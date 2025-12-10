భారత్తో వాణిజ్య చర్చల్లో మాకు బెస్ట్ ఆఫర్స్ దక్కాయి : అమెరికా
విషయంలో మంచి ఆఫర్లు అందినట్లు అమెరికా ప్రతినిధి వెల్లడి
India US Trade Deal Talks (ANI)
Published : December 10, 2025 at 11:14 AM IST
India US Trade Deal Talks : భారత్తో జరుగుతున్న వాణిజ్య చర్చల్లో తమకు బెస్ట్ ట్రేడ్ ఆఫర్స్ దక్కినట్లు అమెరికా ప్రతినిధి జెమిసన్ గ్రీర్ తెలిపారు. అమెరికా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులైన ధాన్యాలు, సోయా విషయంలో మంచి ఆఫర్లు అందినట్లు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధుల బృందం న్యూదిల్లీలో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు గ్రీర్ చెప్పారు. చైనా నుంచి హెచ్చుతగ్గుల డిమాండ్ను ఎదుర్కొంటున్న ఈ సమయంలో, అమెరికన్ వస్తువులకు భారతదేశం మంచి ప్రత్యామ్నాయ మార్కెట్ అని పేర్కొన్నారు.