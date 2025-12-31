ETV Bharat / business

వారెన్ బఫెట్ రిటైర్మెంట్- 60ఏళ్లుగా బెర్క్‌షైర్ హ్యాథ్​వే సీఈఓగా సేవలు

ప్రపంచ కార్పొరేట్ చరిత్రలో అత్యంత అసాధారణ నాయకత్వ పటిమను కనబర్చిన సీఈఓల్లో ఒకరిగా ప్రసిద్ధి

Warren Buffett Retirement Date
Warren Buffett Retirement Date ((Getty Images))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 31, 2025 at 10:57 AM IST

Warren Buffett Retirement Date : దిగ్గజ ఇన్వెస్టర్ వారెన్ బఫెట్ బుధవారం రోజు బెర్క్‌షైర్ హ్యాథవే కంపెనీ సీఈఓ పదవి నుంచి రిటైర్ కానున్నారు. ఈ ఏడాది 95వ బర్త్‌డేను జరుపుకొన్న బఫెట్, 60ఏళ్ల పాటు బెర్క్‌షైర్ హ్యాథవే సీఈఓగా సేవలు అందించారు. ప్రపంచ కార్పొరేట్ చరిత్రలో అత్యంత అసాధారణ నాయకత్వ పటిమను కనబర్చిన సీఈఓల్లో ఒకరిగా ఆయన ప్రసిద్ధిగాంచారు. 1965లో అమెరికాలోని రోడ్ ఐలాండ్ రాష్ట్రంలో ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకొని విలవిలలాడుతున్న న్యూ ఇంగ్లండ్ టెక్స్‌టైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కంపెనీని బఫెట్ కొన్నారు. తొలుత దాని టెక్స్‌టైల్ వ్యాపారాన్ని గట్టెక్కించారు. తదుపరి దశల్లో క్రమంగా తన పెట్టుబడులను బీమా, రైలుమార్గాలు, విద్యుత్ సరఫరా, నీటి సరఫరా, కన్జూమర్ బ్రాండ్స్, షేర్లలోకి మళ్లించారు. దీర్ఘకాలిక వ్యూహంతో దిగ్గజ అమెరికన్ కంపెనీల్లో వారెన్ బఫెట్ పెట్టిన క్రమశిక్షణాయుత పెట్టుబడులు అత్యద్భుత లాభాలను పండించాయి. దీంతో ఆయన సారథ్యంలోని బెర్క్‌షైర్ హ్యాథవే మార్కెట్ విలువ రూ.89 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది. ప్రపంచంలోనే గొప్ప ఇన్వెస్టర్‌గా బఫెట్‌కు ఖ్యాతి వచ్చింది.

ఈ కంపెనీల్లో భారీ పెట్టుబడులు
వారెన్ బఫెట్ దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు పెట్టిన కంపెనీలన్నీ ప్రపంచంలో ఓ వెలుగు వెలిగాయి. అందుకే ఆయనపై లాభాల వర్షం కురిసింది. యాపిల్‌లో 21 శాతం, కోక కోలాలో 9.3 శాతం, అమెరికన్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో 17.8 శాతం, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాలో 9.8 శాతం, చెవ్రాన్‌లో 5.9 శాతం చొప్పున బఫెట్‌కు వాటాలు ఉన్నాయి. బెర్క్‌షైర్ హ్యాథవే‌ పూర్తిస్థాయి అనుబంధ కంపెనీల జాబితాలో బీఎన్‌ఎస్‌ఎఫ్ రైల్వే, జీకో, బెర్క్‌షైర్ హ్యాథవే ఎనర్జీ ఉన్నాయి. చాలా తయారీరంగ, రిటైల్ వ్యాపారాల్లోనూ బఫెట్ పెట్టుబడులు పెట్టారు. వారెన్ బఫెట్ ఏటా నిర్వహించే సమావేశాలు, ప్రతి సంవత్సరం ఆయన విడుదల చేసే వాటాదారుల లేఖలను యావత్ ప్రపంచం నిశితంగా పరిశీలిస్తుంటుంది. ఇక నుంచి ఆ ఛాన్స్ ఉండదు. ఎందుకంటే బెర్క్‌షైర్ హ్యాథవే సీఈఓ పదవి నుంచి బఫెట్ రిటైర్ అవుతున్నారు.

గ్రెగ్ అబెల్ ట్యాలెంట్‌ను గుర్తించిన బఫెట్
బెర్క్‌షైర్ హ్యాథవే నూతన సీఈఓగా గ్రెగ్ అబెల్ 2026 జనవరి 1న బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ఆయనొక కెనడా వ్యాపారవేత్త. 2000 సంవత్సరంలో బెర్క్‌షైర్ హ్యాథవే‌‌కు చెందిన జియో థర్మల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ ‘మిడ్ అమెరికన్‌’లో సీఏగా గ్రెగ్ అబెల్ చేరారు. 2008లో ఆ కంపెనీకి సీఈఓ అయ్యారు. 2018 జనవరిలో బెర్క్‌షైర్ హ్యాథవే‌లోని ఇంధన విభాగానికి ఛైర్మన్, సీఈఓగా ప్రమోషన్ లభించింది. బెర్క్‌షైర్ హ్యాథవే‌కు చెందిన బీమాయేతర విభాగాలకు వైస్ ఛైర్మన్‌గా నియమించారు. గ్రెగ్ అబెల్ సారథ్యంలో బెర్క్‌షైర్ హ్యాథవేకు చెందిన ఇంధన, మౌలిక వసతుల కల్పన విభాగాల వ్యాపారాలు ఎనలేని పురోగతిని సాధించాయి. దీన్ని వారెన్ బఫెట్ గుర్తించారు. అందుకే తన తర్వాత బెర్క్‌షైర్ హ్యాథవే సీఈఓగా గ్రెగ్ అబెల్‌ను నియమిస్తానని 2025 మే నెలలోనే ప్రకటించారు.

నూతన సీఈఓ ఎదుట సవాళ్లు
ప్రస్తుతం గ్రెగ్ అబెల్ ఎదుట పలు సవాళ్లు ఉన్నాయి. బెర్క్‌షైర్ హ్యాథవే‌‌ వద్ద దాదాపు రూ.34 లక్షల కోట్లు విలువైన భారీ నగదు నిల్వలు ఉన్నాయి. ఈ నగదు నిల్వలను బఫెట్ తరహాలో వ్యూహాత్మక పెట్టుబడుల్లోకి మరల్చడంలో గ్రెగ్ అబెల్ సక్సెస్ అవుతారో లేదో వేచిచూడాలి. ఆర్థిక సంక్షోభాలు ఉన్న టైంలో పెద్దసంఖ్యలో షేర్లు, కంపెనీలను కొనేందుకు ఇంత భారీ నగదు నిల్వలను వారెన్ బఫెట్ నిర్వహిస్తుంటారు. బఫెట్ బాటలో పయనించేందుకు, తనపై ఆయన ఉంచిన ప్రగాఢ విశ్వాసాన్ని నిలుపుకునేందుకు గ్రెగ్ అబెల్ ప్రయత్నించే అవకాశాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి.

