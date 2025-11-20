అందువల్లే రూపాయి విలువ తగ్గింది- అమెరికాతో డీల్ కుదిరాక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది : ఆర్బీఐ గవర్నర్
అమెరికా-భారత్ వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరే ఛాన్స్- ఆర్బీఐ వద్ద సరిపడా విదేశీ మారక నిల్వలు- త్వరలోనే టాప్-100 అతిపెద్ద బ్యాంకుల జాబితాలోకి భారత్- ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : November 20, 2025 at 8:38 PM IST
RBI Governor on rupee depreciation : భారత కరెన్సీ రూపాయిని నిర్దిష్ట స్థాయిలో ఉంచాలనే లక్ష్యమేదీ తమకు లేదని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా స్పష్టం చేశారు. అమెరికా డాలరుకు భారీ డిమాండ్ పెరిగినందు వల్లే ఇటీవలె భారత రూపాయి విలువ తగ్గుముఖం పట్టిందన్నారు. ఆర్బీఐ వద్ద సరిపడా విదేశీ మారక నిల్వలు ఉన్నాయని, విదేశీ వాణిజ్యం, అంతర్జాతీయ లావాదేవీల విషయంలో ఎలాంటి ఆందోళన అక్కర్లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. గురువారం న్యూదిల్లీలోని 'దిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకానమిక్స్' విద్యార్థులను ఉద్దేశించి సంజయ్ మల్హోత్రా 'వీకేఆర్వీ రావు స్మారకోపన్యాసం' ఇచ్చారు.
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదురుతుంది
''రూపాయి విలువ నానాటికి క్షీణిస్తోంది కదా?'' అని ప్రశ్నించగా, ఆర్బీఐ గవర్నర్ కీలక సమాధానం ఇచ్చారు. భారత్-అమెరికా మధ్య తప్పకుండా చక్కటి వాణిజ్య ఒప్పందం కుదురుతుందనే విశ్వాసాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు. ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత భారతదేశ కరెంట్ ఖాతా బ్యాలెన్స్పై ఒత్తిడి తగ్గుతుందన్నారు. అమెరికా విధించిన సుంకాలు, ఆ దేశంతో వాణిజ్యానికి ఏర్పడిన అవాంతరాల వల్లే ఇటీవలె భారత రూపాయి విలువ తగ్గిందని సంజయ్ మల్హోత్రా చెప్పారు. దేశంలో ఆర్థిక సుస్థిరతను కాపాడటానికి ఆర్బీఐ అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని వెల్లడించారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ భద్రతపై ఫోకస్ చేస్తూనే, వివిధ రంగాల్లోని ఆర్థిక విధానాలను సరళతరం చేస్తూ ముందుకు సాగుతామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
'మ్యూల్ హంటర్ టూల్' విజయవంతమైంది
''డిజిటల్ మోసాలకు చెక్ పెట్టేందుకు మేం అందుబాటులోకి తెచ్చిన 'మ్యూల్ హంటర్ టూల్' విజయవంతంగా పనిచేస్తోంది. అది చక్కటి ఫలితాలను అందిస్తోంది. ప్రస్తుతానికి ఈ టూల్ను 20 బ్యాంకులు ఉపయోగిస్తున్నాయి. త్వరలోనే మా లక్ష్యాన్ని సాధిస్తాం. అన్ని బ్యాంకుల్లోని మ్యూల్ ఖాతాలను గుర్తించే ప్రయత్నంలో సఫలం అవుతాం. ఈవిషయంలో మేం కేంద్ర హోంశాఖకు చెందిన ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ (ఐ4సీ)తోనూ సమన్వయం చేసుకుంటున్నాం. డిజిటల్ మోసాలను ఆర్బీఐ సీరియస్గా తీసుకుంటోంది. వాటిపై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు నిర్వహిస్తోంది. బ్యాంకు ఖాతాలు, చెల్లింపు వ్యవస్థల భద్రతను మెరుగుపర్చే అంశంపై ఆర్బీఐ గవర్నర్, డిప్యూటీ గవర్నర్ల స్థాయుల్లో ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నాం. డిజిటల్ మోసాల బారినపడొద్దంటే మొబైల్ ఫోన్కు వచ్చే ఓటీపీలను ఎవరికీ చెప్పకూడదు. భారీ రాబడులు ఇస్తామనే హామీ ఇచ్చే పెట్టుబడి స్కీంలకు ప్రజలు ఆకర్షితులు కాకూడదు'' అని ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా చెప్పారు.
టాప్-100 ప్రపంచ అతిపెద్ద బ్యాంకుల జాబితాలోకి భారత్
''త్వరలోనే టాప్-100 ప్రపంచ అతిపెద్ద బ్యాంకుల జాబితాలో భారత్కు కూడా చోటు లభిస్తుంది. ఎందుకంటే భారత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. దేశంలోని ఆర్థిక వ్యవస్థలో పెరుగుతున్న కార్యకలాపాలే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు దన్నుగా నిలుస్తున్నాయి. భారత్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో పెద్దసంఖ్యలో బ్యాంకులు ఉన్నాయి. ఇంకొంత కాలంలోనే భారత్కు చెందిన కొన్ని బ్యాంకులకు ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద బ్యాంకుల సరసన చోటు లభిస్తుంది'' అని ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా పేర్కొన్నారు.
టాప్-100 అతిపెద్ద బ్యాంకుల రేసులో భారత్
ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని టాప్-100 అతిపెద్ద బ్యాంకుల జాబితాలో ఎస్బీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకు ఉన్నాయి. 43వ స్థానంలో ఎస్బీఐ, 73వ స్థానంలో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకు ఉన్నాయి. 2025 మార్చితో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్లోని 12 ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ఉమ్మడి లాభం రికార్డు స్థాయిలో పెరిగి రూ.1.78 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది. క్రితం ఆర్థిక సంవత్సరం(2024)లో ఈ బ్యాంకుల ఉమ్మడి లాభం రూ.1.41 లక్షల కోట్లు. అంటే ఏడాది వ్యవధిలో ఈ లాభం 26 శాతం మేర పెరిగింది. భారత్లో అంతకుముందు 27 ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకులు ఉండేవి. కేంద్ర ప్రభుత్వం విలీనాల ద్వారా 2017లో వీటి సంఖ్యను 12కు తగ్గించింది. ఇప్పుడు కొన్ని ప్రభుత్వ బ్యాంకులను కలిపి అతిపెద్ద బ్యాంకు ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఈ సంకేతం ఇచ్చేలా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఇటీవలే కీలక వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారు.