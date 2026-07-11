రిటైర్మెంట్కు 5 ఏళ్ల ముందే ఈ పనులు చేయాలట! - అవేంటో తెలుసా?
పదవీ విరమణకు దగ్గరగా ఉన్నారా? - రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రశాంతమైన జీవితం గడిపేందుకు ముందే ఈ పనులు పూర్తి చేయాలని చెబుతోన్న నిపుణులు!
Published : July 11, 2026 at 3:06 PM IST
Things to Do 5 Years Before Retirement: పదవీ విరమణ అనగానే ప్రశాంతమైన జీవితమే గుర్తుకొస్తుంది. అప్పటివరకు విధి నిర్వహణలో నిమగ్నమైన వారు మిగిలిన జీవితాన్ని ప్రశాంతంగా గడపాలను కోరుకుంటారు. అయితే ఆ ప్రశాంతత కోసం సరైన ఆర్థిక ప్రణాళిక ఎంతో అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే రిటైర్మెంట్కు సరిగ్గా ఐదు సంవత్సరాల సమయం ఉందనగా, ఆర్థిక వ్యూహాల్లో కీలక మార్పులు చేసుకోవాలంటున్నారు. అప్పటివరకూ సంపద సృష్టి కోసం చేసే ప్రయత్నాల నుంచి, సంపాదించిన మూలధనాన్ని రక్షించుకునే దిశగా అడుగులు పడాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పదవీ విరమణకు 5 ఏళ్లు ముందు ఏం చేయాలో వివరిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పదవీ విరమణకు ముందు ఐదేళ్ల సమయం ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిలాంటిదని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది సంపదను పోగు చేసే దశ నుంచి, దాన్ని రక్షించుకుంటూ స్థిరమైన ఆదాయాన్ని పొందే దశకు మారే పరివర్తన సమయం అంటున్నారు. ఈ దశలో పెట్టుబడిదారులు అధిక వృద్ధి కోసం చేసే వ్యూహాలను పక్కనపెట్టి, కూడబెట్టిన మొత్తంతో వచ్చే రాబడి.. భవిష్యత్తు జీవనశైలి ఖర్చులకు సరిపోయేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
పెట్టుబడుల్లో మార్పు: పదవీ విరమణ నిధిని నిర్మించేందుకు షేర్ల వంటి వృద్ధి-ఆధారిత పెట్టుబడులు అవసరమే అయినప్పటికీ, రిటైర్మెంట్కు దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ విధానం మారాలంటున్నారు. ఒకవేళ స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాలపాలైతే, తిరిగి కోలుకోవడానికి తగినంత సమయం లేనప్పుడు నష్టభయం కారణంగా పెట్టుబడిదారులు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు, ప్రభుత్వ మద్దతున్న పథకాలవంటి సురక్షితమైన మార్గాల వైపు మళ్లుతుంటారని వివరిస్తున్నారు. అయితే ఈ సురక్షితమైన ఆస్తులతో పాటు ద్రవ్యోల్బణం అనే ప్రమాదమూ పొంచి ఉందనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు. పెట్టుబడులు ద్రవ్యోల్బణం రేటు కంటే ఎక్కువ రాబడిని అందించకపోతే, కాలక్రమేణా ఆ డబ్బు కొనుగోలు శక్తి పడిపోతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, పెట్టుబడులకు భద్రత కల్పిస్తూనే ద్రవ్యోల్బణాన్ని అధిగమించేలా తగినంత వృద్ధిని సాధించడం ఈ దశలో ఒక ముఖ్యమైన సవాలుగా చెబుతున్నారు.
అప్పుల భారం దించుకోండి: పదవీ విరమణ భద్రతకు అధిక వడ్డీల అప్పులు అతిపెద్ద ముప్పని హెచ్చరిస్తున్నారు. క్రెడిట్ కార్డు లేదా వ్యక్తిగత రుణం వంటి బాకీలను రిటైర్మెంట్ తర్వాత వచ్చే డబ్బును వేగంగా హరించివేస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రధాన ఆదాయ మార్గమైన జీతం ఆగిపోకముందే ఇలాంటి అప్పులన్నింటినీ పూర్తిగా తీర్చేయడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. ఒకవేళ మీరు భారీ అప్పులతో పదవీ విరమణ దశలోకి ప్రవేశిస్తే, ఆ అప్పులు తీర్చేందుకు పెట్టుబడులను అమ్ముకోవాల్సి రావొచ్చని లేదా జీవన ప్రమాణాలను తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్ అప్పుల్లేకుండా ఉంటేనే, వడ్డీలు చెల్లించే బాధ ఉండదని, రిటైర్మెంట్ డబ్బును జీవన వ్యయాల కోసమే వాడుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
వైద్య ఖర్చుల ద్రవ్యోల్బణం: పదవీ విరమణ ప్రణాళికలో ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చులు అతి పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. భారత్లో సాధారణ ద్రవ్యోల్బణం కంటే వైద్యానికి అయ్యే ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఈ క్రమంలో పదవీ విరమణ దగ్గరపడుతున్నవారు కేవలం తమ యాజమాన్యం అందించే ఆరోగ్య బీమాపైనే ఆధారపడటం చాలా పెద్ద పొరపాటు అని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉద్యోగ విరమణ చేయడానికి చాలా ముందుగానే సొంతంగా, సమగ్ర ఆరోగ్య బీమా కవరేజీని తీసుకోవడం అత్యవసరం అని సూచిస్తున్నారు. ముందుగానే పాలసీ తీసుకోవడం వల్ల తక్కువ ప్రీమియం చెల్లించే వీలుంటుందని, ముందునుంచీ ఉన్న వ్యాధుల విషయంలో వేచి ఉండే వ్యవధి సమస్యనూ అధిగమించవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
నామినీల పేర్లు: ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి వస్తే తప్ప ఆర్థిక పత్రాలను చాలామంది పట్టించుకోరు. కానీ ఈ దశలో ఆర్థిక రికార్డులను ఒకసారి సమగ్రంగా తనిఖీ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బ్యాంకు అకౌంట్లు, బీమా పాలసీలు, పెట్టుబడుల వివరాలన్నింటికీ కచ్చితమైన నామినేషన్లు ఉన్నాయో లేదా సరిచూసుకోవాలంటున్నారు. స్పష్టమైన నామినేషన్లు లేకపోతే, కుటుంబం తీవ్రమైన చిక్కులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. డిజిటల్, భౌతిక ఆర్థిక రికార్డులన్నింటినీ ఒకే చోట (సెంట్రల్ రిపోజిటరీ వద్ద) భద్రపర్చడం లేదా వాటి వివరాలను నమ్మకమైన కుటుంబ సభ్యుడికి తెలియజేయడం వల్ల, అనుకోని పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు కుటుంబసభ్యులపై భారం చాలా వరకూ తగ్గుతుందని వివరిస్తున్నారు.
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