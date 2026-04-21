భారత్‌కు గుడ్ న్యూస్- రూ.1.12 లక్షల కోట్ల ట్రంప్ టారిఫ్ రీఫండ్? కానీ ఒక మెలిక!

అమెరికా టారిఫ్​ రీఫండ్​కు ఎవరు అర్హులు? ఆ రీఫండ్ పొందడం ఎలా?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 21, 2026 at 5:36 PM IST

US Tariff Refunds To India : భారత ఎగుమతి వర్గాలకు గుడ్ న్యూస్. ఎందుకంటే వారికి అమెరికా నుంచి రూ.93వేల కోట్ల నుంచి రూ.1.12 లక్షల కోట్ల దాకా సుంకాల (టారిఫ్స్) రీఫండ్ లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈమేరకు అంచనాతో భారత్‌లోని వాణిజ్య వ్యవహారాల అధ్యయన సంస్థ గ్లోబల్ ట్రేడ్ రీసెర్చ్ ఇనీషియేటివ్ (జీటీఆర్ఐ - GTRI) ఓ నివేదికను విడుదల వేసింది. 2025 ఏప్రిల్ 5 నుంచి 2026 ఫిబ్రవరి 20 మధ్యకాలంలో భారత్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్యాయంగా అదనపు సుంకాలు బాదారు. దీంతో తీవ్రంగా నష్టపోయిన భారత ఎగుమతి వర్గాలకు ఇది ఊరటనిచ్చే పరిణామమే. ట్రంప్ అదనపు సుంకాల బాదుడు రాజ్యాంగ విరుద్ధమని 2026 ఫిబ్రవరి 20న అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఆ దేశ కస్టమ్స్ అండ్ బార్డర్ ప్రొటెక్షన్ (CBP) విభాగం దిద్దుబాటు చర్యలను మొదలుపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా ప్రపంచ దేశాల నుంచి అదనంగా వసూలు చేసిన సుంకాలను రీఫండ్‌ చేసేందుకు ఏప్రిల్ 20న కేప్ (CAPE) పేరుతో ఒక ఆన్‌లైన్ పోర్టల్‌ను ప్రారంభించింది. కేప్ అంటే కన్సాలిడేటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ (CAPE) అని అర్థం. గతేడాది అమెరికాకు భారత్‌ ఎగుమతి చేసిన వస్తు, ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన సుంకాల రీఫండ్ విలువ దాదాపు రూ.93వేల కోట్ల నుంచి రూ.1.12 లక్షల కోట్ల దాకా జీటీఆర్ఐ అంచనా వేసింది.

అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఫలితం
డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడు అయినప్పటి (2025 జనవరి 20) నుంచి చాలా దూకుడుగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఈక్రమంలోనే 1977 నాటి ఇంటర్నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎకనామిక్ పవర్స్ యాక్ట్ (IEEPA)‌ ప్రకారం భారత్ సహా ప్రపంచ దేశాలపై నిర్దిష్ట పరిమితికి మించిన రేంజులో దిగుమతి సుంకాలను ఆయన బాదారు. ట్రంప్ ఏకపక్షంగా సుంకాలు బాదడంతో 2025 ఏప్రిల్ నుంచి 2026 ఫిబ్రవరి మూడో వారం వరకు భారత ఎగుమతి వర్గాలు తీవ్రంగా నష్టపోయాయి. భారీ సుంకాల భారం కారణంగా అమెరికా మార్కెట్‌కు వస్తు, ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేయలేని దుస్థితిని ఎదుర్కొన్నాయి. ఆ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ భారత్ నుంచి అమెరికాకు వస్త్ర ఉత్పత్తులు, దుస్తులు, ఇంజినీరింగ్ వస్తువులు, రసాయనాలు, రసాయన సంబంధిత ఉత్పత్తుల సప్లై పెద్దమొత్తంలోనే జరిగింది. ఈనేపథ్యంలో ట్రంప్ అదనపు సుంకాల బాదుడు రాజ్యాంగ విరుద్ధమని 2026 ఫిబ్రవరి 20న సాక్షాత్తూ అమెరికా సుప్రీంకోర్టే తీర్పును వెలువరించింది. దీంతో గతేడాది అదనంగా వసూలు చేసిన సుంకాలను రీఫండ్ చేసే ప్రక్రియను అమెరికా కస్టమ్స్ అండ్ బార్డర్ ప్రొటెక్షన్ (CBP) మొదలుపెట్టింది.

ఎవరు అర్హులు? రీఫండ్ పొందడం ఎలా?
జీటీఆర్‌ఐ నివేదిక ప్రకారం, ట్రంప్ సుంకాల రీఫండ్‌‌ను పొందే చట్టపరమైన హక్కు భారత ఎగుమతి వర్గాలకు లేదు. ఈ రీఫండ్‌‌‌ను పొందే అర్హత కేవలం అమెరికాలోని దిగుమతిదారులకే ఉంది. ఒకవేళ ఈ టారిఫ్ రీఫండ్‌లో కనీస వాటాను పొందాలని భారత ఎగుమతి వర్గాలు భావిస్తే వాణిజ్యపరమైన చర్చలు జరపాల్సి ఉంటుంది.

