ETV Bharat / business

వాహనదారులకు షాక్- భారీగా పెరిగిన CNG ధర- ఎంతంటే?

పశ్చిమాసియా సంక్షోభం ప్రభావం భారీగా పెరిగి సీఎన్​జీ ధరలు

CNG Prices Hike
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (PTI File Photo)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 29, 2026 at 8:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CNG Prices Hike : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల ప్రభావం అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లపై పడుతోంది. ముఖ్యంగా లిక్విఫైడ్‌ నేచురల్‌ గ్యాస్‌ (LNG) రవాణాకు అంతరాయాలు ఏర్పడటంతో ప్రపంచ మార్కెట్లో గ్యాస్‌ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీలో సీఎన్​జీ ధరలను కేజీకి రూ.3.89 చొప్పున పెంచుతున్నట్లు ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్‌ లిమిటెడ్‌ (ఐజీఎల్) ప్రకటించింది. శనివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి సవరించిన ధరలు అమల్లోకి వచ్చినట్లు సంస్థ తెలిపింది. పెరుగుతున్న ముడి గ్యాస్‌ వ్యయాన్ని కొంతమేర భర్తీ చేసుకునేందుకే ఈ పరిమిత ధర సవరణ చేపట్టినట్లు వెల్లడించింది.

TAGGED:

CNG PRICES HIKE
CNG PRICES HIKE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.