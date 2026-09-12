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'తప్పుడు అభియోగాలు మోపి కావాలనే టార్గెట్ చేశారు'- సీబీఐ, ఈడీపై విజయ్ మాల్యా సంచలన ఆరోపణలు

సీబీఐ, ఈడీ తప్పుడు కేసులు పెట్టాయని ఆరోపణ- కింగ్‌ఫిషర్‌కు ఇచ్చిన రూ.900 కోట్ల రుణం అన్ని దశల్లోనూ ఆమోదం పొందిందని వాదన- రూ.14,131 కోట్లకు పైగా రికవరీ చేసి బ్యాంకులకు చెల్లించారని మాల్యా వెల్లడి

Vijay Mallya On ED CBI
వ్యాపారవేత్త విజయ్ మాల్యా (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 8:58 AM IST

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Vijay Mallya On ED CBI : భారత్‌లో బ్యాంకులకు వేల కోట్ల రూపాయలు బకాయి పెట్టి విదేశాలకు వెళ్లిపోయిన వ్యాపారవేత్త విజయ్ మాల్యా తనపై దర్యాప్తు చేసిన సీబీఐ, ఈడీపై ఆయన తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. తనపై తప్పుడు అభియోగాలు మోపారని, దర్యాప్తు సంస్థలు కావాలనే తనను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయని ఆరోపించారు. తన నుంచి ఇప్పటికే భారీ మొత్తంలో డబ్బును రికవరీ చేసి బ్యాంకులకు చెల్లించినప్పటికీ, తనపై కేసులు, ఆరోపణలు కొనసాగుతున్నాయని మాల్యా వ్యాఖ్యానించారు.

సోషల్ మీడియాలో వరుస పోస్టులు చేసిన విజయ్ మాల్యా, తనపై వస్తున్న విమర్శలకు సమాధానం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. తాను చెప్పేది ఎలాంటి ఆవేశపూరిత వ్యాఖ్యలు కాదని, తన వాదనకు ఆధారాలున్నాయని పేర్కొన్నారు. నిజం ఎప్పటికైనా బయటకు వస్తుందని అన్నారు. తాను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ వెనక్కి తగ్గబోనని స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా ఈడీ తీరుపై తీవ్రంగా స్పందించారు. ఈడీ విడుదల చేసిన కొన్ని ప్రకటనలను ప్రస్తావిస్తూ, కేసుల్లో తుది తీర్పు రాకముందే దర్యాప్తు సంస్థలు ప్రజల ముందు వ్యక్తుల ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేలా వ్యవహరిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. చార్జిషీట్, విచారణ, కోర్టు తీర్పు లేకుండానే ఒక వ్యక్తిని నిందితుడిగా చిత్రీకరించడం సరైన పద్ధతి కాదని వ్యాఖ్యానించారు. ఇతర దేశాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉండదని అన్నారు.

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VIJAY MALLYA CBI ED
FUGITIVE ECONOMIC OFFENDER
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VIJAY MALLYA ON ED CBI

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