ఆఫ్రికాలోకి వియోనా ఫిన్టెక్- జింబాబ్వేలో ట్యాప్ & పే సేవలు- 2 ట్రిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్పై గురి!
NPCI గుర్తింపు పొందిన వియోనా ఫిన్టెక్ తన ట్యాప్ అండ్ పే సేవల్ని ఆఫ్రికాలోకి విస్తరించేందుకు వ్యూహాలు రచిస్తోంది. సబ్ సహారన్ ప్రాంతంలో జింబాబ్వేను తమ తొలి ఎంట్రీ పాయింట్గా ఎంచుకుంది.
Published : October 12, 2026 at 10:06 PM IST
Viyona Fintech Africa Expansion : నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) సర్టిఫైడ్ టెక్నాలజీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వియోనా ఫిన్టెక్ ఆఫ్రికా మార్కెట్లోకి విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. భారతదేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపుల సాంకేతికతను విస్తరించిన ఈ కంపెనీ హైదరాబాద్ ప్రధాన కేంద్రంగా పనిచేస్తోంది. ఇప్పుడు అన్నీ కుదిరితే అతి త్వరలోనే ఆఫ్రికా మార్కెట్లోనూ తన సేవల్ని ప్రారంభించనుంది. ఆఫ్రికాలోని సబ్ సహారన్ ప్రాంతంలో తమ సరికొత్త చెల్లింపుల సాంకేతికతను ప్రవేశపెట్టడానికి తొలి గమ్యస్థానంగా జింబాబ్వేను ఎంచుకుంది. ఆఫ్రికాలోని సుమారు 2 ట్రిలియన్ డాలర్ల భారీ డిజిటల్ చెల్లింపుల మార్కెట్ను లక్ష్యంగా చేసుకొని వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది. అక్కడ తమ వియోనా ట్యాప్ అండ్ పే ప్లాట్ఫారంను అధికారికంగా లాంఛ్ చేయడానికి వియోనా ఫిన్టెక్ సంస్థ ప్రస్తుతం జింబాబ్వే ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరుపుతోంది.
ఈ 'వియోనా ట్యాప్ అండ్ పే' అనేది నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్ (NFC) ఆధారిత సాఫ్ట్పాస్ (SoftPOS) సొల్యూషన్ సాంకేతికతతో పనిచేస్తుంది. దీని ద్వారా చిన్న వ్యాపారస్తులు తాము వాడుకునే సాధారణ ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ఫోన్లను కాంటాక్ట్లెస్ పేమెంట్ టెర్మినల్స్గా మార్చుకోవచ్చు. దీని వల్ల చిన్న వ్యాపారులకు కార్డ్ స్వైపింగ్ మెషీన్లు/పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ (POS) యంత్రాలను కొనాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీనితో అదనపు ఖర్చులు కూడా తగ్గించుకోవచ్చు.
జింబాబ్వే సెంట్రల్ బ్యాంకు భారతదేశానికి చెందిన యూపీఐ (యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్) సాంకేతికతను తమ జాతీయ చెల్లింపుల వ్యవస్థగా ఉపయోగించుకునేందుకు NPCI కి చెందిన ఎన్పీసీఐ ఇంటర్నేషనల్ పేమెంట్స్ లిమిటెడ్తో (NIPL) చర్చలు జరుపుతోంది. ఇక్కడ ఆఫ్రికా దేశాలు భారతదేశంలో అభివృద్ధి చేసిన డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను స్వీకరించడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్న నేపథ్యంలో, వాటికి అనుబంధంగా వ్యాపారుల వద్ద చెల్లింపులు స్వీకరించే సాంకేతికతను అందించాలని వియోనా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో భాగంగానే వియోనా ఫిన్టెక్ సంస్థ- జింబాబ్వేలో స్థానిక బ్యాంకులు, పేమెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు, వ్యాపారుల నెట్వర్క్తో అనుసంధానం చేసేందుకు కంపెనీ ప్రయత్నిస్తోంది.
ఆఫ్రికాలో 2 ట్రిలియన్ డాలర్ల డిజిటల్ పేమెంట్స్ మార్కెట్
ఆఫ్రికాలో డిజిటల్ ఆర్థిక సేవల రంగం వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఆఫ్రికానెండా విడుదల చేసిన స్టేట్ ఆఫ్ ఇన్క్లూజివ్ ఇన్స్టంట్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్- 2025 రిపోర్ట్ ప్రకారం 2024లో ఆఫ్రికాలో ఇన్స్టంట్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ (తక్షణ చెల్లింపు వ్యవస్థలు) సుమారు 2 ట్రిలియన్ డాలర్ల (భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ. 190 లక్షల కోట్లు) విలువైన లావాదేవీలను నిర్వహించాయి. ఇక ఈ లావాదేవీల సంఖ్య కూడా రికార్డు స్థాయిలో 64 బిలియన్లుగా (సుమారు 6400 కోట్లు) ఉంది. 2025 జూన్ నాటికి 31 ఆఫ్రికా దేశాల్లో 36 తక్షణ చెల్లింపుల వ్యవస్థలు కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు నివేదిక గుర్తించింది. ఈ క్రమంలోనే వేగంగా పెరుగుతున్న డిజిటల్ ఫైనాన్స్ రంగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని వియోనా శరవేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. విస్తరిస్తున్న ఆఫ్రికా మార్కెట్లో వ్యాపారులు డిజిటల్ చెల్లింపులను సులభంగా స్వీకరించేలా చేయడం ద్వారా కొత్త అవకాశాల్ని అందిపుచ్చుకోవాలని వియోనా చూస్తోంది.
వ్యాపారుల పెట్టుబడి వ్యయాల్ని తగ్గిస్తూ, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను అందించడమే తమ లక్ష్యమని వియోనా ఫిన్టెక్ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ రవీంద్రనాథ్ యార్లగడ్డ తెలిపారు. జింబాబ్వేలో నెలవారీగా ZiG 200 బిలియన్లకుపైగా ((స్థానిక కరెన్సీ) విలువైన డిజిటల్ లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయని చెప్పిన ఆయన- తమ ట్యాప్ అండ్ పే టెక్నాలజీని పరీక్షించడానికి, మరింత విస్తరించడానికి ఇదే అనువైన మార్కెట్గా భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. NPCI గుర్తింపు పొందిన సంస్థగా యూపీఐకి అనుగుణంగా ప్లాట్ఫామ్లను అనుసంధానించడం, విస్తరించడం వంటి అనుభవం తమ కంపెనీకి ఉందని వివరించారు. ఇక ఆఫ్రికా స్థానిక ప్రభుత్వాల నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా అవసరమైన అన్ని క్లియరెన్సులు, ధ్రువీకరణలు పూర్తయ్యాక ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లలో వియోనా ట్యాప్ అండ్ పే సర్వీసులు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది.