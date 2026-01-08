ETV Bharat / business

75శాతం సంపాదనను విరాళంగా ఇచ్చేస్తా : వేదాంతా ఛైర్మన్

తన కుమారుడి మరణం జీవితంలో అత్యంత చీకటి దినంగా అభివర్ణించిన వేదాంతా ఛైర్మన్ అనిల్ అగర్వాల్- 75శాతం సంపదను సమాజానికి ఇచ్చేసానని మరోసారి వెల్లడి

Vedanta Anil Agarwal On Son Death
Vedanta Group Chairman Anil Agarwal with his son Agnivesh (X/@AnilAgarwal_Ved)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 8, 2026 at 3:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vedanta Anil Agarwal On Son Death : బిలియనీర్‌, గనుల రంగ దిగ్గజ సంస్థ వేదాంతా అధిపతి అనిల్‌ అగర్వాల్‌ కుమారుడు అగ్నివేశ్‌ అగర్వాల్‌ (49) బుధవారం న్యూయార్క్​ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందతూ మరణించారు. ఇది తన జీవితంలోనే అత్యంత చీకటి రోజుని ఎక్స్​ వేదికగా భావోద్వేగంగా పోస్ట్ పెట్టారు. అంతేకాకుండా తమ సంపాదనలో 75 శాతాన్ని సమాజానికి దానం నిర్ణయాన్ని పునరుద్ఘాటించారు.

'ఇది నా జీవితంలో చీకటి రోజు. కమారుడు అగ్నివేశ్ ఎంతో త్వరగా మమ్మల్ని వదిలి వెళ్లిపోయాడు. అతడి వయసు49 ఏళ్లే. భవిష్యత్తు గురించి ఎన్నో కలలుండేవి. అమెరికాలో జరిగిన స్కీయింగ్‌ ప్రమాదంలో గాయపడిన అగ్నివేశ్, ఆసుపత్రిలో కోలుకుంటున్న సమయంలో కోలుకుంటాడని నమ్మాం. ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడని అనుకున్నాం. కానీ విధి వేరేలా నిర్ణయించింది. అకస్మాత్తుగా వచ్చిన గుండెపోటు మా కుమారుణ్ని మాకు దూరం చేసింది. తండ్రి కంటే ముందే కుమారుడు వెళ్లిపోవడం చెప్పలేని వేదన. ఈ నష్టం మమ్మల్ని పూర్తిగా కుదిపేసింది. అగ్నివేశ్ ఒక క్రీడాకారుడు, సంగీతప్రియుడు, నాయకుడు. కానీ అన్ని హోదాలకు మించి అతడు సాదాసీదాగా, ఆత్మీయంగా ఉండేవాడు. కేవలం నా కుమారుడే కాదు. నా స్నేహితుడు, నా గర్వం, నా ప్రపంచం. ఇది కుటుంబానికి తీరని లోటు. ఈ నష్టాన్ని భరించడం ఎంతో కష్టంగా ఉంది. అయితే వేదాంతా గ్రూప్‌లో పనిచేస్తున్న వేలాది యువత మా పిల్లలాంటివారేనన్న భావనలో కొంత ఓదార్పు లభిస్తోంది' అని అనిల్ అగర్వాల్ ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చారు.

'స్వావలంబన భారత్‌పై అగ్నివేశ్ నమ్మకం'
భారత్ స్వావలంబన సాధించగల దేశమన్న విశ్వాసం అగ్నివేశ్‌కు ఉండేదని అనిల్ అగర్వాల్ గుర్తుచేశారు. 'భారత్‌లో ఏదీ కొరవడలేదు. దేశం ఎప్పుడూ వెనుకబడకూడదు అనేది అగ్నివేశ్ నమ్మకం. మా ఆదాయంలో 75 శాతం సమాజానికి తిరిగి ఇస్తామని అగ్నికి హామీ ఇచ్చాను. ఈ రోజు ఆ హామీని మరింత గట్టిగా పునరుద్ఘాటిస్తున్నాను. ఇంకా సరళమైన జీవితం గడపాలని నిర్ణయించుకున్నా. అగ్నివేశ్‌తో కలిసి చేసిన ఒక ముఖ్యమైన ప్రతిజ్ఞను చేశా. ఏ పిల్లవాడు ఆకలితో నిద్రపోకూడదు. విద్యకు ఎవరికీ అడ్డంకి ఉండకూడదు. ప్రతి మహిళ స్వావలంబిగా నిలబడాలి. ప్రతి యువతకు అర్థవంతమైన ఉపాధి ఉండాలి' అని అనిల్ అగర్వాల్ తెలిపారు.

ప్రధాని మోదీ సంతాపం
అగ్నివేశ్​ మృతి పట్ల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో భగవంతుడు మీ కుటుంబానికి ధైర్యమివ్వాలని ప్రార్థిస్తున్నానంటూ ఎక్స్​లో అనిల్ అగర్వాల్ చేసిన పోస్ట్​కు స్పందించారు. కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ కూడా సంతాపం తెలిపారు. 'ఇది తిరిగి భర్తీ చేయలేని నష్టం. తండ్రిగా మీ వేదనను నేను అర్థం చేసుకోగలను. ఈ కఠిన సమయంలో మీ కుటుంబానికి దేవుడు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. అగ్నివేశ్ ఆత్మకు శాంతి కలగాలి' అని ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

1976 జూన్ 3న పట్నాలో జన్మించిన అగ్నివేశ్ ఫుజైరా గోల్డ్ అనే ప్రముఖ సంస్థను స్థాపించారు. ఆ తర్వాత వేదాంత గ్రూప్‌లో కీలక సంస్థ అయిన హిందుస్థాన్‌ జింక్ లిమిటెడ్‌కు ఛైర్‌పర్సన్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. వ్యాపార నాయకుడిగానే కాకుండా, మానవీయ విలువలతో కూడిన వ్యక్తిగా ఆయన గుర్తింపు పొందారు. ఇక అనిల్ అగర్వాల్​ నికర సంపద 330 కోట్ల డాలర్లు. అనిల్​ అగర్వాల్​కు అగ్నివేశ్​తో పాటు కుమార్తె ప్రియా ఉన్నారు. ఆమె వేదాంతా లిమిటెడ్‌ బోర్డు మెంబర్​గా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా హిందుస్థాన్‌ జింక్ లిమిటెడ్‌కు ఛైర్‌పర్సన్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

TAGGED:

VEDANTA ANIL AGARWAL SON NEWS
VEDANTA ANIL AGARWAL SON ACCIDENT
PM MODI ON VEDANTA ANIL SON DEATH
VEDANTA ANIL AGARWAL ON SON DEATH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.