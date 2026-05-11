భార్య పేరు మీద "కారు" కొంటే - లోన్​పై తక్కువ వడ్డీతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్!

Vehicle Loan Benefits for Women
Vehicle Loan Benefits for Women : ప్రస్తుతం మన దేశంలో మెజార్టీ పీపుల్ వ్యక్తిగత ప్రయాణాలకు ఎక్కువగా సొంత వాహనాల వైపే మొగ్గుచూపుతున్నారు. అందులో భాగంగానే కొంతమంది మొత్తం అమౌంట్ ఒకేసారి కట్టి బైక్స్​, కార్లు తీసుకుంటున్నారు. ఇంకొందరు మాత్రం తగినంత డబ్బు లేనప్పుడు సొంత వెహికల్ కోసం లోన్స్ తీసుకుని మరీ కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అందుకు అనుగుణంగానే బ్యాంకులు కూడా మోటార్ వాహనాల కొనుగోళ్లకు రుణాలిస్తుంటాయి. ఇలా బ్యాంకుల నుంచి వెహికల్ తీసుకునేటప్పుడు మనలో ఎక్కువ మంది మగవారు తమ పేరు మీద తీసుకుంటుంటారు. కానీ, బైక్, కారు ఏదైనా కొనడానికి పురుషుల కంటే మహిళలు పేరు మీద లోన్ తీసుకుంటే వడ్డీ రేటు తక్కువగా ఉంటుందని మీకు తెలుసా? అవును ఇది నిజమే. కేవలం లోన్స్​పై విధించే వడ్డీ రేటు మాత్రమే కాదు మరెన్నో అదనపు ప్రయోజనాలు పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ ప్రయోజనాలేంటో ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మహిళల పేరు మీద కారు, బైక్ కొనుగోలు చేసినా లేదా లోన్ తీసుకున్నా బోలెడు బెనిఫిట్స్ ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. పెళ్లైన మగవారు తమ భార్య లేదా తల్లి, సోదరి ఇలా ఎవరి పేరు మీదైనా వెహికల్ తీసుకుంటే అదనపు ప్రయోజనం పొందొచ్చని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా బ్యాంకులు మహిళలను లో రిస్క్ లోన్ రిసీవర్లుగా పరిగణిస్తాయి. అందుకే, మహిళల పేరు మీద వెహికల్ కొనుగోలు చేస్తే లోన్లపై స్పెషల్ బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంటాయి. వీటిలో తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులో డిస్కౌంట్, హై లోన్ వాల్యూ వంటివి ఉంటాయి.

పురుషులతో పోల్చితే మహిళలకు ఇచ్చే ఆటోమొబైల్ లోన్స్​పై ఐదు నుంచి పది బేసిస్ పాయింట్ల వరకు వడ్డీ రేటు తక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. కొన్నిసార్లు తక్కువ డౌన్​ పేమెంట్ చెల్లించే వెసులుబాటు కూడా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అయితే, ఇవన్నీ బ్యాంకులను బట్టి మారుతాయనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. దాదాపు దేశంలోని అన్ని ప్రధాన బ్యాంకులు వెహికల్ లోన్ విషయంలో ఇలాంటి అవకాశం ఇస్తున్నాయి.

ఇది కేవలం వెహికల్ లోన్స్​పై మాత్రమే కాదు హోమ్ లోన్, బిజినెస్ లోన్లకు కూడా ఇలాంటి వడ్డీ తగ్గింపు ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఇది అందరికీ ఒకేలా ఉండదనే విషయం కూడా తప్పక గుర్తుంచుకోవాలి. క్రెడిట్ స్కోర్, ఉద్యోగం, ఆదాయం లాంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా వడ్డీ రేట్లు ఉంటాయి. బ్యాంకు వెబ్​సైట్లు లేదా నేరుగా బ్యాంకుకు వెళ్లడం ద్వారా పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు.

ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం తగ్గింపు!

ఎలక్ట్రిక్ కారు కొంటే తెలంగాణ, ఏపీతో సహా చాలా రాష్ట్రాల్లో వందశాతం రోడ్డు పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది. ఇది పురుషులకు కూడా వర్తిస్తుంది. కానీ, మహిళల పేరు మీద కొంటే ఇన్సూరెన్స్ మీద కూడా కొంత డిస్కౌంట్ పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు చెప్పే కారణం ఏమిటంటే "లో రిస్క్". అంటే, పురుషులతో మహిళలు కారు డ్రైవింగ్​లో ఎక్కువ జాగ్రత్తలు పాటిస్తారని రీసెర్చ్​లలో తేలడం. పురుషులు కార్లతో ఎక్కువ దూరాలకు ప్రయాణం చేస్తారు కాబట్టి రిస్క్ ఎక్కువ. అదే, మహిళలు తక్కువ దూరాలకు ప్రయణాలు చేస్తారు. ఇలాంటి కారణాల వల్ల మహిళలకు ఇన్సూరెన్స్​పై రెండు శాతం వరకు తక్కువ ప్రీమియం ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

Note : ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం చేస్తున్న సూచనలు మాత్రమే. వీటిని పాటించాలా లేదా అనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత నిర్ణయం.

