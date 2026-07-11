కొత్త "ఇల్లు" కొనే ఆలోచనలో ఉన్నారా? - ఈ విషయాలు తెలియకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవట!
ఇంటి కొనుగోలుకు 'హోమ్ లోన్' తీసుకుంటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 12:00 PM IST
Buying Tips for Own House : సొంతింటి కల అందరికీ ఉంటుంది. దాన్ని నెరవేర్చుకునేందుకు ఎంతో కష్టపడి డబ్బులు పొదుపు చేస్తుంటారు. అయితే, ప్రస్తుతం ఎక్కువ మంది గతంలో మాదిరి ఇంటి నిర్మాణానికి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు పొదుపు చేసే వరకు వెయిట్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో హోమ్ లోన్స్ సులభంగా అందుబాటులో ఉండడం వల్ల చాలా మంది తమ కెరీర్ ప్రారంభంలోనే, అంటే చాలా ముందుగానే సొంత ఇల్లు/ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, హోమ్ లోన్స్ విషయంలో మీ అర్హత ప్రమాణాలు, ఈఎంఐలు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయి, పన్ను ప్రయోజనాలు వాస్తవంగా ఎలా వర్తిస్తాయో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
అర్హతలు :
భారత్లో బ్యాంకును బట్టి హోమ్ లోన్ అర్హత ప్రమాణాలు మారుతూ ఉంటాయి. లోన్ కోసం అప్లై చేసే సమయానికి దరఖాస్తుదారుడి కనీస వయసు 21 సంవత్సరాలు, గరిష్ఠంగా 65 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. స్థిరమైన జాబ్/ఆదాయ వనరు ఉండాలి. దరఖాస్తుదారుడి ఆదాయం హోమ్ లోన్ మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. లోన్ ఇచ్చే కంపెనీ దరఖాస్తుదారుడి అర్హతను నిర్ధారించడానికి వ్యాపార ఆదాయం లేదా ఇతర ఆదాయ వనరులను కూడా పరిశీలించవచ్చు. ఆదాయ రుజువుగా పే స్లిప్లు, ఫారం 16, ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్లు, బ్యాంకు స్టేట్మెంట్లు లేదా ఇతర ఆదాయ సంబంధిత పత్రాలు అవసరం పడుతాయి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, వీరికి మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోరు చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. బ్యాంకులు 750 కంటే ఎక్కువ స్కోరును మెరుగైందిగా భావిస్తాయని చెబుతున్నారు.
ఇంటిపై రుణం :
హోం ఫైనాన్స్ సంస్థలు లేదా బ్యాంకులు సాధారణంగా నిర్మాణం పూర్తయిన ఇళ్లు, నిర్మాణంలో ఉన్న ఫ్లాట్ల కోసం ఇచ్చే లోన్లను ఒకే విధంగా పరిగణిస్తాయి. డబ్బును ఎలా విడుదల చేస్తారనే దానిలో కీలకమైన వ్యత్యాసం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. కొన్ని రుణ సంస్థలు మాత్రమే మీ సొంత భూమిలో స్వీయ-నిర్మాణం కోసం ఫైనాన్స్ చేయడానికి సుముఖత చూపుతాయి. అలాంటి సందర్భాలలో, బ్యాంకులు లోన్ పూర్తి మొత్తాన్ని ముందుగానే ఇవ్వవు. మొదట నిర్మాణానికి మీ డబ్బును కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత, నిర్మాణ పురోగతికి అనుగుణంగా లోన్ను విడతలవారీగా రిలీజ్ చేస్తాయి. ఫ్లాట్ విషయంలోనూ దశలవారీగా బిల్డర్ పేరున చెక్ అందించవచ్చు లేదా వారికి నేరుగా నగదు బదిలీ చేయవచ్చని చెబుతున్నారు.
లోన్ పంపిణీ ఎలా?
ఇంటి నిర్మాణం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, ప్రతి విడతను విడుదల చేయడానికి మీ ఆర్కిటెక్ట్ లేదా సివిల్ ఇంజనీరు నుంచి నిర్మాణ దశను నిర్ధారించే సర్టిఫికేట్లను సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నార్మల్గా, సైటుకు సంబంధించిన ఫొటోలూ అవసరం అవుతాయి. చాలా బ్యాంకులు కేవలం మీరు చూపించే పత్రాలపై ఆధారపడకుండా, పురోగతిని ధ్రువీకరించడానికి తమ సొంత ఇంజనీరును పంపుతాయి. దీనివల్ల పనులు కొద్దిగా నెమ్మదించినప్పటికీ, బ్యాంకులు ఇదే పద్ధతి పాటిస్తుంటాయంటున్నారు.
"ఇల్లు" అమ్మే ఆలోచనలో ఉన్నారా? - ఇలా చేస్తే "పన్ను" తగ్గించుకోవడానికి ఛాన్స్!
ఈఎంఐలు :
హోమ్ లోన్తో మీ సొంత ఇల్లు కొనుగోలు చేయడం మంచిదే, కానీ దీనికి సరైన ప్రణాళిక చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. రుణగ్రహీతల్లో చాలా మంది నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాతే EMIలు ప్రారంభమవుతాయని భావిస్తారు. కానీ, అది నిజం కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. ఈఎంఐలు మీ ఇంటి నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు ఆగవు. సాధారణంగా, మొత్తం హోమ్ లోన్ పంపిణీ అయ్యాక రెగ్యులర్ ఈఎంఐలు స్టార్ట్ అయినప్పటికీ, నిర్మాణ దశలో ఇప్పటికే విడుదలైన మొత్తంపై మీరు వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. దీన్ని ప్రీ-EMI అంటారు. ప్రీ-ఈఎంఐ చెల్లింపులు అసలు మొత్తాన్ని తగ్గించవని గుర్తుంచుకోవాలి. నిర్మాణానికి ఎంత టైమ్ పడుతుందనే దానిపై ఆధారపడి, ఇవి నెలలు లేదా సంవత్సరాల పాటు కొనసాగవచ్చంటున్నారు.
టాక్స్ బెనిఫిట్స్ :
హోమ్ లోన్పై పన్ను ప్రయోజనాలు మీరు ఎంచుకునే టైమ్, పన్ను విధానంపై ఆధారపడి ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. సెక్షన్ 80C కింద, ఇతర అర్హత గల పెట్టుబడులతో పాటు, అసలు చెల్లింపుల కోసం మీరు సంవత్సరానికి రూ.1.50 లక్షల వరకు క్లెయిమ్ చేయడానికి వీలు ఉంటుంది. నిర్మాణం పూర్తయి, మీరు ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకున్నాక సెక్షన్ 24(b) కింద వడ్డీని క్లెయిం చేసుకోవచ్చంటున్నారు. నిర్మాణ దశలో ప్రీ EMIపై పన్ను మినహాయింపులు ఉండవని గుర్తుంచుకోవాలి. కానీ, నిర్మాణ దశలో మీరు చెల్లించిన వడ్డీ నష్టపోరని గమనించాలి. ఇల్లు పూర్తయ్యాక, ఆ ఏడాదికి కట్టిన సాధారణ వడ్డీతో పాటు, దాన్ని 5 సమాన వాయిదాలలో క్లెయిం చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
స్వయంగా నివసించే ఇళ్ల కోసం, పాత పన్ను విధానం కింద గరిష్ఠ వడ్డీ మినహాయింపులు ఏడాదికి రూ. 2 లక్షలుగా ఉంటుంది. లోన్ తీసుకున్న సంవత్సరం ముగిసినప్పటి నుంచి ఏదేళ్లలోపు నిర్మాణం కంప్లీట్ అవ్వకపోతే, ఈ లిమిట్ రూ.30,000కి తగ్గిపోతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు ఇంటిని అద్దెకు ఇచ్చినట్లయితే, మీరు పూర్తి వడ్డీ మొత్తాన్ని క్లెయిం చేసుకోవచ్చంటున్నారు. కొత్త పన్ను విధానం ప్రకారం, సొంతంగా నివసించే ఇళ్లకు వడ్డీ మినహాయింపు అందుబాటులో లేదు అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
ముఖ్య గమనిక : ఈ ఆర్టికల్లో తెలిపిన అంశాలు కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. కీలక ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది.
"క్రెడిట్ స్కోరు" 750 కంటే తక్కువగా ఉందా? - ఈ ఐదు అలవాట్లతో ఇట్టే పెరుగుతుందట!
పెరుగుతున్న "క్రెడిట్ కార్డు మోసాలు" - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మీ ఖాతా ఖాళీ!