త్వరలోనే అమెరికా- భారత్ ఒప్పందం!- ట్రేడ్ డీల్పై కీలక చర్చలు
భారత్- అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై ముందడుగు- వచ్చే వారం భారత్కు రానున్న యూఎస్ ట్రేడ్ ప్రతినిధి- కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్తో భేటీ!
Published : June 15, 2026 at 6:06 PM IST
India US Trade Deal : భారత్- అమెరికా మధ్య ప్రతిపాదిత వాణిజ్య ఒప్పందం దిశగా కీలక ముందడుగు పడింది. అమెరికా ట్రేడ్ రెప్రజెంటేటివ్ (USTR) జేమిసన్ గ్రీర్ ఈ నెల 22న భారత్కు రానున్నారు. జూన్ 23-24 తేదీల్లో కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రి పీయూష్ గోయల్తో కీలక సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. ఇక్కడే మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించి కీలక ప్రకటన వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ విషయాన్ని భారత వాణిజ్య శాఖ కార్యదర్శి రాజేష్ అగర్వాల్ తెలిపారు. అమెరికా ప్రతినిధుల బృందం ఇప్పటికే పలుమార్లు భారత అధికారులతో చర్చలు జరిపిందని, ఇప్పుడు డీల్కు తుది మెరుగులు దిద్దనున్నట్లు వెల్లడించారు.
అంతకుముందు జూన్ 2-4 మధ్య యూఎస్ చీఫ్ నెగోషియేటర్ బ్రెండన్ లించ్ నేతృత్వంలోని ఒక బృందం భారత్తో చర్చలు నిర్వహించింది. ఆ చర్చలకు కొనసాగింపుగానే ఇప్పుడు యూఎస్టీఆర్ జేమిసన్ గ్రీర్ భారత్కు వస్తున్నారు. ఈ సమావేశాల్లో మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందంతో పాటుగా భారత్ అమెరికా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంపైనా చర్చలు జరగనున్నాయి. ఈ ఫిబ్రవరిలోనే రెండు దేశాలు ట్రేడ్ డీల్కు ప్రాథమిక విధివిధానాల్ని ఖరారు చేశాయి. తర్వాత అమెరికాలో టారిఫ్ విధానాల్లో పలు కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ప్రస్తుతం అమెరికా అన్ని దేశాలపైనా 10 శాతం సాధారణ సుంకం విధిస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లోనే భారత్కు ఇతర పోటీ దేశాలైన పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ కంటే మెరుగైన వాణిజ్య ప్రయోజనాలు ఉండేలా ఒప్పందాన్ని సవరించే అవకాశం ఉంది.
సెక్షన్ 301 విచారణలపైనా చర్చ
భారత్తో పాటుగా మరికొన్ని దేశాలపై అమెరికా సెక్షన్ 301 కింద ప్రత్యేక విచారణలు నిర్వహిస్తోంది. బలవంతపు కార్మిక వ్యవస్థ అంశంపై భారత్ సహా 54 దేశాలపై 12.5 శాతం అదనపు సుంకం విధించాలని అమెరికా ప్రతిపాదించింది. ఇది ప్రస్తుతం ప్రతిపాదన దశలోనే ఉందని, భారత్ తన అభిప్రాయాన్ని ఇప్పటికే అమెరికాకు తెలియజేసిందని రాజేష్ అగర్వాల్ చెప్పారు.
ఇక ప్రతిపాదిత ఒప్పందం ప్రకారం భారత్ రానున్న ఐదేళ్లలో అమెరికా నుంచి 500 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఇంధనం, విమానాలు, విమాన విడిభాగాలు సహా విలువైన లోహాలు, సాంకేతిక ఉత్పత్తులు, కోకింగ్ కోల్ కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇదే సమయంలో అమెరికా పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై భారత్ కూడా సుంకాల్ని తగ్గించే అంశం కూడా చర్చల్లో ఉంది. ఇదే సమయంలో అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని కూడా కామర్స్ సెక్రటరీ అగర్వాల్ స్వాగతించారు. ఈ డీల్ దీర్ఘకాలం అమల్లో ఉండి, పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో శాంతిని తీసుకురావాలని భారత్ ఆశిస్తుందని ఆకాంక్షించారు.
బంగారం దిగుమతులు జంప్
మరోవైపు 2026 మే నెలకు సంబంధించిన వాణిజ్య గణాంకాల్ని ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. మే నెలలో భారత ఎగుమతులు 18 శాతం పెరిగి 45.2 బిలియన్ డాలర్లుగా నమోదయ్యాయి. దిగుమతులు 20.62 శాతం పెరిగి 73.41 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. దీంతో వాణిజ్య లోటు 28.21 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. ఎగుమతి, దిగుమతుల వ్యత్యాసాన్నే వాణిజ్య లోటుగా చెబుతారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్- మే కాలంలో మొత్తం ఎగుమతులు 88.91 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉండగా వృద్ధి 16.09 శాతంగా నమోదైంది. ఇక మే నెలలో పశ్చిమాసియాకు ఎగుమతుల విలువ స్వల్పంగా తగ్గి 5.30 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. అంతకుముందు ఏడాది ఇదే సమయంలో ఇది 5.38 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉండేది. బంగారం దిగుమతులు ఏప్రిల్- మే సమయంలో ఏకంగా 60 శాతం పెరిగి విలువ 9.04 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది.
India's overall exports (Merchandise and Services) in May 2026 was USD 81.96 bn as against USD 70.76 bn in May 2025.— ANI (@ANI) June 15, 2026
India's overall import (Merchandise and Services) in May 2026 increased to USD 92.47 bn as against USD 77.55 bn in May 2025
India's overall Trade deficit… pic.twitter.com/OdyblSYU3E
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