సరంలో ఆ కంపెనీ విజయవంతంగా పరిష్కరించిన క్లెయింల సంఖ్యను సూచించే విలువ అంటున్నారు. భారత్‌లో 95 నుంచి 99% అధిక క్లెయిం సెటిల్‌మెంట్ నిష్పత్తిని కలిగి ఉండే బీమా సంస్థలున్నాయని, వీటిలో సరైనదాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. వివిధ బీమా సంస్థల తాజా CSR వివరాలను చూడడానికి ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ(IRDAI) వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చంటున్నారు. వినియోగదారుల రివ్యూలను చదివి, జీవిత బీమా సంస్థకు సంబంధించిన క్లెయిం సేవ వేగంగా, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటుందో లేదో తెలుసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.

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