వాహనదారులకు షాక్- భారీగా పెరిగిన CNG ధర- ఎంతంటే?
పశ్చిమాసియా సంక్షోభం ప్రభావం భారీగా పెరిగి సీఎన్జీ ధరలు
Published : August 29, 2026 at 8:00 AM IST
CNG Prices Hike : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల ప్రభావం అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లపై పడుతోంది. ముఖ్యంగా లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్ (LNG) రవాణాకు అంతరాయాలు ఏర్పడటంతో ప్రపంచ మార్కెట్లో గ్యాస్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీలో సీఎన్జీ ధరలను కేజీకి రూ.3.89 చొప్పున పెంచుతున్నట్లు ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ లిమిటెడ్ (ఐజీఎల్) ప్రకటించింది. శనివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి సవరించిన ధరలు అమల్లోకి వచ్చినట్లు సంస్థ తెలిపింది. పెరుగుతున్న ముడి గ్యాస్ వ్యయాన్ని కొంతమేర భర్తీ చేసుకునేందుకే ఈ పరిమిత ధర సవరణ చేపట్టినట్లు వెల్లడించింది.
#WATCH | Delhi: CNG prices have been hiked by Rs 3.89 per kg in Delhi, effective from 6 AM today. CNG in Delhi will now cost Rs 86.98 per kg. Visuals from a CNG station. pic.twitter.com/CfDHzjb917— ANI (@ANI) August 29, 2026